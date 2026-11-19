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Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα στην οδό Αίθρας στο Θησείο καθώς εντοπίστηκε νεκρή γυναίκα εντός διαμερίσματος. Σύμφωνα με πληροφορίες, λίγο μετά τις δύο τα ξημερώματα, ένας 63χρονος κάλεσε την Άμεση Δράση και δήλωσε ότι ξυλοκόπησε τη γυναίκα του, ετών 61, και πως ήταν αναίσθητη στο έδαφος.

Στο σημείο έσπευσε μέσα σε λίγα λεπτά πλήρωμα του ΕΚΑΒ που διαπίστωσε τον θάνατο της γυναίκας. Από τα μέχρι στιγμής στοιχεία προκύπτει ότι το θύμα έφερε εκτεταμένους μώλωπες από χτυπήματα σε πολλά σημεία του σώματός της. Στο σημείο έσπευσε ιατροδικαστής λίγο μετά τις 4:00 το ξημέρωμα, ενώ ο δράστης παραμένει εντός της οικίας δίνοντας κατάθεση στους αστυνομικούς. Η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη.

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Οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο εντόπισαν τον φερόμενο ως δράστη μέσα στην κατοικία και προχώρησαν στη σύλληψή του. Μάλιστα ο δράστης ήταν αυτός που κάλεσε την αστυνομία.