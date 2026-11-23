Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η εκπρόσωπος Τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου, παρουσίασε στοιχεία για την ενδοοικογενειακή βία, αναφέροντας ότι από τον Μάρτιο του 2023 περίπου 50.000 γυναίκες αιτήθηκαν την εγγραφή τους στην εφαρμογή Panic Button.

Πάνω από 16.000 γυναίκες έχουν ενεργοποιήσει το κουμπί πανικού, επιτρέποντας την άμεση επέμβαση των αστυνομικών αρχών και τη σωτήρια απομάκρυνση των κακοποιητών.

Για το 2026 καταγράφεται μικρή μείωση των καταγγελιών, ενώ παρατηρείται αύξηση στις συλλήψεις δραστών λόγω της ταχύτερης ενεργοποίησης της αυτόφωρης διαδικασίας.

Παράλληλα, οι αρμόδιες αρχές εξετάζουν την εφαρμογή ηλεκτρονικής επιτήρησης των κακοποιητών μέσω βραχιολιού, με στόχο την έγκαιρη ενημέρωση των αρχών και των θυμάτων σε περίπτωση παραβίασης των περιοριστικών όρων.

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Σημαντικά στοιχεία για την ενδοοικογενειακή βία στην Ελλάδα, την αξιοποίηση της εφαρμογής Panic Button και τα μέτρα προστασίας των θυμάτων παρουσίασε η εκπρόσωπος Τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου, με αφορμή τη Διεθνή Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών, η οποία τιμάται κάθε χρόνο στις 25 Νοεμβρίου.

Μιλώντας στη ραδιοφωνική εκπομπή «Πρωινές Διαδρομές» του ΕΡΤNEWS Radio, με τους Βασίλη Αδαμόπουλο και Μαρία Γεωργίου, η κ. Δημογλίδου αναφέρθηκε στα στοιχεία που καταγράφονται από την έναρξη λειτουργίας του Panic Button τον Μάρτιο του 2023. Σύμφωνα με όσα ανέφερε, περίπου 50.000 γυναίκες έχουν ζητήσει να εγγραφούν στην εφαρμογή, ενώ περισσότερες από 16.000 έχουν προχωρήσει στην ενεργοποίηση του κουμπιού πανικού, ειδοποιώντας άμεσα την Αστυνομία για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.

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Η εκπρόσωπος της ΕΛ.ΑΣ. υπογράμμισε ότι η ενδοοικογενειακή βία αποτελεί ένα παγκόσμιο κοινωνικό πρόβλημα και όχι μια ιδιωτική υπόθεση, επισημαίνοντας ότι η αντιμετώπισή της απαιτεί τη συμμετοχή ολόκληρης της κοινωνίας.

Μειώθηκαν οι καταγγελίες για ενδοοικογενειακή βία το 2026, αυξήθηκαν οι συλλήψεις

Αναφερόμενη στην εικόνα που παρουσιάζουν τα περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας το 2026, η Κωνσταντία Δημογλίδου έκανε λόγο για μικρή μείωση των καταγγελιών, την ίδια στιγμή που καταγράφεται αύξηση στις συλλήψεις των δραστών.

Όπως εξήγησε, πλέον περισσότερα περιστατικά καταγγέλλονται εγκαίρως, με αποτέλεσμα να ενεργοποιείται ταχύτερα η διαδικασία του αυτοφώρου και οι φερόμενοι ως δράστες να συλλαμβάνονται και να οδηγούνται στη Δικαιοσύνη. Η εξέλιξη αυτή, σύμφωνα με την ίδια, διευκολύνει τόσο τη διαχείριση των περιστατικών από την Αστυνομία όσο και την άμεση απομάκρυνση του κακοποιητή από το θύμα.

Όπως επισήμανε «(…) η ενδοοικογενειακή βία δεν είναι ιδιωτική υπόθεση. Είναι θέμα που αφορά όλους μας και οφείλουμε όλοι να κάνουμε δράσεις και ενέργειες για να προστατεύσουμε τα θύματα. Και ναι, το 2026 είναι μια χρονιά που παρατηρούμε μία μικρή μείωση στις καταγγελίες. Αύξηση βέβαια, θα λέγαμε στις συλλήψεις. Ουσιαστικά ενεργοποιείται πολύ πιο γρήγορα η διαδικασία του αυτοφώρου. Καταγγέλλονται τα περιστατικά κι εντός αυτοφώρου, συλλαμβάνονται οι δράστες και οδηγούνται στη Δικαιοσύνη. Είναι κάτι που το παρατηρούμε και πολύ βοηθητικό και για την Ελληνική Αστυνομία στη διαχείριση ενός τέτοιου περιστατικού αλλά και για το ίδιο το θύμα διότι απομακρύνεται άμεσα ο κακοποιητής από αυτό».

Panic Button: 50.000 γυναίκες έχουν ζητήσει εγγραφή – Πάνω από 16.000 έχουν ενεργοποιήσει την εφαρμογή

Ξεχωριστή αναφορά έκανε η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ. στο Panic Button, χαρακτηρίζοντάς το ένα ιδιαίτερα σημαντικό εργαλείο για την προστασία των γυναικών που βρίσκονται αντιμέτωπες με περιστατικά κακοποίησης.

