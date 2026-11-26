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Σοκ έχει προκαλέσει σε χωριό του Αγρινίου ένα περιστατικό σεξουαλικής εκμετάλλευσης ανήλικης από τους γονείς της, που ερευνάται τις τελευταίες ημέρες από τις Αρχές.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το agriniopress, ζευγάρι από χωριό του Αγρινίου στην περιοχή της Τριχωνίδας, φέρεται να εξέδιδε την 15χρόνη κόρη του και στην υπόθεση επίσης φέρεται να εμπλέκονται πάνω από δέκα άτομα από την περιοχή που έχουν προσαχθεί στην Αστυνομία, στο Αγρίνιο.

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Για την υπόθεση έχουν εκδοθεί εντάλματα σύλληψης εκ των οποίων έχουν εκτελεστεί τα οκτώ. Δυο εκ των συλληφθέντων είναι οι γονείς της ανήλικης. Οπότε, αναμένονται και άλλες συλλήψεις που μπορεί να ξεπεράσουν τις δέκα.

Στο χωριό από χθες Τετάρτη επικρατεί μεγάλη αναστάτωση λόγω των ερευνών που έχουν γίνει ενώ οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως το φερόμενο θύμα έχει μεταφερθεί για ιατροδικαστική εξέταση στην Πάτρα.

Απο την ιατροδικαστική έρευνα επίσης σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες δεν έχει διαπιστωθεί βιασμός και οι διώξεις αφορούν σε ασελγείς πράξεις. Η αστυνομική έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη και αναμένεται τις επόμενες ώρες επίσημη ενημέρωση από την Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Δυτικής Ελλάδας.

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