Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Σύμφωνα με πρόσφατη έκθεση του ΟΗΕ, περίπου 50.000 γυναίκες δολοφονήθηκαν παγκοσμίως το 2024 από συγγενικά τους πρόσωπα ή συντρόφους.

Η έξαρση της έμφυλης βίας αποτελεί παγκόσμιο πρόβλημα που απαιτεί άμεση κοινωνική και πολιτική παρέμβαση για την προστασία των θυμάτων.

Στην Ελλάδα, οι καταγγελίες ενδοοικογενειακής βίας έχουν τετραπλασιαστεί την τελευταία πενταετία, ενώ το 2026 καταγράφηκαν χιλιάδες περιστατικά και κλήσεις στη γραμμή βοήθειας SOS.

Η αύξηση των καταγγελιών αποδίδεται εν μέρει στη μεγαλύτερη ενημέρωση των πολιτών και στη βελτίωση των διαθέσιμων υποστηρικτικών υπηρεσιών.

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Κάθε δέκα λεπτά, κάπου στον πλανήτη, μία γυναίκα ή ένα κορίτσι χάνει τη ζωή της από τα χέρια του συντρόφου της ή κάποιου μέλους της οικογένειάς της. Μέχρι να ολοκληρώσει κάποιος την ανάγνωση αυτού του άρθρου, ενδέχεται να έχει προστεθεί ακόμη ένα θύμα στη μακάβρια παγκόσμια στατιστική.

Η 25η Νοεμβρίου, Παγκόσμια Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών, δεν είναι απλώς μία επέτειος ευαισθητοποίησης. Είναι μία ημέρα που υπενθυμίζει την αποτυχία κοινωνιών, θεσμών και κρατών να προστατεύσουν εκατομμύρια γυναίκες από τη σωματική, ψυχολογική, σεξουαλική και οικονομική κακοποίηση.

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Και η Ελλάδα δεν αποτελεί εξαίρεση.

ΟΗΕ: 50.000 γυναίκες δολοφονήθηκαν από συντρόφους και συγγενείς μέσα σε έναν χρόνο

Η κοινή έκθεση του Γραφείου των Ηνωμένων Εθνών για τα Ναρκωτικά και το Έγκλημα (UNODC) και της UN Women, που δημοσιοποιήθηκε τον Νοέμβριο του 2025, αποκαλύπτει το μέγεθος της τραγωδίας.

Το 2024, περίπου 83.000 γυναίκες και κορίτσια δολοφονήθηκαν από πρόθεση παγκοσμίως. Από αυτές, περίπου 50.000, δηλαδή το 60%, σκοτώθηκαν από τον σύζυγο, τον σύντροφο ή άλλο μέλος της οικογένειάς τους.

Πρόκειται για 137 δολοφονίες την ημέρα. Σχεδόν έξι κάθε ώρα. Μία κάθε δέκα λεπτά.

Το 2023 είχαν καταγραφεί περίπου 85.000 δολοφονίες γυναικών και κοριτσιών, με 51.100 θύματα συντρόφων ή συγγενών. Η μικρή διαφορά ανάμεσα στις δύο χρονιές δεν αποδεικνύει ουσιαστική μείωση, καθώς ο ίδιος ο ΟΗΕ επισημαίνει τις διαφορές στη διαθεσιμότητα των στοιχείων.

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Η πλέον συγκλονιστική διαπίστωση είναι ότι το σπίτι, που θα έπρεπε να αποτελεί χώρο ασφάλειας, μετατρέπεται για χιλιάδες γυναίκες στον τόπο της δολοφονίας τους.

Ελλάδα: Από 5.669 καταγγελίες το 2020 σε 22.876 το 2025

Τα επίσημα στοιχεία της Ελληνικής Αστυνομίας αποτυπώνουν μία εξαιρετικά ανησυχητική εξέλιξη.

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Σύμφωνα με την έκτη ετήσια έκθεση της Γενικής Γραμματείας Ισότητας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, τα καταγγελλόμενα περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας αυξήθηκαν θεαματικά τα τελευταία χρόνια.