Η εφαρμογή ξεκίνησε να λειτουργεί πιλοτικά τον Μάρτιο του 2023 στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, πριν επεκταθεί σε ολόκληρη τη χώρα. Όπως ανέφερε η κ. Δημογλίδου, οι περίπου 50.000 γυναίκες που έχουν ζητήσει εγγραφή είναι άτομα που πληρούν τις προϋποθέσεις για τη χρήση της, ενώ περισσότερες από 16.000 έχουν ήδη ενεργοποιήσει το κουμπί πανικού, προκαλώντας άμεση ειδοποίηση των αστυνομικών αρχών και επέμβαση σε περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.

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Η ίδια στάθηκε και στον καθοριστικό ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει η εφαρμογή σε κρίσιμες στιγμές, τονίζοντας ότι υπάρχουν περιπτώσεις γυναικών που σώθηκαν χάρη στην έγκαιρη επέμβαση των αστυνομικών.

Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά «το Panin Button ένα πολύ σημαντικό εργαλείο και το έχει αποδείξει με τον καλύτερο τρόπο, καθώς οι γυναίκες σώθηκαν πραγματικά την τελευταία στιγμή από την επέμβαση των αστυνομικών επειδή κατάφεραν να ενεργοποιήσουν αυτό το κουμπί πανικού. Νομίζω ότι εν έτει 2026 δεν υπάρχει καμία γυναίκα που πρέπει να σκέφτεται την επόμενη μέρα. Σε περίπτωση που κακοποιείται θα πρέπει τώρα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε να απευθυνθεί άμεσα στην Ελληνική Αστυνομία (…). Ουσιαστικά το Panin Button ξεκίνησε το 2023. Στη συνέχεια βέβαια έγινε η καθολική εφαρμογή. Αρχικά και πιλοτικά ήταν μόνο στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη. Πρέπει να σας πω ότι από την αρχή, από τον Μάρτιο του 2023, περίπου 50.000 γυναίκες έχουν ζητήσει να εγγραφούν. Είναι θύματα τα οποία δικαιούνται την εφαρμογή, ενώ περισσότερες από 16.000 γυναίκες έχουν ενεργοποιήσει αυτό το κουμπί πανικού. Το έχουν ενεργοποιήσει, που σημαίνει ότι ενημερώθηκε άμεσα η αστυνομία και επενέβη σε ένα περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας».

Ηλεκτρονικό βραχιολάκι για τους κακοποιητές – Θα ενημερώνεται και το θύμα όταν το πλησιάζουν

Στα μέτρα που εξετάζονται για την ενίσχυση της προστασίας των θυμάτων εντάσσεται και η εφαρμογή της ηλεκτρονικής επιτήρησης των κακοποιητών μέσω ειδικού βραχιολιού.

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Όπως αποκάλυψε η Κωνσταντία Δημογλίδου, το συγκεκριμένο μέτρο βρίσκεται υπό εξέταση από το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και την Ελληνική Αστυνομία, με τις αρμόδιες αρχές να μελετούν την εμπειρία άλλων ευρωπαϊκών χωρών και να επιχειρούν να αντιμετωπίσουν τα τεχνικά ζητήματα που έχουν προκύψει.

Βασικός στόχος είναι η έγκαιρη ειδοποίηση των αρχών πριν από την παραβίαση των περιοριστικών όρων που έχουν επιβληθεί στον δράστη, αλλά και η άμεση ενημέρωση του ίδιου του θύματος σε περίπτωση που ο κακοποιητής πλησιάσει την περιοχή του.

Σε ορισμένες ευρωπαϊκές χώρες, μάλιστα, αντίστοιχη συσκευή φέρει και το θύμα, ώστε να λαμβάνει ειδοποίηση όταν ο δράστης βρίσκεται κοντά του και να μπορούν να κινητοποιηθούν εγκαίρως οι αρμόδιες αρχές.

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Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά «το εξετάζουμε σοβαρά και είναι μια πρωτοβουλία που έχει ξεκινήσει από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και την Ελληνική Αστυνομία, παρακολουθώντας και πώς αυτό εφαρμόζεται στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες. Γιατί, ξέρετε, προκύπτουν κι εκεί κάποια τεχνικά θέματα τα οποία προσπαθούμε να ξεπεράσουμε. Η Ελληνική Αστυνομία φυσικά και θέλει να αποτελέσει ένα μέτρο που θα μπορεί να ακολουθηθεί και στη χώρα μας. Και είναι σημαντικό όχι μόνο για εμάς ότι θα μπορούμε να ενημερωνόμαστε άμεσα και λίγο πριν ουσιαστικά παραβιαστούν οι περιοριστικοί όροι σε βάρος ενός θύματος, αλλά να ενημερωθεί και το ίδιο το θύμα. Εμείς λοιπόν, αυτό που θέλουμε είναι να εφαρμοστεί με αυτόν τον τρόπο στη χώρα μας, να μπορεί να ενημερώνεται και το θύμα. Σε κάποιες ευρωπαϊκές χώρες χρησιμοποιείται με αυτόν τον τρόπο, ουσιαστικά βραχιολάκι φέρει και το θύμα ώστε να ενημερώνεται ότι κοντά του βρίσκεται ο κακοποιητής ώστε να ενημερωθούν οι αρχές».