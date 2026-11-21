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Σε ψυχιατρική κλινική οδηγήθηκε, ο 44χρονος βοηθός του 1ου Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Αγίου Δημητρίου, ο οποίος συνελήφθη χθες Παρασκευή, έπειτα από καταγγελία για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας και παράνομη κατακράτηση.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο 44χρονος, που υπηρετεί ως μέλος του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ), εισήλθε σε αίθουσα του σχολείου την ώρα του μαθήματος, όπου βρίσκονταν μαθητές και μία 26χρονη εκπαιδευτικός και αφού κλείδωσε την πόρτα, κατέβασε το παντελόνι του και επέδειξε τα γεννητικά του όργανα, μπροστα στους μαθητές και στη συνέχεια φίλησε τη δασκάλα.

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Στο σημείο παρενέβησαν άλλοι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι κατάφεραν να ξεκλειδώσουν την αίθουσα και να απομακρύνουν με ασφάλεια τη δασκάλα και τα παιδιά ενώ κατόπιν εισαγγελικής εντολής, οδηγήθηκε στο Δαφνί.

Με παρέμβαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης Αττικής, η υποδιευθύντρια του σχολείου προσήλθε στην Αστυνομία και κατέθεσε για όσα συνέβησαν, καθώς ο διευθυντής απουσίαζε με κανονική άδεια.

Παράλληλα, ζητήθηκε η υποβολή αναφοράς στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή, ώστε να εξεταστούν όλες οι πτυχές της υπόθεσης και να διερευνηθεί η ενδεχόμενη τέλεση επιπλέον αξιόποινων πράξεων.

Ψυχολογική υποστήριξη σε μαθητές και εκπαιδευτικούς

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην υποστήριξη της σχολικής κοινότητας, μετά το περιστατικό που σημειώθηκε παρουσία ανήλικων μαθητών.

Η διεύθυνση του σχολείου ενημέρωσε τον αρμόδιο Σύμβουλο Εκπαίδευσης Ειδικής Αγωγής, ο οποίος μετέβη στη σχολική μονάδα, ενώ συνεδρίασε και ο Σύλλογος Διδασκόντων για τη διαχείριση της κατάστασης.

Από τη Δευτέρα 23 Νοεμβρίου προγραμματίζεται παρέμβαση του Συμβούλου Εκπαίδευσης Παιδαγωγικής Ευθύνης και ψυχολόγων, με στόχο την παροχή ουσιαστικής στήριξης στους μαθητές, στους εκπαιδευτικούς και στο υπόλοιπο προσωπικό ενώ θα επιβληθούν διοικητικές και πειθαρχικές ενέργειες για τον 44χρονο.