Στο ψυχιατρικό κατάστημα των φυλακών Κορυδαλλού έχει οδηγηθεί η 56χρονη δασκάλα γιόγκα που συνελήφθη για τοποθέτηση εμπρηστικών μηχανισμών σε αυτοκίνητα συγγενών και φίλων της.

Όπως προέκυψε από την έρευνα των αστυνομικών η 56χρονη είχε ροπή στις εκρήξεις καθώς είχε απασχολήσει και στο παρελθόν τις Αρχές για παρόμοια αδικήματα.

Συγκεκριμένα, συνελήφθη τον Φεβρουάριο του 2016 στη Νέα Ερυθραία για «έκρηξη», «εμπρησμό» και για «διακεκριμένες περιπτώσεις φθοράς» και έναν μήνα μετά στη Μεταμόρφωση, για «έκρηξη» και «εμπρησμό».

Ο γιος της, μιλώντας στο Mega, την περιέγραψε ως ένα άτομο με σοβαρή ψυχική διαταραχή που δεν έχει λάβει την κατάλληλη φροντίδα από την Πολιτεία. Την ίδια ώρα, συγγενείς θύματος της γυναίκας ανέφερε πως η ίδια «καραδοκούσε στη γειτονιά» για να τοποθετήσει τους εκρηκτικούς μηχανισμούς.

«Έχω εικόνα για την κατάστασή της και ήθελα να τονίσω ότι είναι μεν αστείο μια δασκάλα γιόγκα να βάζει γκαζάκια, αλλά το πρόβλημα είναι συστημικό. Η μητέρα μου είχε ξαναμπεί σε ψυχιατρείο πολλές φορές και την άφησαν χωρίς να της δοθεί αγωγή και να γίνει επαρκής θεραπεία. Συνήθως έτσι γίνεται στα άτομα μα βαριά ψυχιατρικά νοσήματα. Τους βάζουν σε ιδρύματα, τους αφήνουν μέσα λίγους μήνες χωρίς να τους δίνεται κάποια ουσιαστική θεραπεία και το πιο σημαντικό χωρίς καμία μέριμνα για τη συνέχεια της φροντίδας. Κι αυτοί οι άνθρωποι καταλήγουν σε καταστάσεις φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού», δήλωσε αρχικά ο γιος της.

Στη συνέχεια, πρόσθεσε ότι η μητέρα του δεν ήταν δασκάλα γιόγκα τα τελευταία δέκα χρόνια, ήταν άστεγη. Παράλληλα, ο ίδιος ανέφερε ότι είχε ελάχιστη επικοινωνία με τη μητέρα του, ενώ όπως είπε η διαταραχή της εξελίχθηκε με το πέρασμα του χρόνου, αλλά ενώ έμπαινε στα ψυχιατρεία, την άφηναν έξω.

Περίεργες αναρτήσεις στα social media

Η ίδια στα social media έγραφε: «Η Σοφία δεν τιμωρεί, η Σοφία αποκαλύπτει. Κανείς δεν αντέχει να βλέπει τον εαυτό του χωρίς μάσκα».

Σε μια άλλη ανάρτηση η 56χρονη ανέφερε: «Να βλέπατε τα μούτρα όλων αυτών που είναι εναντίον μου πώς κάνουν όταν με βλέπουν μπροστά τους. Λες και βλέπουν τη θεία δίκη».