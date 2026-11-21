Γυναικοκτονία στο Θησείο: «Ελάτε, χτύπησα τη γυναίκα μου» είπε ο 63χρονος που ξυλοκόπησε μέχρι θανάτου την 61χρονη, δεν απαντάει στις ερωτήσεις των Αρχών – Βίντεο από τη στιγμή της σύλληψης

Άγιος Δημήτριος: «Είσαι η Αγία Παρασκευή», τα λόγια του 44χρονου στην δασκάλα ειδικού σχολείου ενώ της έδειχνε τα γεννητικά του όργανα

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Σοκάρει η νέα γυναικοκτονία που σημειώθηκε στο Θησείο τα ξημερώματα της Πέμπτης 18/11, με νέα στοιχεία να βλέπουν το φως της δημοσιότητας για την κακοποίηση που βίωνε η 60χρονη Μαρίνα από τον 60χρονο σύζυγό της.

Ξεσπάει η αδερφή της Μαρίνας που δολοφονήθηκε στο Θησείο

Σύμφωνα με το ιατροδικαστικό πόρισμα, ο 61χρονος στραγγάλισε, χτύπησε με μανία και έσπασε πλευρά της 60χρονης. Το πιο ανατριχιαστικό ωστόσο είναι πως κακώσεις που είχε η γυναίκα ήταν χρόνιες.

Advertisement

Advertisement

Η αδερφή της δολοφονημένης Μαρίνας μίλησε στις “Εξελίξεις Τώρα” και μεταξύ άλλων τόνισε: «Η μεγαλύτερη τιμωρία που μπορεί να υπάρξει. Αυτό θα ήτανε. Αλλά και πάλι, την αδερφή μου, δεν την φέρνει πίσω κανένας.»

Και συμπλήρωσε: «Δεν το περιμένει κανείς γιατί μπορεί να είναι δίπλα σου, αλλά έρχεται και στο σπίτι σου. Η αδερφή μου δεν είχε κάποιο πρόβλημα. Δεν ήταν τρελή η αδερφή μου. Αν είναι δυνατόν! Δεν ξέρω πώς σκέφτεται και δεν με ενδιαφέρει πώς σκέφτεται αυτός.

Και σε άλλο σημείο τόνισε για την δολοφονία της αδερφής της: «Δεν το περιμένει κανείς γιατί μπορεί να είναι δίπλα σου, αλλά έρχεται και στο σπίτι σου. Η αδερφή μου δεν είχε κάποιο πρόβλημα. Δεν ήταν τρελή η αδερφή μου. Αν είναι δυνατόν! Δεν ξέρω πώς σκέφτεται και δεν με ενδιαφέρει πώς σκέφτεται αυτός.»

Σχετικά άρθρα Άγιος Δημήτριος: «Είσαι η Αγία Παρασκευή», τα λόγια του 44χρονου στην δασκάλα ειδικού σχολείου ενώ της έδειχνε τα γεννητικά του όργανα Γυναικοκτονία στο Θησείο: Δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση στον 63χρονο Γυναικοκτονία στο Θησείο: «Ελάτε, χτύπησα τη γυναίκα μου» είπε ο 63χρονος που ξυλοκόπησε μέχρι θανάτου την 61χρονη, δεν απαντάει στις ερωτήσεις των Αρχών – Βίντεο από τη στιγμή της σύλληψης