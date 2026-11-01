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Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής (1/11) στο Αγρίνιο, όταν δύο αυτοκίνητα συγκρούστηκαν με μεγάλη βιαιότητα, στο ύψος των ΚΤΕΛ Αιτωλοακαρνανίας.

Σοβαρό τροχαίο στο Αγρίνιο

Σύμφωνα με το agrinionews.gr, στο ένα όχημα επέβαιναν τρεις νοσηλεύτριες του Νοσοκομείου Αγρινίου, οι οποίες είχαν μόλις τελειώσει τη βάρδιά τους και επέστρεφαν στα σπίτια τους. Στο δεύτερο όχημα ταξίδευε μια οικογένεια με τέσσερα ανήλικα παιδιά, ηλικίας από 3 έως 8 ετών.

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Η μία νοσηλεύτρια, οδηγός του οχήματος, απαιτήθηκε να απεγκλωβιστεί από τις δυνάμεις Πυροσβεστικής και Τροχαίας που έσπευσαν στο σημείο. Φέρει ελαφρά τραύματα και νοσηλεύεται στο Νοσοκομείο Αγρινίου.

Ο οδηγός του έτερου οχήματος φέρεται, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, να εγκατέλειψε το σημείο. Τα ανήλικα παιδιά διακομίσθηκαν στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο της Πάτρας, για προληπτικούς κυρίως λόγους.

Οι Αρχές διενεργούν έρευνα για τις ακριβείς συνθήκες του ατυχήματος.