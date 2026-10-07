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Την αναστολή της καταβολής δόσεων των ενήμερων δανείων για φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2026 ανακοίνωσαν οι τράπεζες για τους πληγέντες στην Κρήτη από τις πλημμύρες των τελευταίων ημερών.

Επίσης, ανακοινώθηκε η αναστολή όλων των πλειστηριασμών για φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις μέχρι την 28η Φεβρουαρίου 2027 με τις τράπεζες να ανακοινώνουν μέτρα στήριξης σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις των νομών της Κρήτης που επλήγησαν από τα πρόσφατα ακραία καιρικά φαινόμενα.

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Σε ανακοίνωσή της η Ενωση Τραπεζ[ων (ΕΕΤ) αναφέρει ότι σχεδιάζουν σειρά ρυθμίσεων για την εξυπηρέτηση των δανειακών υποχρεώσεων όσων επλήγησαν. Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με την τράπεζα συνεργασίας τους, η οποία θα αξιολογήσει το αίτημα και θα το αντιμετωπίσει κατά τρόπο σύμφωνο με τις ανάγκες και την έκταση της ζημίας κάθε δανειολήπτη και τις ευχέρειες ρυθμίσεων και διευκολύνσεων που παρέχονται.

Τα μέτρα αυτά αφορούν τους πληγέντες οι οποίοι εμπίπτουν στην περίμετρο προστασίας των κρατικών μέτρων στήριξης, όπως αυτά θα ανακοινωθούν.

Οι δικαιούχοι παρακαλούνται να υποβάλουν το σχετικό αίτημά τους με όλα τα μέσα επικοινωνίας (είναι δυνατή η φυσική ή ηλεκτρονική υποβολή του αιτήματος) απευθείας στην τράπεζα συνεργασίας τους.