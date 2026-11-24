Όταν η βία χτυπά την πόρτα του σπιτιού και μπαίνει μέσα στην οικογένεια – Άρθρο του Τέρενς Κουίκ

Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Μία 19χρονη έγκυος γυναίκα δολοφονήθηκε από τους γονείς της, οι οποίοι ομολόγησαν την πράξη τους στις αρχές μετά την αποκάλυψη της εγκυμοσύνης της.

Το περιστατικό αποτελεί μέρος μιας σειράς βίαιων εγκλημάτων κατά γυναικών στο Ιράν, τα οποία περιλαμβάνουν δολοφονίες από συγγενείς ή πρώην συντρόφους.

Οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων καταγγέλλουν ότι το νομικό πλαίσιο της χώρας δεν τιμωρεί επαρκώς τα εγκλήματα «τιμής», καθώς επιτρέπει ευνοϊκή μεταχείριση στους πατέρες που δολοφονούν τα παιδιά τους.

Παρά την καταγραφή εκατοντάδων γυναικοκτονιών ετησίως, το νομοσχέδιο για την προστασία των γυναικών από την ενδοοικογενειακή βία παραμένει σε εκκρεμότητα εδώ και 16 χρόνια.

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Μια ακόμη υπόθεση γυναικοκτονίας, με θύμα μια 19χρονη έγκυο γυναίκα, έρχεται να προστεθεί στη σειρά δολοφονιών γυναικών που έχουν καταγραφεί τις τελευταίες ημέρες στο Ιράν. Η Χέλια Φαταχί φέρεται να δολοφονήθηκε από τους ίδιους της τους γονείς, αφού τους αποκάλυψε ότι περιμένει παιδί από τη σχέση της με έναν νεαρό άνδρα.

Σύμφωνα με την οργάνωση ανθρωπίνων δικαιωμάτων Hengaw, η 19χρονη, η οποία βρισκόταν στον δεύτερο μήνα της εγκυμοσύνης της, έχασε τη ζωή της το βράδυ του Σαββάτου 21 Νοεμβρίου, στο σπίτι της οικογένειάς της, στην περιοχή Ναϊσέρ της πόλης Σαναντάτζ, στο δυτικό Ιράν.

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Όπως αναφέρει η οργάνωση, η οποία επικαλείται πηγές με γνώση της υπόθεσης, η Χέλια είχε ενημερώσει την οικογένειά της για την εγκυμοσύνη της την προηγούμενη εβδομάδα. Το περασμένο Σάββατο, οι γονείς της, Βόρια Φαταχί και Λεϊλά Βεϊσί, φέρονται να μετέβησαν στις δικαστικές αρχές και να υπέβαλαν καταγγελία κατά του συντρόφου της κόρης τους.

Όταν επέστρεψαν στο σπίτι, σύμφωνα με την ίδια καταγγελία, ανάγκασαν τη νεαρή γυναίκα να καταπιεί περίπου 30 αντιεπιληπτικά χάπια και στη συνέχεια την ξυλοκόπησαν άγρια. Καθώς διαπίστωσαν ότι παρέμενε ζωντανή, φέρονται να της προκάλεσαν ασφυξία χρησιμοποιώντας ένα μαξιλάρι.

Πηγές που επικαλείται η Hengaw υποστηρίζουν ότι οι δύο γονείς παραδέχθηκαν τη δολοφονία όταν έφτασε στο σπίτι το προσωπικό των υπηρεσιών επείγουσας ιατρικής βοήθειας. Συνελήφθησαν αργότερα την ίδια ημέρα από την αστυνομία.

Οι αστυνομικές αρχές απέδωσαν την υπόθεση σε «οικογενειακές διαφορές», σύμφωνα με τις καταθέσεις των γονέων. Ωστόσο, η Hengaw και η οργάνωση Hana Human Rights Organization χαρακτήρισαν τη δολοφονία έγκλημα «τιμής».

