Το βιντεοληπτικό υλικό που οδήγησε στη σύλληψη ενός 37χρονου που ευθύνεται για τη μεγάλη φωτιά που κατέστρεψε ολοσχερώς ένας εργοστάσιο πλαστικών στο Μενίδι (Αχαρνές) και προκάλεσε ζημιές σε άλλα δύο κτήρια έδωσε στη δημοσιότητα η Ελληνική Αστυνομία.

Ο καθ΄ομολογίαν δράστης, που είναι γνώριμος των Αρχών, είχε πάει στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης για να κλέψει καλώδια που περιείχαν χαλκό.

Όπως ομολόγησε, αφού αφαίρεσε τα καλώδια, άναψε φωτιά στην αυλή του εργοστασίου αλλά λόγω του ισχυρού αέρα η φωτιά του ξέφυγε και γρήγορα επεκτάθηκε τόσο στην επιχείρηση όσο και σε γειτονικά κτήρια.