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Η ιατροδικαστική εξέταση αποκάλυψε πολλαπλά τραύματα από μαχαίρι, με τον θάνατο της νεαρής γυναίκας να προέρχεται από σοβαρή αιμορραγία λόγω τραυματισμού ζωτικών αγγείων.

Ο δράστης, ο οποίος ταξίδεψε από το Αιγάλεω για να τη συναντήσει, ομολόγησε τελικά την πράξη του και οδηγήθηκε στον ανακριτή προκειμένου να απολογηθεί για το έγκλημα.

Ο αδελφός του θύματος προέβη σε δημόσια δήλωση, καταδικάζοντας το φαινόμενο των γυναικοκτονιών και την αδυναμία ορισμένων ανδρών να αποδεχθούν την ελευθερία των γυναικών.

Η οικογένεια της 25χρονης επιδιώκει τη δικαίωση της μνήμης της, ενώ η τοπική κοινωνία παραμένει συγκλονισμένη από τη βίαιη δολοφονία.

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Βαρύ είναι το πένθος για την οικογένεια της 25χρονης Πηνελόπης, η οποία δολοφονήθηκε στην Ηγουμενίτσα από τον 27χρονο πρώην σύντροφό της. Η τοπική κοινωνία παραμένει συγκλονισμένη από τη γυναικοκτονία που σημειώθηκε την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου.

Μία εβδομάδα μετά την τραγωδία, ο αδελφός της 25χρονης δημοσίευσε βίντεο στα social media, μιλώντας για την απώλεια της αδελφής του, αλλά και για το φαινόμενο των γυναικοκτονιών.

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«Έχει περάσει μόλις μία εβδομάδα από το τραγικό συμβάν. Μία πάρα πολύ δύσκολη εβδομάδα για εμένα, για την οικογένειά μου και για όλους τους ανθρώπους που βρίσκονταν κοντά στην Πηνελόπη. Είμαστε συγκλονισμένοι με ανάμεικτα συναισθήματα και καλούμαστε να διαχειριστούμε αυτό το οποίο συνέβη, αυτό το οποίο συμβαίνει μέσα μας και ό,τι ακολουθήσει», ανέφερε αρχικά.

Στη συνέχεια, έκανε λόγο για «επιδημία αδύναμων ανδρών» που, όπως είπε, δεν μπορούν να αποδεχτούν την ελευθερία των γυναικών και ότι αυτές δεν αποτελούν «κτήμα» κανενός.

«Νιώθω ότι είναι χρέος μου να πω ότι υπάρχει μία μεγάλη επιδημία αδύναμων ανδρών εκεί έξω. Που δεν μπορούν να αποδεχτούν την ελευθερία της γυναίκας. Δεν μπορούν να αποδεχτούν ότι η γυναίκα δεν είναι κτήμα τους. Και στην έκφραση της ελευθερίας μιας γυναίκας, όπως της αδερφής μου που αποφάσισε να φύγει από τη σχέση στην οποία βρισκότανε», είπε.

«Πάνε και καταστρέφουν μια ζωή, διότι είναι τόσο αδύναμοι που δεν μπορούν να αναλάβουν την ευθύνη της ζωής τους. Και πάνε και καταστρέφουν έναν άνθρωπο. Το σύμπαν όμως δεν αγαπάει την αδυναμία. Και με τον νόμο της πολιτείας, τον νόμο της φυλακής. Και με τις πράξεις που θα κάνουμε όλοι εμείς οι υπόλοιποι, η οικογένειά της και εγώ», πρόσθεσε.

Κλείνοντας, ο αδελφός της Πηνελόπης υπογράμμισε πως η οικογένεια θα προσπαθήσει να σταθεί όρθια και να συνεχίσει τη ζωή της, έχοντας πάντα τη μνήμη της 25χρονης.

«Η δικαιοσύνη θα αποκατασταθεί και η οργή μέσα μας θα κατευναστεί. Ό,τι κάνουμε όμως χρειάζεται να το κάνουμε με σύνεση. Διότι για την αγαπημένη μου Πηνελόπη είναι χρέος μου να ζήσω. Είναι χρέος μου να ζήσω μια ζωή όμορφη και να δημιουργήσω κάτι όμορφο, διότι η Πηνελόπη ζει μέσα μας. Και θέλω να χαίρεται και να καμαρώνει για αυτό το οποίο βλέπει και δημιουργούμε όλοι εμείς».

