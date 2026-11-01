Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Σοβαρά προβλήματα καταγράφονται στην Εγνατία Οδό, στο ρεύμα προς Κοζάνη, μετά τη Βέροια, όπου έχει σχηματιστεί ουρά χιλιομέτρων, μετά από τροχαίο ατύχημα κατά το οποίο συγκρούστηκαν δύο φορτηγά, αρκετά κοντά στα διόδια Πολυμύλου .

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, η σύγκρουση σημειώθηκε σε απόσταση περίπου 200-300 μέτρων από τα διόδια Πολυμύλου και εμπλέκονται δύο φορτηγά με βουλγαρικές πινακίδες κυκλοφορίας. Στο σημείο έφτασαν και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, χωρίς μέχρι στιγμής να υπάρχουν ενδείξεις για τραυματισμό των οδηγών.

Advertisement

Advertisement

Στο σημείο υπάρχει περιορισμένη ορατότητα λόγω πυκνής ομίχλης, ενώ λόγω της κατάστασης που έχει δημιουργηθεί, από τις 16:45 τέθηκε σε εφαρμογή εκτροπή της κυκλοφορίας των οχημάτων από τη Βέροια, με κατεύθυνση προς την Παλαιά Σουμελά και την Καστανιά.

Πηγή: kozanimedia