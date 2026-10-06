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Ξεκίνησε και στον Δήμο Αμαρίου η διαδικασία αρχικής καταγραφής των ζημιών που προκάλεσαν τα πρόσφατα πλημμυρικά φαινόμενα, με τους πληγέντες δημότες να καλούνται να δηλώσουν τηλεφωνικά τις απώλειες σε καλλιέργειες, ζωικό κεφάλαιο, κτιριακές υποδομές και άλλες περιουσίες.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Δήμου, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στο 2833340218 με τον Μιχάλη Μανουσάκη ή στο 2833340201 με το Γραφείο Δημάρχου. Κατά την επικοινωνία θα πρέπει να δίνουν το ονοματεπώνυμό τους, τηλέφωνο επικοινωνίας, την ακριβή τοποθεσία και το είδος της ζημιάς.

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Ο Δήμος Αμαρίου συγκεντρώνει τα στοιχεία των πληγέντων, με στόχο τον συντονισμό και την ταχύτερη δυνατή έναρξη της επίσημης καταγραφής από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Πηγή: ΑΠΕ ΜΠΕ