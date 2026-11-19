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Ο δράστης κάλεσε την αστυνομία τα ξημερώματα της Πέμπτης παραδεχόμενος την πράξη του και συνελήφθη κατηγορούμενος για ανθρωποκτονία από πρόθεση.

Ο ιατροδικαστής εντόπισε χτυπήματα σε διάφορα σημεία του σώματος του θύματος επιβεβαιώνοντας τη βιαιότητα του περιστατικού που συνέβη στο Θησείο.

Το περιστατικό αποτελεί τη 16η γυναικοκτονία που καταγράφεται στη χώρα για το 2026 αναδεικνύοντας τη σοβαρότητα της ενδοοικογενειακής βίας.

Οι γείτονες του ζευγαριού ανέφεραν ότι το θύμα απέφευγε τις κοινωνικές επαφές και έδειχνε συχνά θλιμμένη στο μπαλκόνι της οικίας της.

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Από στραγγαλισμό προήλθε ο θάνατος της 61χρονης η οποία έχασε τη ζωή της μετά από τον άγριο ξυλοδαρμό από τον σύζυγό της.τα ξημερώματα της Πέμπτης μέσα στο διαμέρισμα τους στo Θησείο.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες ο ιατροδικαστής εντόπισε χτυπήματα σε όλο της το σώμα θώρακα κεφάλι πόδια χέρια, ενώ ο θάνατος της προήλθε από στραγγαλισμό.

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Πρόκειται για την 16η γυναικοκτονία για το 2026 στη χώρα.

Ο 63χρονος σύζυγός της, ο οποίος συνελήφθη για ανθρωποκτονία από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο, ήταν εκείνος που ειδοποίησε την αστυνομία, αναφέροντας ότι είχε ξυλοκοπήσει τη γυναίκα και ότι εκείνη δεν αντιδρούσε.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το περιστατικό σημειώθηκε λίγο πριν από τις 2 τα ξημερώματα, σε διαμέρισμα επί της οδού Αίθρας, στην περιοχή του Θησείου, κοντά στην Ακρόπολη. Εκείνη την ώρα, ο 63χρονος κάλεσε το «100» και ενημέρωσε την Άμεση Δράση για όσα είχαν συμβεί.

Κατά την επικοινωνία του με τις Αρχές, ο άνδρας φέρεται να παραδέχθηκε ότι είχε χτυπήσει την 61χρονη σύντροφό του, επισημαίνοντας ότι η γυναίκα δεν ανταποκρινόταν και δεν είχε επαφή με το περιβάλλον.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης και της ομάδας ΔΙΑΣ, καθώς και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Οι διασώστες εισήλθαν στο διαμέρισμα και διαπίστωσαν ότι η 61χρονη δεν είχε σφυγμό ούτε άλλα σημεία ζωής.

Τι αναφέρουν οι γείτονες για το ζευγάρι

Την ίδια ώρα, κάτοικοι της περιοχής σύμφωνα με το ΕΡΤnews, αναφέρουν ότι ήταν ένα ζευγάρι που διατηρούσε περιορισμένες επαφές με τη γειτονιά και δεν είχε ιδιαίτερη επικοινωνία με τους γύρω του.

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Σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων, η 61χρονη είχε θεαθεί ορισμένες φορές στο μπαλκόνι του διαμερίσματός της και έδειχνε θλιμμένη. Ωστόσο, όπως ανέφεραν, δεν γνώριζαν τι συνέβαινε στην προσωπική της ζωή.

Ορισμένοι γείτονες είχαν αποδώσει την εικόνα της σε πιθανά προσωπικά ή ψυχολογικά προβλήματα, χωρίς πάντως να έχουν συγκεκριμένη γνώση για την κατάστασή της.

Η δολοφονία της 61χρονης προστίθεται στη μακρά λίστα των γυναικοκτονιών, αναδεικνύοντας για ακόμη μία φορά τη σοβαρότητα του φαινομένου της έμφυλης και ενδοοικογενειακής βίας.

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