Στη σύλληψη ενός 37χρονου Ρομά προχώρησαν οι αρχές το απόγευμα τής Δευτέρας για τη φωτιά που ξέσπασε στη μία τα ξημερώματα, από την οποία καταστράφηκε ολοσχερώς ένα εργοστάσιο πλαστικών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο συλληφθείς έχει απαθανατιστεί από κάμερες ασφαλείας να βρίσκεται στο σημείο την ώρα εκδήλωσης τής φωτιάς. Αρχικά αστυνομικοί τον εντόπισαν και προχώρησαν στην προσαγωγή και του, αλλά λίγη ώρα αργότερα ομολόγησε ότι τα ξημερώματα είχε μπει στο εργοστάσιο για να κλέψει καλώδια για τον χαλκό τους.

Advertisement

Advertisement

Όπως φέρεται να είπε έβαλε φωτιά στα καλώδια, για να πάρει μόνον τον χαλκό, αλλά οι φλόγες επεκτάθηκαν και δεν μπόρεσε να τις σβήσει και έτσι έσπευσε να εξαφανιστεί.

Ο 37χρονος έχει συλληφθεί και άλλες φορές στο παρελθόν για κλοπές.