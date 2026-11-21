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Σε ψυχιατρική κλινική ο 44χρονος βοηθός του 1ου Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Αγίου Δημητρίου που υπέδειξε τα γεννητικά του όργανα σε μαθητές

Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ένας 44χρονος υπάλληλος ειδικού δημοτικού σχολείου εισέβαλε σε σχολική αίθουσα, κλείδωσε την πόρτα και προέβη σε ασελγείς πράξεις μπροστά σε εκπαιδευτικό και ανήλικους μαθητές.

Συνάδελφοι απομάκρυναν τα παιδιά από την αίθουσα, ενώ η αστυνομία συνέλαβε τον δράστη, ο οποίος μεταφέρθηκε σε ψυχιατρική κλινική με εισαγγελική εντολή.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, ο άνδρας βρισκόταν σε κατάσταση παραληρήματος κατά τη διάρκεια του περιστατικού και δεν είχε επιδείξει ανάλογη συμπεριφορά στο παρελθόν.

Το υπουργείο Παιδείας προγραμματίζει παροχή ψυχολογικής υποστήριξης στη σχολική κοινότητα, ενώ γονείς εκφράζουν έντονη ανησυχία για την ασφάλεια των παιδιών τους και την έλλειψη ενημέρωσης.

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Έντονη αναστάτωση έχει προκαλέσει στην κοινωνία του Αγίου Δημητρίου το περιστατικό που καταγράφηκε το μεσημέρι της Παρασκευής (20/11) σε ειδικό Δημοτικό σχολείο. Σύμφωνα με την καταγγελία, ένας 44χρονος, μέλος του ειδικού βοηθητικού προσωπικού, μπήκε σε αίθουσα την ώρα του μαθήματος, κλείδωσε την πόρτα, κατέβασε το παντελόνι του, επέδειξε τα γεννητικά του όργανα και στη συνέχεια φίλησε τη δασκάλα μπροστά στους ανήλικους μαθητές.

Το συμβάν σημειώθηκε στο Πρώτο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Αγίου Δημητρίου. Ο 44χρονος φέρεται να εισήλθε στην τάξη ενώ βρίσκονταν μέσα η 26χρονη εκπαιδευτικός και οι μαθητές, προχώρησε στις συγκεκριμένες πράξεις και κράτησε κλειδωμένη την πόρτα. Χρειάστηκε να παρέμβουν άλλοι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι ξεκλείδωσαν την αίθουσα και απομάκρυναν τα παιδιά και τη δασκάλα. Με εισαγγελική εντολή, ο άνδρας μεταφέρθηκε σε ψυχιατρική κλινική.

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Ακολούθησε η ενημέρωση της Αστυνομίας, με τους αστυνομικούς να προχωρούν στη σύλληψή του. Ο εισαγγελέας έδωσε εντολή να εξεταστεί ψυχιατρικά και ο 44χρονος οδηγήθηκε στο Δαφνί.

Συνάδελφός του τον περιέγραψε ως έναν άνθρωπο ήσυχο και εσωστρεφή, ο οποίος, όπως είπε, έδειχνε ενδιαφέρον για τα παιδιά και αγαπούσε τη δουλειά του.

«Έξι μήνες που τον γνώριζα. Ήταν ήρεμος άνθρωπος και κλειστός. Δεν είχε δώσει τέτοιο δικαίωμα. Μιλούσαμε συνήθως για θέματα τεχνολογίας στο σχολείο και για μαθήματα. Γενικά ήταν και πρόσεχε τα παιδάκια και του άρεσε η δουλειά του και καλή σχέση είχε και τώρα με τους εκπαιδευτικούς», είπε.

Από την πλευρά του, συγγενικό πρόσωπο του 44χρονου δήλωσε ότι αιφνιδιάστηκε από την είδηση, κάνοντας λόγο για έναν οικογενειάρχη χαμηλών τόνων, χωρίς προηγούμενη ανάλογη συμπεριφορά.