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Τα ευρήματα από την ιατροδικαστική εξέταση

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν γίνει γνωστά για την υπόθεση, ο 27χρονος φέρεται να είχε ταξιδέψει από το Αιγάλεω στην Ηγουμενίτσα προκειμένου να συναντήσει την πρώην σύντροφό του, έχοντας μαζί του μαχαίρι.

Κατά την ιατροδικαστική εξέταση εντοπίστηκαν επτά τραύματα στην πίσω πλευρά του σώματος της 25χρονης, εκ των οποίων τα τρία ήταν ιδιαίτερα βαθιά. Παράλληλα, στο αριστερό της χέρι διαπιστώθηκε αμυντικό τραύμα.

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Επιπλέον, εντοπίστηκαν δύο τραύματα στον τράχηλο, καθώς και κακώσεις στην κνήμη και στον δεξιό βραχίονα. Ο θάνατος της 25χρονης επήλθε, σύμφωνα με τα ιατροδικαστικά ευρήματα, σε σύντομο χρονικό διάστημα, κυρίως εξαιτίας τραυματισμού μεγάλων αγγείων στον τράχηλο και της μεγάλης αιμορραγίας που ακολούθησε.

Βλάβες διαπιστώθηκαν και σε ζωτικά όργανα, μεταξύ των οποίων το συκώτι, το στομάχι και ο αριστερός πνεύμονας. Το όπλο που φέρεται να χρησιμοποιήθηκε ήταν μαχαίρι τύπου σουγιά, με λαβή και λεπίδα μήκους περίπου 7,5 εκατοστών.

Η αρχική εκδοχή της επίθεσης

Η 25χρονη εντοπίστηκε αιμόφυρτη σε κιόσκι στον ποδηλατόδρομο, στις 21:39 το βράδυ της Κυριακής, από διερχόμενο πολίτη, ο οποίος ειδοποίησε το ΕΚΑΒ.

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Πέντε λεπτά αργότερα, στις 21:44, ο 27χρονος τηλεφώνησε στην Άμεση Δράση και υποστήριξε αρχικά ότι ο ίδιος και η πρώην σύντροφός του είχαν δεχθεί επίθεση από τέσσερις κουκουλοφόρους.

Αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο και εντόπισαν τον 27χρονο με αμυχές στο σώμα. Στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

Κατά την εξέλιξη της έρευνας, η αρχική εκδοχή του φέρεται να καταρρίφθηκε και ο 27χρονος φέρεται να ομολόγησε τη δολοφονία, υποδεικνύοντας, σύμφωνα με τις πληροφορίες, το σημείο όπου είχε πετάξει το μαχαίρι.

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Παραμένει υπό διερεύνηση ο τρόπος με τον οποίο προκλήθηκαν τα τραύματα που έφερε ο ίδιος, καθώς και το αν συνδέονται με απόπειρα αυτοτραυματισμού ή με προσπάθεια να ενισχύσει την αρχική εκδοχή περί επίθεσης από αγνώστους.

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Στον ανακριτή ο 27χρονος

Ο 27χρονος πέρασε την Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου την πόρτα του Δικαστικού Μεγάρου Ηγουμενίτσας, προκειμένου να απολογηθεί για τη δολοφονία της 25χρονης πρώην συντρόφου του.

Σύμφωνα με όσα φέρεται να υποστήριξε, είχε ταξιδέψει από το Αιγάλεω στην Ηγουμενίτσα προκειμένου να συναντήσει την Πηνελόπη για οικονομική διαφορά που είχαν μεταξύ τους. Ο ίδιος φέρεται να ισχυρίστηκε ότι η 25χρονη του χρωστούσε 2.000 ευρώ, εκδοχή που, σύμφωνα με το δημοσίευμα, απορρίπτει το περιβάλλον της.

Όπως έγινε γνωστό, ο 27χρονος είχε ζητήσει τον διορισμό συνηγόρου λόγω οικονομικής αδυναμίας. Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το thespro.gr, δικηγόροι της Θεσπρωτίας φέρονται να αρνήθηκαν να αναλάβουν την υπεράσπισή του, με αποτέλεσμα να οριστεί τελικά συνήγορος με καθυστέρηση, ώστε να πραγματοποιηθεί η απολογία του.

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