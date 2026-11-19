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Στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων οδηγήθηκε στις 19:00 ο 63χρονος που κατηγορείται για τη δολοφονία της 61χρονης συζύγου του στο Θησείο. Ο συλληφθείς πέρασε αρχικά το κατώφλι του γραφείου του εισαγγελέα και στη συνέχεια αναμένεται να παρουσιαστεί ενώπιον του ανακριτή, από τον οποίο εκτιμάται ότι θα ζητήσει προθεσμία για να απολογηθεί.

Το χρονικό της γυναικοκτονίας

Η 61χρονη γυναίκα εντοπίστηκε νεκρή τα ξημερώματα της Πέμπτης μέσα στο διαμέρισμά της, στην οδό Αίθρας, στο Θησείο. Σύμφωνα με τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης, ο θάνατός της προήλθε από στραγγαλισμό, ενώ έφερε εκτεταμένα χτυπήματα και μώλωπες σε διάφορα σημεία του σώματός της, μεταξύ των οποίων το πρόσωπο, ο θώρακας, το κεφάλι και τα άκρα.

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Ο 63χρονος σύζυγός της ήταν εκείνος που κάλεσε την Άμεση Δράση λίγο πριν από τις 2 τα ξημερώματα, αναφέροντας ότι είχε χτυπήσει τη γυναίκα και ότι εκείνη δεν ανταποκρινόταν.

Στο διαμέρισμα έφτασαν αστυνομικοί και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, με τους διασώστες να διαπιστώνουν ότι η 61χρονη δεν είχε σημεία ζωής. Ο άνδρας συνελήφθη με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο.

Τι ανέφεραν οι γείτονες

Κάτοικοι της περιοχής, σύμφωνα με το ΕΡΤnews, περιέγραψαν το ζευγάρι ως ιδιαίτερα απομονωμένο, με περιορισμένες επαφές με τους ανθρώπους της γειτονιάς.

Ορισμένοι ανέφεραν ότι είχαν δει κατά καιρούς την 61χρονη στο μπαλκόνι του διαμερίσματός της, όπου έδειχνε θλιμμένη, χωρίς ωστόσο να γνωρίζουν τι συνέβαινε στην προσωπική της ζωή.

Η υπόθεση αποτελεί την 16η γυναικοκτονία που καταγράφεται στη χώρα για το 2026.