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Οδηγός στον Βόρειο Οδικό Άξονα Κρήτης (ΒΟΑΚ) επιχείρησε μια εξαιρετικά επικίνδυνη προσπέραση μέσα στη νύχτα, κινούμενος στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, την ώρα που από την απέναντι κατεύθυνση πλησίαζαν άλλα οχήματα με αναμμένα φώτα. Το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής (23/10), περίπου στις 22:00, και καταγράφηκε από κάμερα τουριστικού λεωφορείου.

Στο βίντεο που δημοσίευσε το neakriti.gr, ένα κρεμ αυτοκίνητο με ξεθωριασμένες πινακίδες διακρίνεται να κινείται στην αντίθετη λωρίδα, παρά την παρουσία διερχόμενων οχημάτων. Η σύγκρουση αποφεύχθηκε, ωστόσο οι εικόνες αποτυπώνουν τον σοβαρό κίνδυνο που δημιούργησε η συγκεκριμένη οδηγική συμπεριφορά.

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Σε δεύτερο βίντεο, που καταγράφηκε το πρωί του Σαββάτου (24/10) στη γέφυρα Γερανίου στο Ρέθυμνο, ένα λευκό αυτοκίνητο επιχειρεί προσπέραση κοντά σε στροφή, ενώ μπροστά από το όχημα που καταγράφει το περιστατικό κινείται βυτιοφόρο.

Το λευκό ΙΧ παραμένει για αρκετά δευτερόλεπτα στο αντίθετο ρεύμα ή ανάμεσα στις δύο λωρίδες, παρότι από απέναντι έρχονται άλλα αυτοκίνητα. Τελικά, ολοκληρώνει την προσπέραση και συνεχίζει πίσω από το βυτιοφόρο.

Το τρίτο βίντεο, που σύμφωνα με τις πληροφορίες καταγράφηκε τον περασμένο Σεπτέμβριο, δείχνει ένα λευκό αυτοκίνητο να εμφανίζεται ξαφνικά μπροστά από άλλο όχημα, πραγματοποιώντας απότομο ελιγμό και στροφή.

(Με πληροφορίες από neakriti.gr)