O Λάμπης Ζαρουτιάδης, ένα πρόσωπο που έχει συνδέσει το όνομά του με τηλεοπτικές επιτυχίες, είναι ο σκηνοθέτης της εκδήλωσης του Αλέξη Τσίπρα.

Τη γνωριμία, όπως ανέφερε η Νάνσυ Νικολαΐδου στο Buongiorno, έκανε ο Αιμίλιος Χειλάκης, που ήταν και ένας εκ των παρουσιαστών της εκδήλωσης του νέου κόμματος, ΕΛΑΣ.

«Το συνοικέσιο το έκανε ο Αιμίλιος Χειλάκης με τον οποίο γνωρίζονται από το 1998 γιατί ήταν μαζί στη Ζωή που δεν έζησα. Του είπε, λοιπόν, θα ήθελες να αναλάβεις τη σκηνοθεσία της μεγάλης βραδιάς (…) Με τον Αλέξη Τσίπρα ήταν μια εκδήλωση που την ετοίμαζαν τουλάχιστον 3 μήνες, αυτό που του είπε είναι ότι δεν ήθελαν να εκβιάσει το συναίσθημα, να είναι κάτι σωστό και άρτιο μέχρι την τελευταία στιγμή, αλλά να μην βασιστούν μόνο στον εντυπωσιασμό», είπε η δημοσιογράφος.

Ποιος είναι ο Λάμπης Ζαρουτιάδης, ο σκηνοθέτης της εκδήλωσης του Αλέξη Τσίπρα



Σκηνοθέτης με πολυετή εμπειρία στον χώρο της τηλεοπτικής μυθοπλασίας, του θεάτρου και της διαφήμισης. Έχει συνεργαστεί με σημαντικούς τηλεοπτικούς σταθμούς και δημιουργούς της ελληνικής τηλεόρασης, συμμετέχοντας σε γνωστές σειρές και παραγωγές, όπως αναφέρει το enpolis.gr.

Στον χώρο της τηλεοπτικής μυθοπλασίας έχει εργαστεί ως σκηνοθέτης στη σειρά «Απαραίτητο Φως» για το ERTFLIX (2025), σε σενάριο Μιρέλλας Παπαοικονόμου και Κάτιας Κισσονέργη. Προηγουμένως συμμετείχε στη σειρά «Λόγω Τιμής – 20 Χρόνια Μετά» στον τηλεοπτικό σταθμό SKAI (2019), σε σενάριο Μιρέλλας Παπαοικονόμου. Έχει επίσης σκηνοθετήσει τη σειρά «Μωβ Ροζ» για τον ANT1 (2005), καθώς και τις σειρές «Όνειρο Ήταν» για την ΕΡΤ (2003) και «Λένη» για το MEGA (2003), όλες σε σενάριο Μιρέλλας Παπαοικονόμου.

Το 2002 εργάστηκε στη σειρά «Φεύγα» για το MEGA, σε σενάριο Μανίνας Ζαμπουλάκη, ενώ το 2000 συμμετείχε στη σειρά «Ουδέν Πρόβλημα» για τον τηλεοπτικό σταθμό STAR, επίσης σε σενάριο Μιρέλλας Παπαοικονόμου.

Στο θέατρο σκηνοθέτησε την παράσταση «Ευσέβιος & Φλορεστάν: Φανταστικές Φωνές και Ήχοι στο Μυαλό του Ρόμπερτ Σούμαν» το 2022.