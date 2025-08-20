Μία ανάρτηση όλο νόημα έκανε ο Γιώργος Μαζωνάκης το μεσημέρι της Τετάρτης, δύο 24ωρα μετά το εξιτήριο από την ψυχιατρική κλινική στην οποία οδηγήθηκε χωρίς τη θέλησή του μετά από παρέμβαση των συγγενών του.

«Όταν και ο Μαζωνάκης σε χάρτινη έκδοση νιώθει περισσότερα από σένα» έγραψε στο instastory που επαδημοσίευσε από λογαριασμό στο Tik Tok με τη φιγούρα του να τραγουδάει την παλιά του επιτυχία «Ζηλεύω» ηχογραφημένη από ζωντανή του εμφάνιση. «Ίσως εγώ να ΄μαι τρελός, αλλά εσύ έτσι κι αλλιώς ποτέ δεν με έκανες καλά στην αγκαλιά σου»

Αυτή τη στιγμή ο 53χρονος τραγουδιστής προσπαθεί να ανασυνταχτεί σχεδιάζοντας προσεκτικά τις επόμενες κινήσεις του μαζί με τον δικηγόρους του. «Οι νομικές ενέργειες που ετοίμαζαν κατά των ανθρώπων που τον έχουν βλάψει θα προχωρήσουν κανονικά , ίσως και την επόμενη εβδομάδα» αναφέρει πηγή κοντά στον καλλιτέχνη.

Γιώργος Μαζωνάκης: Η πρώτη βραδινή έξοδος μετά το Δρομοκαΐτειο

Το βράδυ της Τρίτης ο Γιώργος Μαζωνάκης δείπνησε σε γνωστό εστιατόριο των νοτίων προαστίων με στενό του συνεργάτη. «Παρα το σοκ που υπέστη, παραμένει σε καλή διάθεση» λέει η ίδια πηγή. «Παραμένει ψύχραιμος, παίρνει δύναμη από το κύμα αγάπης που παίρνει από τον κόσμο και σίγουρα δεν θα αφήσει να περάσει έτσι αυτό που πήγαν να του κάνουν οι άνθρωποι που έχει ευεργετήσει περισσότερο».