Τρεις υποθέσεις δολοφονίας μέσα σε διάστημα λίγων ημερών

Η υπόθεση της Χέλιας δεν είναι η μοναδική που έχει προκαλέσει οργή στο Ιράν μέσα στον Νοέμβριο. Δύο ακόμη δολοφονίες νεαρών γυναικών, με διαφορετικές συνθήκες και κίνητρα, έχουν αναδείξει τη συνεχιζόμενη βία σε βάρος γυναικών και κοριτσιών.

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Στις 18 Νοεμβρίου, η 23χρονη Σαντάφ Χαγκμπίν δολοφονήθηκε κατά τη διάρκεια του πάρτι γενεθλίων της, στην επαρχία Γκιλάν, στο βόρειο Ιράν.

Σύμφωνα με τη Hengaw, δράστης ήταν ο 29χρονος πρώην σύντροφός της, ο οποίος έφτασε στον χώρο κρατώντας όπλο. Αφού απείλησε τους παρευρισκόμενους, φέρεται να την οδήγησε σε ένα δωμάτιο και να απαίτησε να τηλεφωνήσει στους γονείς της και να τους πει ότι συμφωνεί να τον παντρευτεί.

Όταν εκείνη αρνήθηκε, ο άνδρας την πυροβόλησε επανειλημμένα, σκοτώνοντάς την. Πηγές από το περιβάλλον της 23χρονης ανέφεραν στην οργάνωση ότι είχε υποστεί στο παρελθόν βία και παρενόχληση από τον πρώην σύντροφό της. Ο ύποπτος συνελήφθη λίγες ώρες μετά τη δολοφονία.

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Λίγες ημέρες νωρίτερα, στις 15 Νοεμβρίου, είχε εντοπιστεί νεκρή η 16χρονη Σογκάντ Σαγιαντί, στην πόλη Κερμανσάχ, στο δυτικό Ιράν.

Όπως αναφέρει η Hengaw, η μαθήτρια είχε προειδοποιήσει τους υπευθύνους του σχολείου της ότι φοβόταν πως ο πατέρας της θα της έκανε κακό ή θα τη σκότωνε εάν την έπαιρνε μαζί του στο σπίτι.

Η οργάνωση υποστηρίζει ότι η διεύθυνση του σχολείου Ραζβάν είχε καλέσει τον πατέρα της, Κιουμάρς Σαγιαντί, όταν πληροφορήθηκε ότι η κόρη του επικοινωνούσε με έναν νεαρό άνδρα τον οποίο εκείνος δεν ενέκρινε. Όταν ο πατέρας έφτασε στο σχολείο, φέρεται να ξυλοκόπησε την 16χρονη μπροστά σε συμμαθήτριες και μέλη του προσωπικού, συνεχίζοντας την επίθεση και έξω από το κτήριο.

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Σύμφωνα με τις πληροφορίες που συγκέντρωσε η Hengaw, ο πατέρας της την έριξε από τον πέμπτο όροφο της οικογενειακής κατοικίας. Η σορός της εντοπίστηκε στον προαύλιο χώρο της πολυκατοικίας.

Ωστόσο, η υπόθεση έχει και διαφορετικές εκδοχές. Η διεύθυνση εκπαίδευσης της Κερμανσάχ υποστήριξε ότι ο πατέρας είχε επισκεφθεί το σχολείο για να παραλάβει τον μαθητικό φάκελο της κόρης του και να διευθετήσει τη μεταγραφή της. Η διευθύντρια αρνήθηκε επίσης ότι τον είχε καλέσει εξαιτίας της προσωπικής ζωής της μαθήτριας.

Ο πατέρας συνελήφθη ως ύποπτος για επίθεση και ανθρωποκτονία, ενώ υπό κράτηση τέθηκε και η διευθύντρια του σχολείου με την υποψία αμέλειας, όπως μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Mizan, που συνδέεται με τις δικαστικές αρχές. Ο εισαγγελέας της επαρχίας, Χαμιντρεζά Καρίμι, δήλωσε ότι οι συνθήκες του θανάτου διερευνώνται.

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Η δολοφονία της 16χρονης Νεσά επειδή επέλεξε τον σύντροφό της

Μία ακόμη υπόθεση, που καταγράφηκε στα τέλη Οκτωβρίου, αφορά τη 16χρονη Νεσά Αλιζαντέχ, μαθήτρια από το χωριό Καλβάνς, στην περιοχή Χόι της επαρχίας του Δυτικού Αζερμπαϊτζάν.

