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Η ανήλικη κατήγγειλε ότι η μητέρα της την εξέδιδε από την ηλικία των οκτώ ετών, με την ιατροδικαστική εξέταση να αποκλείει το ενδεχόμενο βιασμού.

Στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης αστυνομικής έρευνας έχουν εκτελεστεί συνολικά δέκα εντάλματα σύλληψης, ενώ οι κατηγορούμενοι γονείς αναμένεται να απολογηθούν ενώπιον της δικαιοσύνης.

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Σοκ έχει προκαλέσει σε χωριό του Αγρινίου ένα περιστατικό σεξουαλικής εκμετάλλευσης ανήλικης από τους γονείς της, που ερευνάται τις τελευταίες ημέρες από τις Αρχές.

Γονείς κατηγορούνται για σεξουαλική εκμετάλλευση της κόρης τους στο Αγρίνιο

Σύμφωνα με όσα βλέπουν το φως της δημοσιότητας, ζευγάρι από χωριό του Αγρινίου στην περιοχή της Τριχωνίδας, φέρεται να εξέδιδε την 15χρόνη κόρη του και στην υπόθεση επίσης φέρεται να εμπλέκονται πάνω από δέκα άτομα από την περιοχή που έχουν προσαχθεί στην Αστυνομία.

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Η 15χρονη έχει κατονομάσει τουλάχιστον 15 άτομα που φέρονται να εμπλέκονται στην υπόθεση, ενώ οι αρχές έχουν ήδη προχωρήσει σε επτά συλλήψεις, ενώ έχει καταγγέλλει ότι από την ηλικία των 8 ετών την εξέδιδε η μητέρα της σε διάφορα άτομα στην περιοχή της Τριχωνίδας. Οι δύο γονείς κατηγορούνται για μαστροπεία.

Αύριο (27.11.2026) αναμένεται να απολογηθούν ενώ φέρεται να έχουν απασχολήσει τις αρχές και στο παρελθόν για άλλες υποθέσεις.

Πριν από λίγες μέρες είχαν συλληφθεί για χρήση και ναρκωτικών, ωστόσο είχαν αφεθεί ελεύθεροι. Το κοριτσάκι μεταφέρθηκε στην ιατροδικαστική υπηρεσία της Πάτρας, εκεί όπου εξετάστηκε και όπως προέκυψε δεν έχει υποστεί βιασμό.

Όλοι κατηγορούνται για ασελγείς πράξεις και αυτό κατήγγειλε και το ίδιο το κοριτσάκι, και όχι για σεξουαλική πράξη.

Σύμφωνα με το Live News, οι γείτονες της οικογένειας στο χωριό Παναιτώλιο, όπου διαμένει η οικογένεια, είπαν ότι δεν είχαν καταλάβει τίποτα. Ήταν ένα κοριτσάκι το οποίο έπαιζε στη γειτονιά και όπως είπαν δεν ήταν καν ανεπτυγμένο ως γυναίκα. Το ζευγάρι δεν παρουσίαζε στην τοπική κοινωνία εικόνα διαφορετική από εκείνη μιας συνηθισμένης οικογένειας, ενώ, κατά τις ίδιες πληροφορίες, οι δύο γονείς φέρονται να έκαναν χρήση κάνναβης.

Την εξέδιδαν σε ηλικιωμένους

Το κορίτσι αποκάλυψε ότι τόσο ο πατέρας όσο και η μητέρα του το οδηγούσαν συστηματικά σε ηλικιωμένους άνδρες, προκειμένου να το εκμεταλλεύονται σεξουαλικά, με τους δύο γονείς να φέρονται να εισέπρατταν χρηματικά ποσά για κάθε συνάντηση.

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Σύμφωνα με πληροφορίες, το ποσό που φέρονται να λάμβαναν οι γονείς της 15χρονης κυμαινόταν από 10 έως 15 ευρώ ανά συνάντηση.

Η ανήλικη μεταφέρθηκε στην Πάτρα προκειμένου να υποβληθεί σε ιατροδικαστική εξέταση. Σύμφωνα με πληροφορίες, από την εξέταση δεν προέκυψαν ευρήματα που να στοιχειοθετούν βιασμό, ωστόσο το κορίτσι φέρεται να εξαναγκαζόταν σε άλλες ασελγείς πράξεις.

Στο μεταξύ, διευρύνεται ο αριθμός των συλλήψεων για την υπόθεση, καθώς, σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, έχουν ήδη εκτελεστεί συνολικά 10 εντάλματα σύλληψης, εκ των οποίων δύο αφορούν τους γονείς της 15χρονης και οκτώ τους άνδρες που φέρονται να εμπλέκονται στην υπόθεση.

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Υπενθυμίζεται ότι οι γονείς της ανήλικης είχαν συλληφθεί πριν από λίγες ημέρες για διαφορετική υπόθεση, ενώ στο πλαίσιο των ερευνών για τη σεξουαλική εκμετάλλευση του παιδιού έχουν προσαχθεί περισσότερα από δέκα άτομα από την ευρύτερη περιοχή.