«Έπεσα από τα σύννεφα τώρα με αυτό που μου είπατε. Έπαθα πλάκα. Λέω ένα παιδί της οικογένειας, παντρεμένος, χαμηλών τόνων. Είναι ένα παιδί της Εκκλησίας και η σύζυγός του και τα λοιπά. Είναι ένα αντρόγυνο αγαπημένο. Μήπως έπαθε τίποτα; Δεν ξέρω. Ζούμε σε μια εποχή που έγινε κάτι. Δεν ξέρω. Ξαφνικά μπορεί να δημιουργηθούν πολλά πράγματα σε έναν άνθρωπο. Τι να σας πω και εγώ; Δεν έχει δώσει τέτοια δείγματα».

«Είσαι η Αγία Παρασκευή»



Όπως μετέδωσε το Mega, ο 44χρονος συνεργαζόταν με την εκπαιδευτικό επί αρκετούς μήνες. Άτομα από το σχολικό περιβάλλον ανέφεραν ότι μέχρι το συγκεκριμένο συμβάν δεν είχε παρουσιάσει κάποια αντίστοιχη συμπεριφορά. Μάλιστα, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, την ώρα του περιστατικού φέρεται να βρισκόταν σε κατάσταση παραληρήματος.

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Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι, όταν μπήκε στην αίθουσα όπου βρίσκονταν η 26χρονη δασκάλα και οι ανήλικοι μαθητές, απευθύνθηκε αρχικά στην εκπαιδευτικό λέγοντάς της: «Είσαι η Αγία Παρασκευή».

Αμέσως μετά φέρεται να κατέβασε το παντελόνι του και να τη φίλησε. Όταν άνοιξε η πόρτα και έφτασαν οι αστυνομικοί, ο πρώτος που μπήκε στο σχολείο επιχείρησε να του περάσει χειροπέδες. Τότε, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο 44χρονος τον ρώτησε: «ποιος είσαι εσύ; Ο Άγιος Εφραίμ;».

Η υπόθεση προκάλεσε την κινητοποίηση του υπουργείου Παιδείας. Για τη Δευτέρα (23/11) έχει προγραμματιστεί παρέμβαση του αρμόδιου Συμβούλου Εκπαίδευσης Παιδαγωγικής Ευθύνης, καθώς και ψυχολόγων, με σκοπό να παρασχεθεί υποστήριξη στους μαθητές, στους εκπαιδευτικούς και συνολικά στη σχολική κοινότητα.

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Την ίδια ώρα, μητέρα μαθητή που φοιτά στο ειδικό σχολείο εξέφρασε την αγωνία της για όσα συνέβησαν στην αίθουσα. Όπως αποκάλυψε, το περιστατικό έγινε στην τάξη του γιου της, χωρίς η ίδια να έχει ενημερωθεί σχετικά από το σχολείο.

«Έγινε στην τάξη του γιου μου. Εμένα πάντως δεν με ενημέρωσε κανένας. Η δασκάλα έχει τέσσερα παιδιά στην τάξη, που σημαίνει ότι ήταν και το παιδί μου μέσα. Είναι ο ειδικός βοηθός που έχουνε και είναι αυτός που πηγαίνει τα παιδιά μας στην τουαλέτα. Τι θα έχει συμβεί δηλαδή αν έχει πειράξει σεξουαλικά τα παιδιά μας;

Εμένα το παιδί μου έχει δέκα μέρες τώρα που κλαίει στον ύπνο του. Είναι και τα τέσσερα αμίληκτα. Δεν μπορούμε να μάθουμε την αλήθεια. Ούτε το τι έχει συμβεί, ούτε το τι μπορεί να έχει γίνει αν το έχουνε πειράξει. Η συμπεριφορά του γιου μου τις τελευταίες δέκα μέρες έχει αλλάξει.

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Έχει γίνει πιο επιθετικός και το βράδυ στον ύπνο του κλαίει. Νομίζοντας εγώ αυτές τις μέρες που κλαίει στον ύπνο του ότι κάπου πονάει. Αλλά τελικά δεν ξέρω ποια είναι η αλήθεια και γιατί το παιδί μου κλαίει στον ύπνο του. Και πού ξέρω εγώ ότι αν αυτός ο κύριος έχει πειράξει το παιδί μου; Σαφώς και με τρομάζει».

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