Ενώπιον του ανακριτή Αγρινίου αναμένεται να βρεθούν την Κυριακή 29 Νοεμβρίου οι οκτώ κατηγορούμενοι για την υπόθεση σεξουαλικής εκμετάλλευσης μιας 15χρονης, η οποία έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία. Μεταξύ των κατηγορουμένων είναι οι γονείς της ανήλικης και έξι ακόμη άνδρες, ενώ στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκονται και οι αναφορές που είχαν φτάσει στις αρμόδιες υπηρεσίες ήδη από το 2020.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες, στελέχη της κοινωνικής υπηρεσίας του δήμου είχαν επισκεφθεί το 2020 την κατοικία όπου διέμενε η ανήλικη, έπειτα από ενημέρωση των αρμόδιων Αρχών από το «Χαμόγελο του Παιδιού». Ωστόσο, κατά την αυτοψία δεν είχαν εντοπίσει ενδείξεις που να προκαλέσουν ανησυχία.
Το 2024 ακολούθησε νέα αναφορά προς τις αρμόδιες Αρχές, αυτή τη φορά για τη σεξουαλική κακοποίηση της ανήλικης, η οποία ήταν τότε 13 ετών. Από την πλευρά της, η Αστυνομία υποστηρίζει ότι δεν είχε λάβει στο παρελθόν εισαγγελική παραγγελία για τη συγκεκριμένη υπόθεση.
Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία της έρευνας, η 15χρονη φέρεται να υφίστατο σεξουαλική κακοποίηση από την ηλικία των 11 ετών. Η μητέρα της φέρεται να κανόνιζε συναντήσεις της ανήλικης με άνδρες μεγαλύτερης ηλικίας, λαμβάνοντας ως αντάλλαγμα χρηματικά ποσά.
Κατά τις ίδιες πληροφορίες, τα χρήματα φέρεται να χρησιμοποιούνταν από τη μητέρα για την αγορά κάνναβης. Ο πατέρας της ανήλικης, μέσω του συνηγόρου του, δηλώνει ότι δεν γνώριζε όσα καταγγέλλονται. Ωστόσο, στο παρελθόν είχε απασχολήσει τις Αρχές για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας σε βάρος της συζύγου του. Για σχετική υπόθεση είχε φυλακιστεί το 2020, ενώ το 2025 είχε υποβληθεί σε βάρος του νέα καταγγελία.
Στο πλαίσιο της διερεύνησης της υπόθεσης, η ανήλικη υποβλήθηκε σε ιατροδικαστική εξέταση. Σύμφωνα με πληροφορίες, από την εξέταση δεν προέκυψαν ευρήματα που να τεκμηριώνουν βιασμό.