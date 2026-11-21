Σοκάρει η νέα γυναικοκτονία που σημειώθηκε στο Θησείο τα ξημερώματα της Πέμπτης 18/11, με νέα στοιχεία να βλέπουν το φως της δημοσιότητας για την κακοποίηση που βίωνε η 60χρονη Μαρίνα από τον 60χρονο σύζυγό της.
Ξεσπάει η αδερφή της Μαρίνας που δολοφονήθηκε στο Θησείο
Σύμφωνα με το ιατροδικαστικό πόρισμα, ο 61χρονος στραγγάλισε, χτύπησε με μανία και έσπασε πλευρά της 60χρονης. Το πιο ανατριχιαστικό ωστόσο είναι πως κακώσεις που είχε η γυναίκα ήταν χρόνιες.
Η αδερφή της δολοφονημένης Μαρίνας μίλησε στις “Εξελίξεις Τώρα” και μεταξύ άλλων τόνισε: «Η μεγαλύτερη τιμωρία που μπορεί να υπάρξει. Αυτό θα ήτανε. Αλλά και πάλι, την αδερφή μου, δεν την φέρνει πίσω κανένας.»
Και συμπλήρωσε: «Δεν το περιμένει κανείς γιατί μπορεί να είναι δίπλα σου, αλλά έρχεται και στο σπίτι σου. Η αδερφή μου δεν είχε κάποιο πρόβλημα. Δεν ήταν τρελή η αδερφή μου. Αν είναι δυνατόν! Δεν ξέρω πώς σκέφτεται και δεν με ενδιαφέρει πώς σκέφτεται αυτός.
Και σε άλλο σημείο τόνισε για την δολοφονία της αδερφής της: «Δεν το περιμένει κανείς γιατί μπορεί να είναι δίπλα σου, αλλά έρχεται και στο σπίτι σου. Η αδερφή μου δεν είχε κάποιο πρόβλημα. Δεν ήταν τρελή η αδερφή μου. Αν είναι δυνατόν! Δεν ξέρω πώς σκέφτεται και δεν με ενδιαφέρει πώς σκέφτεται αυτός.»