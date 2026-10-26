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Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στην Άρτα στην Ιόνια Οδό , όταν στρατιωτικό λεωφορείο που μετέφερε σπουδαστές στρατιωτικής σχολής εξετράπη της πορείας του.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδει το epirus post, στο όχημα επέβαιναν συνολικά 25 άτομα, ανάμεσα στα οποία ένας αξιωματικός και δόκιμοι του Πολεμικού Ναυτικού. Το λεωφορείο είχε προορισμό την Κέρκυρα, προκειμένου οι σπουδαστές να συμμετάσχουν στις εκδηλώσεις και την παρέλαση για την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου.

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Στο σημείο έσπευσαν αμέσως ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής, της Αστυνομίας και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ. Οι πυροσβέστες προχώρησαν στον απεγκλωβισμό του οδηγού και του συνοδού των σπουδαστών, οι οποίοι φέρουν τα πιο σοβαρά τραύματα.

Ανάμεσα στους επιβαίνοντες υπάρχουν και άλλοι 11 τραυματίες, οι οποίοι διακομίζονται στο Γενικό Νοσοκομείο Άρτας για την παροχή των πρώτων βοηθειών και την εκτίμηση της κατάστασής τους. Η κατάστασή τους δεν εμπνέει ανησυχία.

Τα ακριβή αίτια του τροχαίου ερευνώνται από το αρμόδιο τμήμα Τροχαίας.



