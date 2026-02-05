Σοβαρά ερωτήματα για την κρατική φροντίδα των ψυχικά ασθενών ανοίγει η υπόθεση της 56χρονης –γνωστής ως «δασκάλα γιόγκα»– που κατηγορείται ότι τοποθετούσε εκρηκτικούς μηχανισμούς σε αυτοκίνητα συγγενών της επειδή δεν της έδιναν χρήματα και σήμερα νοσηλεύεται στο ψυχιατρικό κατάστημα των φυλακών Κορυδαλλού.

Ο γιος της γυναίκας περιγράφει τη μητέρα του ως άνθρωπο με βαριά ψυχική διαταραχή, που για χρόνια έμενε χωρίς ουσιαστική θεραπεία και στήριξη από το κράτος. Μιλώντας στο MEGA, ξεκαθάρισε πως πίσω από την «εικόνα» μιας δασκάλας γιόγκα που βάζει γκαζάκια, κρύβεται ένα βαθύτερο, συστημικό πρόβλημα. Όπως είπε, η μητέρα του είχε νοσηλευτεί πολλές φορές σε ψυχιατρικά ιδρύματα, όμως έβγαινε χωρίς αγωγή, χωρίς συνέχεια στη φροντίδα και χωρίς πραγματική θεραπεία. Το αποτέλεσμα, σύμφωνα με τον ίδιο, είναι άνθρωποι με σοβαρά νοσήματα να οδηγούνται στη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό.

Ο ίδιος αποκάλυψε ότι τα τελευταία δέκα χρόνια η μητέρα του δεν εργαζόταν καν ως δασκάλα γιόγκα, αλλά ήταν άστεγη. Η επικοινωνία τους ήταν ελάχιστη, ενώ η κατάστασή της, όπως λέει, χειροτέρευε με τον χρόνο. Παρότι έμπαινε σε ψυχιατρεία, τελικά την άφηναν ξανά έξω.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και σε περιστατικό επίθεσης της 56χρονης σε ιατρικό προσωπικό ψυχιατρικού καταστήματος. Παρ’ όλα αυτά, όπως κατήγγειλε, μετά από περίπου έναν μήνα την άφησαν ελεύθερη, κάτι που –κατά τον ίδιο– άνοιξε τον δρόμο για νέες παραβατικές συμπεριφορές. Όχι από επιλογή, αλλά επειδή, όπως τόνισε, «δεν μπορεί να λειτουργήσει σε ένα σύστημα που την έχει απορρίψει». Υποστήριξε επίσης ότι ούτε τώρα, στον Κορυδαλλό, λαμβάνει την κατάλληλη βοήθεια, καθώς –όπως λέει– της χορηγούνται μόνο φάρμακα για καταστολή, χωρίς ψυχοθεραπεία.

Την ίδια στιγμή, η δικηγόρος της 56χρονης επιβεβαίωσε τα λεγόμενα του γιου της και έθεσε το ζήτημα της ευθύνης του κράτους στη διαχείριση των ψυχικά ασθενών, ώστε να μη γίνονται επικίνδυνοι για τον εαυτό τους και την κοινωνία. Όπως ανέφερε, η εντολέας της παραμένει στο ψυχιατρικό κατάστημα του Κορυδαλλού μέχρι να ολοκληρωθεί η ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη, βρίσκεται σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση και αρνείται τις κατηγορίες που της αποδίδονται.

«Καραδοκούσε στη γειτονιά»

Συγγενής θύματος περιγράφει με τρόμο τη δράση της γυναίκας. Αναφερόμενος στην πρώτη επίθεση, στις 17 Ιανουαρίου, είπε ότι η 56χρονη «καραδοκούσε στη γειτονιά» και μόλις πάρκαρε το αυτοκίνητο η ίδια της η θεία, τοποθέτησε τον εμπρηστικό μηχανισμό και τράπηκε σε φυγή. Όπως εξήγησε, ένας γείτονας την αντιλήφθηκε και ειδοποίησε τις Αρχές.

Λίγη ώρα αργότερα, όπως περιέγραψε, τα παιδιά του τον ενημέρωσαν ότι καίγεται το αυτοκίνητο της γιαγιάς τους. Επειδή εκείνη τη στιγμή το οδηγούσε ο μικρός εγγονός της και δεν είχε τραβηχτεί το χειρόφρενο, το όχημα κύλησε έξω από το γκαράζ, με αποτέλεσμα να καεί μόνο το μισό – ενώ ακριβώς από πάνω βρισκόταν το σπίτι.

Ο ίδιος ανέφερε ακόμη ότι, απ’ όσο γνωρίζει, η 56χρονη είχε πάει και σε άλλους συγγενείς στο παρελθόν, ζητώντας χρήματα και απειλώντας τους. Είχε, όπως είπε, κλειστεί δύο φορές στο Δρομοκαΐτειο, όπου υπήρχε ιατρική φροντίδα, χωρίς ωστόσο να γνωρίζει τι ακολούθησε μετά.