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Στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο Ηρακλείου Κρήτης παραμένουν προσωρινά τρία ανήλικα αδέλφια, ηλικίας 13, 8 και 6 ετών, μετά από καταγγελία για ενδοοικογενειακή βία σε βάρος τους. Για την υπόθεση συνελήφθησαν η 35χρονη μητέρα των παιδιών και ο 29χρονος σύντροφός της, οι οποίοι αρνούνται ότι έχουν κακοποιητική συμπεριφορά.

Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 16:30 το απόγευμα του Σαββάτου 17 Οκτωβρίου, όταν γείτονες της οικογένειας ειδοποίησαν την Αστυνομία, καθώς από διαμέρισμα κοντά στο κέντρο του Ηρακλείου ακούγονταν φωνές, απειλές και κλάματα παιδιών.

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Η καταγγελία και οι συλλήψεις

Αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο και, σύμφωνα με τις πληροφορίες, τα παιδιά φέρονται να ανέφεραν ότι δέχονταν φωνές και χτυπήματα. Ακολούθησαν οι συλλήψεις της 35χρονης μητέρας και του 29χρονου συντρόφου της.

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, το μικρότερο από τα τρία παιδιά, ένα κορίτσι ηλικίας 6 ετών, είναι βιολογικό παιδί του 29χρονου.

Ιατρικές εξετάσεις και αξιολόγηση από παιδοψυχολόγο

Τα τρία αδέλφια φιλοξενούνται προσωρινά στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο, ενώ έχει ζητηθεί να υποβληθούν στις προβλεπόμενες ιατρικές εξετάσεις. Παράλληλα, προβλέπεται αξιολόγησή τους από παιδοψυχολόγο, προκειμένου να διερευνηθούν οι συνθήκες διαβίωσής τους και να εκτιμηθούν οι ανάγκες τους.

Η υπόθεση βρίσκεται υπό διερεύνηση από τις αρμόδιες αρχές.

(Με πληροφορίες από neakriti.gr)