Το 2020 καταγράφηκαν 5.669 περιστατικά, το 2021 αυξήθηκαν σε 8.776, το 2022 έφτασαν τα 11.534 και το 2023 τα 11.589. Το 2024 σημειώθηκε μεγάλη άνοδος, με 22.080 καταγγελλόμενα περιστατικά, ενώ το 2025 καταγράφηκαν 22.876.

Αυτό σημαίνει ότι μέσα σε πέντε χρόνια ο αριθμός των καταγγελιών τετραπλασιάστηκε.

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Ακόμη πιο αποκαλυπτικά είναι τα στοιχεία για τις γυναίκες που καταγράφηκαν ως θύματα: 4.264 το 2020, 10.131 το 2022, 18.640 το 2024 και 19.167 το 2025.

Οι αριθμοί δεν σημαίνουν απαραίτητα ότι η πραγματική βία αυξήθηκε στον ίδιο βαθμό. Η μεγαλύτερη ενημέρωση, η ενίσχυση των αστυνομικών υπηρεσιών και η αυξανόμενη προθυμία των θυμάτων να καταγγείλουν την κακοποίηση επηρεάζουν επίσης την καταγραφή.

Ωστόσο, ακόμη και με αυτή την απαραίτητη επισήμανση, τα στοιχεία περιγράφουν ένα τεράστιο κοινωνικό πρόβλημα.

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Το 2026: Περισσότερες από 14.500 καταγγελίες μέσα σε οκτώ μήνες

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Η εικόνα παραμένει ανησυχητική και κατά το 2026.

Σύμφωνα με στοιχεία της ΕΛ.ΑΣ. που δημοσιοποιήθηκαν τον Οκτώβριο, από τον Ιανουάριο έως το τέλος Αυγούστου καταγράφηκαν 14.519 περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας. Στο ίδιο διάστημα πραγματοποιήθηκαν 8.920 συλλήψεις.

Από τα 14.978 πρόσωπα που καταγράφηκαν ως δράστες, τα 11.950 ήταν άνδρες και τα 3.028 γυναίκες. Οι γυναίκες που καταγράφηκαν ως θύματα στο πρώτο οκτάμηνο του 2026 ανήλθαν σε 12.361.

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Τα στοιχεία αφορούν καταγεγραμμένες υποθέσεις και δεν περιλαμβάνουν το σύνολο της βίας που παραμένει κρυμμένη πίσω από κλειστές πόρτες.

Η γραμμή SOS δέχθηκε περισσότερες από 8.300 κλήσεις το 2026

Σύμφωνα με στοιχεία που παρουσιάστηκαν στην ΕΡΤ, η τηλεφωνική γραμμή SOS 15900 δέχθηκε 6.773 κλήσεις σε ολόκληρο το 2025. Μόνο στο πρώτο δεκάμηνο του 2026, οι κλήσεις είχαν φτάσει τις 8.341.

Η αύξηση μπορεί να συνδέεται και με το γεγονός ότι περισσότερες γυναίκες γνωρίζουν πλέον τις διαθέσιμες υπηρεσίες υποστήριξης και αποφασίζουν να ζητήσουν βοήθεια.

Στην Ελλάδα λειτουργούν επίσης Συμβουλευτικά Κέντρα, ξενώνες φιλοξενίας και η εφαρμογή Panic Button, μέσω της οποίας θύματα που βρίσκονται σε κίνδυνο μπορούν να ειδοποιήσουν την Αστυνομία.

Ωστόσο, το κρίσιμο ερώτημα παραμένει: πόσες γυναίκες εξακολουθούν να μη μιλούν, φοβούμενες τις συνέπειες μιας καταγγελίας;

Οι γυναικοκτονίες και η ευθύνη της πολιτείας

Η γυναικοκτονία αποτελεί την ακραία κατάληξη της έμφυλης βίας. Συχνά προηγούνται απειλές, συστηματική κακοποίηση, έλεγχος της καθημερινότητας, απομόνωση από φίλους και συγγενείς ή προηγούμενες επιθέσεις.

