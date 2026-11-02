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Το βαρομετρικό χαμηλό με την ονομασία Agneta προκαλεί βροχές, καταιγίδες και τοπικές χαλαζοπτώσεις σε πολλά τμήματα της χώρας από τη Δευτέρα.

Ο κρατικός μηχανισμός παραμένει σε ετοιμότητα για την αντιμετώπιση προβλημάτων, ενώ η Πολιτική Προστασία καλεί τους πολίτες να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις.

Η ΕΜΥ προβλέπει συνέχιση των φαινομένων έως την Τρίτη, με την ένταση να μετακινείται σταδιακά προς τη βόρεια και ανατολική Ελλάδα.

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Ισχυρή βροχόπτωση πλήττει το Ηράκλειο, με δεκάδες πολίτες να αναφέρουν προβλήματα από τη συσσώρευση υδάτων σε δρόμους και διάφορα σημεία της πόλης. Η ένταση των φαινομένων αιφνιδίασε, καθώς η επιδείνωση του καιρού στην Κρήτη αναμενόταν αρχικά από την Τρίτη. Βροχερό είναι το σκηνικό και στο Ρέθυμνο, ενώ οι προβλέψεις κάνουν λόγο για συνέχιση των φαινομένων.

Όπως αναφέρει το patris.gr, στα Χανιά, η κακοκαιρία συνοδεύτηκε από έντονη ηλεκτρική δραστηριότητα, με αστραπές και βροντές, ενώ σύμφωνα με τον χάρτη καταγραφής κεραυνών, το σύστημα εμφανίζεται ιδιαίτερα πυκνό στη δυτική πλευρά του νησιού.

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Έντονη βροχόπτωση αναφέρεται στο κέντρο του Ηρακλείου, στην περιοχή του Γιόφυρου, στον Εσταυρωμένο, στα νότια προάστια, στις Αρχάνες και στον Άγιο Ιωάννη Χωστό, καθώς και σε άλλες περιοχές. Την ίδια ώρα, σε ετοιμότητα βρίσκεται ο κρατικός μηχανισμός για την αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων.

Το κύμα κακοκαιρίας «Agneta» βρίσκεται σε εξέλιξη, προκαλώντας ισχυρές βροχοπτώσεις, καταιγίδες και τοπικές χαλαζοπτώσεις σε διάφορα τμήματα της χώρας. Πρόκειται για βαρομετρικό χαμηλό που δημιουργήθηκε στο Τυρρηνικό Πέλαγος και έλαβε την ονομασία του από τις ιταλικές μετεωρολογικές υπηρεσίες, φέρνοντας ένα διήμερο έντονης καιρικής αστάθειας.

Η κακοκαιρία ξεκίνησε τη Δευτέρα 2 Νοεμβρίου και αναμένεται να συνεχιστεί έως και την Τρίτη 3 Νοεμβρίου. Ήδη έχουν σημειωθεί πλημμυρικά φαινόμενα και προβλήματα σε περιοχές όπως η Ρόδος, ο Βόλος, η Κάλυμνος, η Σάμος και η Κίμωλος, με τις αρμόδιες αρχές να παρακολουθούν στενά την κατάσταση.

Όπως προκύπτει από το επικαιροποιημένο Έκτακτο Δελτίο της ΕΜΥ, οι περιοχές που αναμένεται να δεχθούν τα ισχυρότερα φαινόμενα είναι τα νησιά του Ιονίου, η Ήπειρος, η δυτική Στερεά Ελλάδα, η δυτική και νότια Πελοπόννησος, καθώς και τα Δωδεκάνησα. Παράλληλα, πρόσκαιρη επιδείνωση προβλέπεται και για την Αττική. Την Τρίτη, η ένταση των φαινομένων αναμένεται να μετακινηθεί προς την κεντρική και ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, τα νησιά του βόρειου και ανατολικού Αιγαίου, αλλά και τα Δωδεκάνησα.

Για την Κρήτη προβλέπεται αυξημένη καιρική αστάθεια, χωρίς ωστόσο να συγκαταλέγεται στις περιοχές που βρίσκονται στο επίκεντρο των εντονότερων φαινομένων. Αναμένονται κατά διαστήματα αυξημένες νεφώσεις, τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα δυτικά και τα ορεινά του νησιού. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες και νοτιοδυτικές διευθύνσεις με ένταση 4 έως 6 μποφόρ, ενώ προβλέπεται και μεταφορά αφρικανικής σκόνης. Η θερμοκρασία θα παραμείνει σε σχετικά υψηλά για την εποχή επίπεδα, από 18 έως 22 βαθμούς Κελσίου.

Η Πολιτική Προστασία απευθύνει έκκληση στους πολίτες να επιδεικνύουν αυξημένη προσοχή και να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις όσο διαρκούν τα έντονα καιρικά φαινόμενα.