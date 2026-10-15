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Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης στην οδό Αγίας Παρασκευής, στον Δήμο Μαλεβιζίου, όταν σχολικό λεωφορείο που μετέφερε μαθητές στο Γάζι εξετράπη της πορείας του και κατέληξε στο πρανές.

Σύμφωνα με πληροφορίες του CRETA24, ο οδηγός προσπάθησε να αποφύγει κλαδιά που βρίσκονταν στον δρόμο, με αποτέλεσμα το λεωφορείο να κινηθεί προς την άκρη του οδοστρώματος και να πέσει στο πλάι.

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Από το περιστατικό δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί, ενώ όλοι οι μαθητές μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο σχολείο τους.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής και της Αστυνομίας, προκειμένου να συνδράμουν στο συμβάν και να ρυθμίσουν την κυκλοφορία.

Πηγή:creta24.gr

Πηγή:creta24.gr