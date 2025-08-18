Εξιτήριο πήρε ο Γιώργος Μαζωνάκης από το Δρομοκαΐτειο, λίγο μετά τις 11 το πρωί της Δευτέρας 18 Αυγούστου.

Ο δημοφιλής καλλιτέχνης εμφανίστηκε χαμογελαστός στις κάμερες παρά τις δυσκολίες των τελευταίων ημερών με τα σημάδια της πρόσφατης ταλαιπωρίας εμφανή.

Ο αγαπημένος τραγουδιστής μίλησε ο ίδιος στους δημοσιογράφους, που τον περίμεναν έξω από το νοσοκομείο και τους ευχαρίστησε.

Αναλυτικά τα όσα είπε ο Γιώργος Μαζωνάκης έξω από την ψυχιατρική κλινική: «Σας ευχαριστώ πολύ όλους, να είστε καλά. Όλα όλα μια χαρά, σας ευχαριστώ πολύ για την αντιμετώπιση, σας ευχαριστώ. Δεν θέλω να πω τίποτα σας ευχαριστώ».