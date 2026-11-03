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Από τύχη δεν σημειώθηκαν τραυματισμοί από την κατάρρευση μεγάλου τμήματος ταράτσας κτιρίου, που σημειώθηκε το απόγευμα της Τρίτης 3 Νοεμβρίου στο Ηράκλειο Κρήτης.

Όπως αναφέρει το Creta24.gr, το περιστατικό συνέβη στην οδό Πρέβελης, όταν, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, τμήμα της ταράτσας αποκολλήθηκε και κατέρρευσε, προκαλώντας ζημιές σε δύο σταθμευμένα αυτοκίνητα.

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Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής, ενώ η περιοχή αποκλείστηκε για λόγους ασφαλείας. Όπως φαίνεται και στη σχετική φωτογραφία, ένα ακόμη κομμάτι της ταράτσας παραμένει αποκολλημένο και κρέμεται επικίνδυνα, προκαλώντας ανησυχία για το ενδεχόμενο νέας κατάρρευσης.

Ιδιοκτήτης ενός από τα οχήματα που υπέστησαν ζημιές, μιλώντας στο CRETA24, ανέφερε ότι κατά τη στιγμή της πτώσης ακούστηκε ένας ιδιαίτερα δυνατός θόρυβος. Όπως σημείωσε, πρόκειται για παλιό κτίριο, ο ιδιοκτήτης του οποίου δεν βρίσκεται πλέον στη ζωή.

Ο ίδιος εξέφρασε την ανακούφισή του που δεν υπήρξαν τραυματισμοί, αναρωτώμενος τι θα μπορούσε να είχε συμβεί εάν βρισκόταν εκείνη την ώρα μέσα στο αυτοκίνητο ο ίδιος ή το μικρό παιδί του.