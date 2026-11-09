Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Οι λιμενικές αρχές εντόπισαν συνολικά είκοσι νεκρούς μετανάστες κατά τη διάρκεια τεσσάρων επιχειρήσεων έρευνας και διάσωσης που πραγματοποιήθηκαν το τελευταίο διήμερο νότια της Κρήτης.

Στο πρώτο περιστατικό διασώθηκαν είκοσι οκτώ Σουδανοί και ανασύρθηκαν οκτώ σοροί, ενώ συνελήφθησαν δύο αλλοδαποί που κατηγορούνται για τη διακίνηση των επιβαινόντων.

Σε δεύτερο περιστατικό εντοπίστηκαν δώδεκα σοροί και διασώθηκαν δεκαοκτώ άτομα, ενώ η Frontex διέσωσε επιπλέον ενενήντα μετανάστες από δύο ακόμα σκάφη που βρίσκονταν σε κίνδυνο.

Οι επιχειρήσεις διεξήχθησαν κάτω από ιδιαίτερα δυσμενείς καιρικές συνθήκες, με τις αρμόδιες αρχές να συνεχίζουν τη διερεύνηση των συνθηκών κάτω από τις οποίες οργανώθηκαν οι μεταφορές.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Συνολικά 20 νεκροί μετανάστες εντοπίστηκαν από τις λιμενικές αρχές της Κρήτης το τελευταίο διήμερο ενώ συνολικά 133 έχουν διασωθεί, με τις επιχειρήσεις έρευνας, διάσωσης επιζώντων και περισυλλογής σορών να ανέρχονται στις τέσσερις.

Στους 20 νεκρούς περιλαμβάνονται μία σορός που περισυνελέγη αρχικά από λέμβο με 28 διασωθέντες, επτά σοροί που εντοπίστηκαν αργότερα μέσα στην ίδια λέμβο και ακόμη 12 νεκροί από νεότερο περιστατικό, 15 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων.

Advertisement

Advertisement

Πρώτο περιστατικό: 28 διασωθέντες και οκτώ νεκροί νότια των Καλών Λιμένων

Το απόγευμα του Σαββάτου 7 Νοεμβρίου, οι Λιμενικές Αρχές ενημερώθηκαν από το ΕΚΣΕΔ για λέμβο με αλλοδαπούς επιβαίνοντες σε δυσχερή θέση, περίπου έξι ναυτικά μίλια νοτιοδυτικά των Καλών Λιμένων.

Λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών, στην περιοχή απέπλευσε το ρυμουλκό «ΠΥΡΡΟΣ», με τη συνοδεία στελέχους του Λιμενικού. Το σκάφος εντόπισε τη λέμβο περίπου στις 5 τα ξημερώματα της Κυριακής, κοντά σε φορτηγό πλοίο με σημαία Παναμά.

Από τη λέμβο περισυνελέγησαν 28 υπήκοοι Σουδάν, ενώ εντοπίστηκαν οκτώ σοροί, από τις οποίες ανασύρθηκε αρχικά μόνο μία. Η επιχείρηση ανάσυρσης των υπόλοιπων σορών και ρυμούλκησης της λέμβου κρίθηκε εξαιρετικά επικίνδυνη εξαιτίας των θυελλωδών βόρειων ανέμων, έντασης 6-7 μποφόρ.

Οι διασωθέντες ανέφεραν ότι δύο ακόμη άτομα είχαν πέσει στη θάλασσα και αγνοούνταν.

Το πρωί της Κυριακής, οι διασωθέντες μεταφέρθηκαν στους Καλούς Λιμένες. Δύο χρειάστηκε να διακομιστούν στο ΠΑΓΝΗ, ενώ οι υπόλοιποι 26 οδηγήθηκαν στο Ηράκλειο. Οι επτά σοροί που είχαν παραμείνει στη λέμβο εντοπίστηκαν αργότερα από ναυαγοσωστικό του Λιμενικού και μεταφέρθηκαν στους Καλούς Λιμένες.

Στο πλαίσιο της προανάκρισης συνελήφθησαν δύο υπήκοοι Σουδάν, ηλικίας 28 και 16 ετών, οι οποίοι αναγνωρίστηκαν από τους διασωθέντες ως οι διακινητές. Σύμφωνα με τις μαρτυρίες, οι επιβαίνοντες είχαν καταβάλει από 12.000 έως 16.000 δηνάρια Λιβύης για τη μεταφορά τους στην Ελλάδα.

Advertisement

Δεύτερο περιστατικό: 18 διασωθέντες και 12 σοροί

Σε δεύτερο περιστατικό, παραπλέον σκάφος εντόπισε το πρωί της Κυριακής λέμβο με μετανάστες. Οι λιμενικές αρχές που έσπευσαν στην περιοχή περισυνέλεξαν 18 επιζώντες, ενώ εντοπίστηκαν και 12 σοροί.

Τρίτο και τέταρτο περιστατικό: Διάσωση περίπου 90 μεταναστών από τη Frontex

Παράλληλα, δύο ακόμη περιστατικά διακίνησης μεταναστών εντοπίστηκαν στη θαλάσσια περιοχή νότια των Καλών Λιμένων.

Συγκεκριμένα, δύο σκάφη με συνολικά περίπου 90 επιβαίνοντες εντοπίστηκαν από τις αρμόδιες αρχές, με τις δυνάμεις της Frontex να παρεμβαίνουν εγκαίρως και να διασώζουν όλους τους επιβαίνοντες.

Advertisement

Οι επιχειρήσεις πραγματοποιήθηκαν υπό δύσκολες καιρικές συνθήκες, με τις Λιμενικές Αρχές να συνεχίζουν τη διαχείριση των περιστατικών και τη διερεύνηση των συνθηκών υπό τις οποίες οργανώθηκαν οι μεταφορές.

(Με πληροφορίες από cretalive.gr, flashnews.gr)

Advertisement