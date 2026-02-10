Ρώσος πρώην δήμαρχος φέρεται να είναι ο άνθρωπος που έδωσε την εντολή για την τοποθέτηση του εμπρηστικού μηχανισμού σε αρχιτεκτονικό γραφείο στον Αποκόρωνα στα Χανιά, με αποτέλεσμα η επιχείρηση να καταστραφεί ολοσχερώς.

Ο φερόμενος εντολέας είχε βάλει στο «μάτι» την μεγάλη ακίνητη περιουσία της πρώην Ρωσίδας συντρόφου του, η επιχείρηση της οποίας γειτνιάζει με το αρχιτεκτονικό γραφείο, στο οποίο τοποθετήθηκε ο εμπρηστικός μηχανισμός, ως προειδοποίηση για την ίδια.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα του patris.gr, ο πρώην δήμαρχος βρήκε τρία νεαρά άτομα με βεβαρημένο παρελθόν και τους έδωσε εντολή να βάλουν φωτιά στην επιχείρηση που βρίσκεται δίπλα από εκείνη της πρώην συντρόφου του.

Λίγες ώρες μετά την εκδήλωση της πυρκαγιάς, ο Ρώσος αξιωματούχος φέρεται να επικοινώνησε με την πρώην σύντροφο και να την εκβίασε, λέγοντάς της πως εάν δεν του γράψει την ακίνητη περιουσία της στην Κρήτη, τότε θα βάλει φωτιά και στην δική της επιχείρηση.

Υπενθυμίζεται ότι το περιστατικό έγινε στις 19 Ιανουαρίου και μετά την ανάλυση των βίντεο που είχαν στα χέρια τους οι αστυνομικές αρχές από κάμερες κλειστού κυκλώματος ταυτοποίησαν τους δράστες, τους οποίους και συνέλαβαν.

Συλλήψεις σε Χανιά και Θεσσαλονίκη

Οι αρχές οργάνωσαν μεγάλη αστυνομική επιχείρηση σε Κρήτη και Θεσσαλονίκη, καθώς είχαν ήδη ταυτοποιήσει τους δύο από τους τρεις νεαρούς δράστες που τοποθέτησαν τον εμπρηστικό μηχανισμό στον Αποκόρωνα. Τελικά, εντόπισαν τον έναν 24χρονο στα Χανιά, όπου και του πέρασαν χειροπέδες, ενώ δύο ακόμα νεαροί συνελήφθησαν στην Θεσσαλονίκη.

Παρόλα αυτά, στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκεται ο 78χρονος πρώην δήμαρχος, με τις αρχές να εξετάζουν το ενδεχόμενο να είναι το πρόσωπο «κλειδί» που κρύβεται πίσω από την βομβιστική επίθεση. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, ο συγκεκριμένος άνθρωπος έχει διατελέσει μεταξύ άλλος και στέλεχος σε κρατικό υπουργείο της Ρωσίας.

Πριν από περίπου ένα μήνα, ο 78χρονος φέρεται να προσέγγισε και να προσέλαβε τους τρεις δράστες της βομβιστικής επίθεσης, δίνοντάς τους οδηγίες για τον εμπρησμό της επιχείρησης. Ο «μυστηριώδης» Ρώσος φέρεται να οργάνωσε την εν λόγω επίθεση, καθώς φαίνεται πως της είχε δώσει χρήματα στο παρελθόν για να ανοίξει αυτήν την επιχείρηση στα Χανιά.

Ο πρώην δήμαρχος φέρεται να «παρήγγειλε» τον εμπρησμό για να τρομοκρατήσει την 65χρονη Ρωσίδα πρώην σύντροφό του ώστε να του μεταβιβάσει τα δύο διαμερίσματα που της ανήκουν. Μάλιστα, ο 78χρονος κατέστρωσε ολόκληρο εμπρηστικό σχέδιο για να εκβιάσει την πρώην του, στοχεύοντας ωστόσο έναν άνθρωπο που δεν έχει καμία σχέση έχει με το πρώην ζευγάρι.

«Εγώ είμαι δίπλα. Δεν υπάρχει τίποτα, κάηκε όλο. Εγώ κατέβηκα όταν ήδη είχε φωτιά. Τίποτα δεν έχω δει. Είναι αρχιτεκτονικό γραφείο αυτό που κάηκε. Η … (πρώην σύζυγος) δεν έχει τίποτα, ούτε το μαγαζί ούτε τίποτα δεν έχει. Ούτε δουλεύει εκεί, ούτε σχέση έχει με το δικό μου μαγαζί δίπλα, ούτε με το αρχιτεκτονικό γραφείο. Αυτή η γυναίκα απλώς, έχει σπίτι που μένει σε αυτή την περιοχή. Δεν έχει τίποτα άλλο», ανέφερε η ιδιοκτήτρια του διπλανού καταστήματος.

Κάμερες κλειστού κυκλώματος «τσάκωσαν» τους δύο νεαρούς από την Θεσσαλονίκη με τα μπιτόνια στα χέρια. Δευτερόλεπτα μετά την έκρηξη εμφανίστηκαν να τρέχουν πανικόβλητοι, ενώ ένα από τα πράγματα που πρόδωσε την ταυτότητα του ενός είναι τα εγκαύματα στο χέρι του ενός εξ αυτών.

Όπως αναφέρεται σε σχετική Έκθεση Αυτοψίας της Πυροσβεστικής : «Αυτός που κρατούσε το μπιτόνι πριν τον εμπρησμό στο δεξιό του χέρι φαίνεται μετά τον εμπρησμό να απομακρύνεται προσπαθώντας να σβήσει φλόγα στο ίδιο χέρι που κρατούσε το μπιτόνι».

Ποιος είναι ο Ρώσος πρώην δήμαρχος



Πρόκειται για ένα προβεβλημένο πρόσωπο στην Ρωσία με μακρά θητεία στα κοινά της πόλης του και τιμητικές διακρίσεις εντός της χώρας. Ήταν για χρόνια στέλεχος σε ρωσικό υπουργείο και κρατικός αξιωματούχος και δήμαρχος αστικής περιοχής, στο Καζάν, ενώ δηλώνει κάτοικος Μόσχας.

Ο χωρισμός του με την 65χρονη πρώην σύντροφό του έλαβε χώρα το 2020, έπειτα από 30χρόνια κοινής πορείας και έκτοτε θέλει από εκείνη χρηματικά ποσά και διαμερίσματα στην Κρήτη. Οι διαφωνίες τους, φαίνεται πως δεν έμειναν στα λόγια, καθώς ο πρώην δήμαρχος θεωρείται ως ο υπεύθυνος για την εμπρηστική επίθεση, με την πρώην σύντροφο να καταγγέλει πως λάμβανε απειλητικά μηνύματα τόσο πριν από τον εμπρησμό όσο και μετά.

Αξίζει να σημειωθεί πως σε βάρος των τεσσάρων συλληφθέντων έχει σχηματιστεί δικογραφία και αύριο (11/2) αναμένεται να περάσουν την πόρτα του αρμόδιου εισαγγελέα.

(Με πληροφορίες από patris.gr)

