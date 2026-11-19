Στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων οδηγήθηκε ο 63χρονος, ο οποίος κατηγορείται για τη δολοφονία της 61χρονης συζύγου του στο Θησείο.Πεμπτη 19 Νοεμβριου 2026 (ΔΑΝΑΗ ΔΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ/EUROKINISSI)

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Ο δράστης κάλεσε ο ίδιος την Άμεση Δράση για να παραδοθεί, ενώ η ιατροδικαστική εξέταση επιβεβαίωσε τον βίαιο θάνατο της γυναίκας από πολλαπλά τραύματα και ασφυξία.

Ο κατηγορούμενος ισχυρίστηκε στις αρχές ότι έδρασε εν βρασμώ ψυχής, αποδίδοντας ορισμένες κακώσεις της θανούσης σε προσπάθεια παροχής πρώτων βοηθειών μετά την απώλεια των αισθήσεών της.

Η υπόθεση παραπέμφθηκε στον ανακριτή, με τον 63χρονο να αναμένεται να ζητήσει προθεσμία για την απολογία του, ενώ οι γείτονες δήλωσαν πως δεν είχαν αντιληφθεί προηγούμενους καβγάδες του ζευγαριού.

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Δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε βάρος μέλους της οικογένειάς του ασκήθηκε σε βάρος του 63χρονου, ο οποίος κατηγορείται για τη δολοφονία της 61χρονης συζύγου του μέσα στο διαμέρισμά τους, στην οδό Αίθρας, στο Θησείο. Ο κατηγορούμενος παραπέμφθηκε στον ανακριτή, από τον οποίο αναμένεται να ζητήσει προθεσμία προκειμένου να προετοιμάσει την απολογία του, ενώ τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί για την υπόθεση αποτυπώνουν τη βιαιότητα της επίθεσης που δέχθηκε η γυναίκα.

Το τέλος της 61χρονης ήταν ιδιαίτερα βίαιο, καθώς, σύμφωνα με τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης, έφερε πολλαπλές κακώσεις και μώλωπες στο πρόσωπο και σε διάφορα σημεία του σώματός της, ενώ διαπιστώθηκαν και ίχνη στραγγαλισμού. Οι εξετάσεις έδειξαν ότι η γυναίκα είχε δεχτεί επανειλημμένα χτυπήματα, ενώ εντοπίστηκαν τόσο πρόσφατες όσο και παλαιότερες κακώσεις.

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Ιδιαίτερη βαρύτητα έχουν τα ευρήματα που αφορούν τον τρόπο με τον οποίο επήλθε ο θάνατός της. Συγκεκριμένα, διαπιστώθηκαν κακώσεις στον θώρακα, σημάδια στον λαιμό που παραπέμπουν σε στραγγαλισμό, αλλά και ενδείξεις απόφραξης των αεροφόρων οδών με το χέρι. Πρόκειται για στοιχεία που συνθέτουν την εικόνα μιας εξαιρετικά βίαιης επίθεσης μέσα στο σπίτι του ζευγαριού.

Ο ιατροδικαστής έφτασε στο διαμέρισμα περίπου στις 4 τα ξημερώματα, προκειμένου να εξετάσει τη σορό της γυναίκας και να καταγράψει τα ευρήματα που θα αποτελέσουν μέρος της δικογραφίας.

Το τηλεφώνημα στην Άμεση Δράση που αποκάλυψε την τραγωδία

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε περίπου στις 2 τα ξημερώματα της Πέμπτης 19 Νοεμβρίου, όταν ο ίδιος ο 63χρονος επικοινώνησε τηλεφωνικά με την Άμεση Δράση. Κατά την επικοινωνία του με τις αστυνομικές αρχές, ανέφερε ότι είχε ξυλοκοπήσει τη σύζυγό του και ότι εκείνη είχε χάσει τις αισθήσεις της.

Η κλήση κινητοποίησε άμεσα τις αρμόδιες υπηρεσίες, με αστυνομικούς να σπεύδουν στο διαμέρισμα της οδού Αίθρας. Ο 63χρονος παρέμεινε στο σημείο και παραδόθηκε στους αστυνομικούς, οι οποίοι τον συνέλαβαν.

Μέσα στο σπίτι εντοπίστηκε η 61χρονη, βαριά τραυματισμένη. Όταν, όμως, έφτασε το πλήρωμα του ΕΚΑΒ, η γυναίκα είχε ήδη καταλήξει. Από εκείνη τη στιγμή ξεκίνησε η διερεύνηση της υπόθεσης, με τις αστυνομικές και δικαστικές αρχές να συγκεντρώνουν στοιχεία για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η ανθρωποκτονία.

Το γεγονός ότι ο ίδιος ο σύζυγος τηλεφώνησε στις αρχές, αναφέροντας τον ξυλοδαρμό της γυναίκας, αποτέλεσε ένα από τα πρώτα στοιχεία που εξετάστηκαν στο πλαίσιο της αστυνομικής έρευνας.

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Οι μαρτυρίες των γειτόνων: «Δεν τσακώνονταν ποτέ»

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι μαρτυρίες ανθρώπων που γνώριζαν το ζευγάρι και κατοικούσαν στην ίδια περιοχή. Όπως περιγράφουν, δεν είχαν αντιληφθεί έντονους καβγάδες ή περιστατικά που να παραπέμπουν σε σοβαρά προβλήματα στη μεταξύ τους σχέση.

«Δεν τσακώνονταν ποτέ, τόσα χρόνια τους ήξερα, μπορεί να σου πω και 25-30 χρόνια», ανέφερε χαρακτηριστικά γειτόνισσα, περιγράφοντας την εικόνα που είχε σχηματίσει για το ζευγάρι όλα αυτά τα χρόνια.

Μια άλλη κάτοικος της περιοχής έδωσε μια διαφορετική διάσταση, αναφερόμενη στη συμπεριφορά της 61χρονης, την οποία, όπως είπε, έβλεπε συχνά θλιμμένη στο μπαλκόνι του σπιτιού της.

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«Δεν είχαν παιδιά. Πολλές φορές είχαμε δει τη γυναίκα να είναι θλιμμένη στο μπαλκόνι, αλλά ποτέ κανείς δεν κάλεσε τις αρχές, γιατί πιστεύαμε πως είχε ψυχολογικά προβλήματα. Δεν μου είχε πει κάτι για προβλήματα με τον σύζυγό της», ανέφερε.

Τι υποστήριξε ο 63χρονος στους αστυνομικούς

Από την πλευρά του, ο 63χρονος φέρεται να παραδέχθηκε στους αστυνομικούς ότι χτύπησε τη σύζυγό του, επιχειρώντας, ωστόσο, να δώσει τη δική του εκδοχή για ορισμένα από τα τραύματα που εντοπίστηκαν στο σώμα της.

Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες, φέρεται να υποστήριξε ότι οι μώλωπες στα πλευρά της 61χρονης προκλήθηκαν όταν προσπάθησε να της κάνει καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ), μετά την απώλεια των αισθήσεών της.

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Παράλληλα, φέρεται να απέδωσε τη συμπεριφορά του σε «βρασμό ψυχής», ενώ ισχυρίστηκε ότι η σύζυγός του αντιμετώπιζε ψυχολογικά προβλήματα, παρουσίαζε έντονα ξεσπάσματα και παρακολουθούνταν από ψυχίατρο.