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Η Hengaw, αναφέρει ότι η ανήλικη δολοφονήθηκε στις 29 Οκτωβρίου από τον πατέρα της, ο οποίος φέρεται να τη στραγγάλισε έπειτα από διαφωνία σχετικά με τον άνδρα που επιθυμούσε να παντρευτεί.

Πηγές που επικαλείται η οργάνωση ανέφεραν ότι η 16χρονη είχε εγκαταλείψει το πατρικό της σπίτι λίγες ημέρες πριν από τη δολοφονία, καθώς η οικογένειά της αντιδρούσε στην επιλογή συντρόφου της. Συγγενείς της φέρονται να την ανάγκασαν να επιστρέψει.

Ο πατέρας της επιχείρησε αρχικά να προχωρήσει γρήγορα στην ταφή της, ωστόσο οι συνθήκες του θανάτου προκάλεσαν υποψίες στις αρχές. Η ιατροδικαστική εξέταση έδειξε ότι η ανήλικη είχε πεθάνει από στραγγαλισμό.

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Έπειτα από καταγγελία που υπέβαλε η μητέρα της, ο πατέρας φέρεται να ομολόγησε κατά την ανάκρισή του ότι σκότωσε την κόρη του για λόγους που περιέγραψε ως ζήτημα «οικογενειακής τιμής». Παραμένει υπό κράτηση.

Τουλάχιστον 207 γυναικοκτονίες στο Ιράν το 2025

Οι συγκεκριμένες υποθέσεις αποτελούν μέρος ενός ευρύτερου προβλήματος έμφυλης και ενδοοικογενειακής βίας στο Ιράν. Τα στοιχεία οργανώσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων αποτυπώνουν μια ιδιαίτερα ανησυχητική εικόνα, αν και δεν υπάρχουν ολοκληρωμένα και διαφανή επίσημα δεδομένα για το σύνολο των δολοφονιών γυναικών.

Σύμφωνα με την ετήσια καταγραφή της Hengaw για το 2025, τουλάχιστον 207 γυναικοκτονίες καταγράφηκαν στη χώρα. Από αυτές, οι 31 συνδέονταν με κίνητρα που περιγράφηκαν ως ζητήματα «τιμής».

Η ίδια καταγραφή αναφέρει ότι τουλάχιστον 13 γυναίκες δολοφονήθηκαν επειδή απέρριψαν προτάσεις γάμου, δέκα επειδή ζήτησαν διαζύγιο και άλλες δέκα, οι οποίες είχαν παντρευτεί σε ανήλικη ηλικία, δολοφονήθηκαν από τους συζύγους τους.

Για το 2026, μια καταγραφή περιστατικών που δημοσιοποιήθηκαν στα μέσα ενημέρωσης δείχνει ότι τουλάχιστον 84 γυναίκες και κορίτσια δολοφονήθηκαν από τις 21 Μαρτίου έως τις 13 Οκτωβρίου. Σε 75 από τις περιπτώσεις αυτές, οι δράστες ήταν πρόσωπα γνωστά στα θύματα, ενώ οκτώ ανήλικα κορίτσια σκοτώθηκαν από πατέρες, αδελφούς ή άλλους συγγενείς εξ αίματος.

Τα στοιχεία αυτά, τα οποία παρουσιάστηκαν και από το Iran International, βασίζονται σε περιστατικά που έφτασαν στη δημοσιότητα και δεν αποτελούν επίσημη κρατική στατιστική.

Παράλληλα, η μηνιαία έκθεση της Hengaw για τον Οκτώβριο του 2026 κατέγραψε τουλάχιστον 23 γυναικοκτονίες μέσα σε έναν μήνα. Από αυτές, έξι αποδόθηκαν σε μέλη της οικογένειας, ενώ τέσσερις χαρακτηρίστηκαν από την οργάνωση ως δολοφονίες με κίνητρο την αποκαλούμενη «τιμή».

