Μεγάλη φωτιά ξέσπασε τα ξημερώματα σε εργοστάσιο πλαστικών στο Μενίδι ενώ λόγω των εύφλεκτων υλικών πήρε γρήγορα μεγάλες διστάσεις και στην περιοχή ήχησε το 112.

Στο σημείο έσπευσαν έξι οχήματα με 22 πυροσβέστες καθώς και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα. Στην κατάσβεση της πυρκαγιάς συνδράμουν και υδροφόρες του ΟΤΑ. Λίγο αργότερα οι δυνάμεις ενισχύθηκαν και στο σημείο επιχειρούν πλέον 42 πυροσβέστες με 19 οχήματα.

Οι πυροσβέστες καταβάλλουν υπεράνθρωπες προσπάθειες να θέσουν τη φωτιά υπό έλεγχο πριν επεκταθεί σε παρακείμενα κτήρια.

Η Πολιτική Προστασία καλεί τους κατοικους να προφυλαχθούν από τους καπνούς.

«Παραμείνετε σε εσωτερικούς χώρους, κλείστε πόρτες και παράθυρα. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών» ανέφερε το μήνυμα.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε η πυρκαγιά, δεν έχουν γίνει γνωστές μέχρι στιγμής.

Το εργοστάσιο πλαστικών που βρίσκεται στη συμβολή των οδών Δεκελείας και Κατάρα καταστράφηκε ολοσχερώς.

Η φωτιά επεκτάθηκε σε τρεις επιχειρήσεις με τους πυροσβέστες να δίνουν μάχη με τις φλόγες. Αρκετά ασθενοφόρα υπέστησαν ζημιές όταν φωτιά επεκτάθηκε σε διπλανό συνεργείο.

Οι ιδιοκτήτες των επιχειρήσεων στην περιοχή έχουν σπεύσει στο σημείο καθώς ανησυχούν για τις περιουσίες.

