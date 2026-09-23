Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Το Εφετείο για τη δολοφονία της Κυριακής Γρίβα αναβλήθηκε για τις 15 Φεβρουαρίου, καθώς ο 40χρονος καταδικασμένος κατηγορούμενος δεν παρευρέθηκε στη δικαστική αίθουσα.

Ο δράστης είχε κριθεί ομόφωνα ένοχος από το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο για ανθρωποκτονία, οπλοφορία, οπλοχρησία και κατοχή ναρκωτικών ουσιών.

Η μητέρα του θύματος εξέφρασε την έντονη δυσαρέσκειά της για την παραμονή του δράστη σε ψυχιατρική δομή, αμφισβητώντας την αναγκαιότητα της νοσηλείας του.

Παράλληλα, τέσσερις αστυνομικοί παραπέμπονται σε δίκη με την κατηγορία της θανατηφόρας έκθεσης, έπειτα από τον σχηματισμό χωριστής δικογραφίας για τις παραλείψεις τους στην υπόθεση.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Αναβλήθηκε για τις 15 Φεβρουαρίου η δίκη στο Εφετείου του καταδικασμένου σε ισόβια για τη δολοφονία της Κυριακής Γρίβα, έξω από το Αστυνομικό Τμήμα των Αγίων Αναργύρων, καθώς ο κατηγορούμενος δεν παρευρέθηκε στο δικαστήριο.

Αναβλήθηκε το Εφετείο για την υπόθεση της Κυριακής Γρίβα

Ο 40χρονος κρίθηκε από το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο ομόφωνα ένοχος για ανθρωποκτονία σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, οπλοφορία, οπλοχρησία και κατοχή ναρκωτικών προς ιδία χρήση.

Advertisement

Advertisement

Οι δικαστές του ΜΟΔ κλήθηκαν να απαντήσουν αν είχε συνείδηση της αποτρόπαιης πράξης του δράστη, ή αν εξαιτίας της συνδρομής ψυχικής νόσου, φαρμάκων και αλκοόλ, δεν είχε ικανότητα να αντιληφθεί το άδικο της πράξης του.

Μιλώντας στις τηλεοπτικές κάμερες, η μητέρα της Κυριακής Γρίβα τόνισε «είναι πολύ δύσκολο για εμένα να τον ξαναδώ δεν θα τα καταφέρω. Δεν θέλω να το ζω αυτό. Είναι μια μέρα που ξυπνά μνήμες που δεν έσβησαν ποτέ».

Οι δηλώσεις της μητέρας της Κυριακής

Η μητέρα της Κυριακής Γρίβα, τόνισε σήμερα πριν από την έναρξη του Εφετείου ότι «αυτό που με εξοργίζει και που ήρθα να μάθω είναι γιατί ο Θανάσης Κουρελής βρίσκεται ακόμα στο ψυχιατρείο ενώ δεν χρήζει ψυχιατρικής φροντίδας. Γιατί με τις ευλογίες του κ. Δουζένη βρίσκεται ακόμα στο ψυχιατρείο».

Κληθείσα να απαντήσει σχετικά με το παραπεμπτικό βούλευμα σε δίκη τους τέσσερεις αστυνομικούς που εμπλέκονται στην υπόθεση η μητέρα της Κυριακής δήλωσε:

«Αναμένω με τεράστια αγωνία να μάθω ποιες είναι οι δικαιολογίες. Ποια είναι η υπερασπιστική γραμμή των τεσσάρων αστυνομικών και όλων όσων εμπλέκονται στη δολοφονία του παιδιού μου. Θέλω να μάθω ποιες είναι οι δικαιολογίες. Ποιος θα αναλάβει επιτέλους την ευθύνη».

Να σημειωθεί ότι ως προς τις πράξεις και παραλείψεις των αστυνομικών στην τραγική κατάληξη της 28χρονης, σχηματίστηκε χωριστή δικογραφία.

Μετά από ποινική έρευνα, τέσσερις αστυνομικοί παραπέμπονται με βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών σε δίκη ενώπιον του ΜΟΔ ,για το αδίκημα της θανατηφόρας έκθεσης από υπόχρεο πρόσωπο δια παραλείψεως.

Στο εδώλιο παραπέμπονται η αξιωματικός υπηρεσίας , η επόπτρια και ο φρουρός στο Αστυνομικό Τμήμα Αγίων Αναργύρων,καθώς και ο τηλεφωνητής στο κέντρο της Άμεσης Δράσης που είχε απαντήσει στην Κυριακή Γρίβα ότι «το περιπολικό δεν είναι ταξί».