Για την περίοδο από το 2020 έως τις 24 Σεπτεμβρίου 2026, η ΕΛ.ΑΣ. καταγράφει, μεταξύ άλλων, 43 ανθρωποκτονίες στις οποίες ο δράστης ήταν σύζυγος, 14 στις οποίες ήταν μόνιμος σύντροφος, 11 με δράστη πρώην μόνιμο σύντροφο και δύο με δράστη πρώην σύζυγο.

Τα δεδομένα αυτά δεν αποτελούν αυτομάτως πλήρη καταμέτρηση γυναικοκτονιών, αλλά αποκαλύπτουν πόσο συχνά η θανατηφόρα βία συνδέεται με στενές προσωπικές σχέσεις.

Η πρόληψη απαιτεί περισσότερα από την καταγραφή περιστατικών. Απαιτεί έγκαιρη αξιολόγηση κινδύνου, ουσιαστική προστασία των θυμάτων, ταχύτητα στη δικαιοσύνη και αποτελεσματική συνεργασία αστυνομικών, κοινωνικών και υγειονομικών υπηρεσιών.

Γιατί επιλέχθηκε η 25η Νοεμβρίου – Η δολοφονία τριών αδελφών

Στις 25 Νοεμβρίου 1960, τρεις αδελφές από τη Δομινικανή Δημοκρατία, η Πατρία, η Μινέρβα και η Μαρία Τερέσα Μιραμπάλ, δολοφονήθηκαν από όργανα του δικτατορικού καθεστώτος του Ραφαέλ Τρουχίγιο.

Οι τρεις γυναίκες είχαν αντισταθεί στη δικτατορία και μετατράπηκαν σε σύμβολα αγώνα για την ελευθερία και τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Το 1981, γυναικείες οργανώσεις καθιέρωσαν την 25η Νοεμβρίου ως ημέρα κινητοποίησης κατά της βίας των γυναικών. Στις 17 Δεκεμβρίου 1999, η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ αναγνώρισε επισήμως την ημερομηνία ως Διεθνή Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών.

Η βία δεν είναι ιδιωτική υπόθεση – Είναι ζήτημα Δημοκρατίας

Το 2026, ο ΟΗΕ θέτει στο επίκεντρο της διεθνούς εκστρατείας του την πρόσβαση στη δικαιοσύνη, την προστασία των επιζωσών και τον τερματισμό της ατιμωρησίας.

Η βία κατά των γυναικών δεν περιορίζεται μόνο στη σωματική κακοποίηση. Περιλαμβάνει απειλές μέσω διαδικτύου, παρακολούθηση, εκβιασμούς με προσωπικές φωτογραφίες, οικονομική εξάρτηση και ψυχολογικό καταναγκασμό.

Η αντιμετώπισή της δεν μπορεί να εξαντλείται σε επετειακές δηλώσεις και συμβολικούς φωτισμούς δημόσιων κτιρίων. Απαιτεί συνεχή πολιτική βούληση και κοινωνική εγρήγορση.

Κάθε γυναίκα που απειλείται πρέπει να γνωρίζει ότι μπορεί να αναζητήσει προστασία πριν η απειλή μετατραπεί σε τραγωδία.

Στην Ελλάδα, η γραμμή SOS 15900 λειτουργεί όλο το εικοσιτετράωρο, ενώ σε περίπτωση άμεσου κινδύνου οι πολίτες μπορούν να καλούν το 100.

Γιατί η πραγματική επιτυχία δεν θα είναι κάποτε να μετράμε περισσότερες καταγγελίες. Θα είναι να μετράμε λιγότερα θύματα. Και, κυρίως, να μη χρειάζεται καμία γυναίκα να φοβάται μέσα στο ίδιο της το σπίτι.

Πηγές: UN Women, UNODC, Γενική Γραμματεία Ισότητας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Ελληνική Αστυνομία, ΟΗΕ.