Το νομικό πλαίσιο που προβλέπει ευνοϊκότερη μεταχείριση για ορισμένους δράστες

Ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα που αναδεικνύονται μέσα από αυτές τις υποθέσεις είναι το νομικό πλαίσιο του Ιράν, το οποίο περιλαμβάνει διατάξεις που μπορούν να οδηγήσουν σε ευνοϊκότερη μεταχείριση ορισμένων δραστών ανθρωποκτονιών.

Ο ισλαμικός ποινικός κώδικας δεν αναγνωρίζει τα εγκλήματα «τιμής» ως ξεχωριστό ποινικό αδίκημα. Παράλληλα, το άρθρο 301 προβλέπει ότι ο πατέρας ή ο παππούς από την πλευρά του πατέρα που δολοφονεί το παιδί ή το εγγόνι του εξαιρείται από την εφαρμογή του «κισάς», δηλαδή της ανταποδοτικής τιμωρίας, η οποία σε περιπτώσεις ανθρωποκτονίας μπορεί να συνεπάγεται τη θανατική ποινή.

Η εξαίρεση αυτή δεν ισχύει για τις μητέρες που δολοφονούν τα παιδιά τους. Σε περιπτώσεις όπου δεν εφαρμόζεται το κισάς, το άρθρο 612 προβλέπει τη δυνατότητα επιβολής ποινής φυλάκισης από τρία έως δέκα χρόνια, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζει.

Το ζήτημα έχει αναλυθεί και σε έκθεση του βρετανικού υπουργείου Εσωτερικών για τη βία που σχετίζεται με την αποκαλούμενη «τιμή» στο Ιράν, η οποία δημοσιεύθηκε τον Ιούνιο του 2025. Σύμφωνα με την έκθεση, οι περισσότερες τέτοιες δολοφονίες τιμωρούνται με ποινές φυλάκισης τριών έως δέκα ετών, ενώ οι ανθρωποκτονίες που δεν εμπίπτουν στις συγκεκριμένες εξαιρέσεις μπορούν να τιμωρηθούν με θάνατο.

Η έκθεση επισημαίνει επίσης ότι δεν υπάρχουν ακριβή και αξιόπιστα στοιχεία για τον αριθμό των εγκλημάτων «τιμής». Ορισμένες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για τουλάχιστον 450 τέτοιες δολοφονίες ετησίως, με τον πραγματικό αριθμό να ενδέχεται να είναι μεγαλύτερος εξαιτίας της ελλιπούς καταγραφής, της απόκρυψης περιστατικών ή της δήλωσής τους ως ατυχημάτων και οικογενειακών διαφορών.

Ένας νόμος για την προστασία των γυναικών που παραμένει σε εκκρεμότητα

Οι πρόσφατες δολοφονίες αναζωπυρώνουν τις εκκλήσεις οργανώσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων για ουσιαστικότερη προστασία των γυναικών και των κοριτσιών από την ενδοοικογενειακή βία.

Όπως μεταδίδει το Iran International, νομοσχέδιο για την προστασία των γυναικών από τη βία παραμένει σε εκκρεμότητα εδώ και περίπου 16 χρόνια, καθώς έχει περάσει επανειλημμένα από την κυβέρνηση, το κοινοβούλιο και άλλους κρατικούς φορείς χωρίς να έχει γίνει νόμος.

Η οργάνωση Hana Human Rights Organization έχει επισημάνει την ανάγκη να δημιουργηθούν ασφαλείς χώροι φιλοξενίας για γυναίκες που κινδυνεύουν, αλλά και μηχανισμοί ουσιαστικής νομικής προστασίας.

Οι υποθέσεις της Χέλια, της Σογκάντ, της Νεσά και της Σαντάφ αναδεικνύουν διαφορετικές μορφές βίας κατά των γυναικών: από τη δολοφονία μέσα στην οικογένεια και την επιβολή επιλογών στον γάμο μέχρι τη θανατηφόρα βία από πρώην συντρόφους. Πίσω από τις διαφορετικές ιστορίες βρίσκεται ένα κοινό ερώτημα: πόσο προστατευμένες είναι οι γυναίκες όταν η προσωπική τους ζωή, οι σχέσεις και οι αποφάσεις τους γίνονται αφορμή για βία;

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