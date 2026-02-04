Εκρηκτικούς μηχανισμούς σε αυτοκίνητα συγγενικών και φιλικών της προσώπων που δεν της έδιναν τα χρήματα που ζητούσε έβαζε 56χρονη δασκάλα γιόγκα από τα Βόρεια Προάστια και μάλιστα μέσα σε 12 μέρες κατάφερε να ανατινάξει τρία αυτοκίνητα σε διάφορες περιοχές της Αττικής.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, ο λόγος πίσω από τις εκρήξεις είναι τα χρήματα που ζητούσε από τα αγαπημένα της πρόσωπα, τα οποία αρνούνταν να της τα δώσουν. Η 56χρονη δασκάλα φαίνεται πως τοποθετούσε τους εν λόγω εκρηκτικούς μηχανισμούς στα αυτοκίνητα, με την τελευταία επίθεση να καταγράφεται την Πέμπτη (29/1) στην Κηφισιά έξω από το σπίτι μιας φίλης της.

Στο νέο βίντεο ντοκουμέντο που έφερε στη δημοσιότητα το Mega, διακρίνονται πλάνα από την εμπρηστική επίθεση που έλαβε χώρα τον Ιανουάριο, με την 56χρονη δασκάλα γιόγκα να βάζει φωτιά στο αυτοκίνητο της θείας της στην Μεταμόρφωση.

«Αυτό που βρήκε η αστυνομία είναι γκαζάκι, μαζί με βενζίνη, στουπί, εγώ κοιμόμουνα ακούσαμε την ανατίναξη, γιατί είχε ξανασυμβεί αυτό στο παρελθόν, είχε ανατινάξει (το όχημα) των γονιών της. Έμαθε να ζει, από το να σε απειλώ, να μου δώσεις λεφτά να ζήσω εγώ. Οι γονείς της, της δίνανε κανονικά (χρήματα) ένα σα μισθό», ανέφερε οικογενειακός φίλος της κατηγορούμενης.

Για την επίθεση επίθεση της 56χρονης στην Κηφισιά έξω από το σπίτι μιας φίλη της, όπου ανατινάχτηκε το αυτοκίνητο της και καταστράφηκε ολοσχερώς, αυτόπτης μάρτυρας είπε: «Βγήκαμε έξω και οι γείτονες βέβαια δίπλα από εδώ, καιγότανε αυτό και έκανε μικροεκρήξεις. Άκουσα που έλεγε η ιδιοκτήτρια που μένει απέναντι ότι κάποια φίλη της που είχανε διαφορές πιθανόν να της έκανε την ζημιά αυτή».