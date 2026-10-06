Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Οι αντικανονικές προσπεράσεις παραμένουν συχνή αιτία τροχαίων ατυχημάτων, παρά την αυστηροποίηση των ελέγχων και των προβλεπόμενων κυρώσεων από τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Οδηγός αυτοκινήτου πραγματοποίησε επικίνδυνη διπλή προσπέραση σε σημείο με διπλή διαχωριστική γραμμή κοντά στο Αγρίνιο, θέτοντας σε άμεσο κίνδυνο τη ζωή άλλων χρηστών.

Το περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο, όπου το όχημα απέφυγε οριακά μετωπική σύγκρουση με λεωφορείο που κινούνταν στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας.

Η συγκεκριμένη παράβαση της διπλής διαχωριστικής γραμμής επισύρει διοικητικό πρόστιμο ύψους επτακοσίων ευρώ και αφαίρεση της άδειας οδήγησης για τριάντα ημέρες.

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Οι αντικανονικές προσπεράσεις αποτελούν διαχρονικά μία από τις βασικές αιτίες πρόκλησης τροχαίων ατυχημάτων, ωστόσο εξακολουθούν να αποτελούν καθημερινό φαινόμενο στους ελληνικούς δρόμους.

Χαρακτηριστικό είναι το περιστατικό που καταγράφηκε σε βίντεο στο Αγρίνιο και τις τελευταίες ώρες κάνει τον γύρο του διαδικτύου. Σε αυτό, ο οδηγός ενός γκρι Peugeot πραγματοποιεί αντικανονική διπλή προσπέραση, παραβιάζοντας τη διπλή διαχωριστική γραμμή, και βρίσκεται σε ελάχιστη απόσταση από μία μετωπική σύγκρουση με λεωφορείο που κινείται στο αντίθετο ρεύμα.

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#Προσπέραση ♬ πρωτότυπος ήχος – carandmotor.gr @carandmotor.gr 🚨 Προσπέραση-σοκ έξω από το Αγρίνιο! Βίντεο που εξασφάλισε αναγνώστης του carandmotor.gr καταγράφει οδηγό να προσπερνά δύο αυτοκίνητα σε σημείο με διπλή διαχωριστική γραμμή και να περνά κυριολεκτικά στο χιλιοστό από λεωφορείο που κινείται στο αντίθετο ρεύμα. Μια εξαιρετικά επικίνδυνη κίνηση, που θα μπορούσε να έχει καταλήξει σε σοβαρό τροχαίο. #carandmotorgr

Το περιστατικό σημειώθηκε τις πρωινές ώρες της Τετάρτης 16 Σεπτεμβρίου, στον δρόμο μετά τη γέφυρα του Αχελώου, στο Αγρίνιο, με κατεύθυνση προς Νεάπολη Αιτωλοακαρνανίας.

Όπως φαίνεται στο βίντεο, ο οδηγός του Peugeot, μη θέλοντας να ακολουθήσει την ταχύτητα των προπορευόμενων οχημάτων, εισέρχεται στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας και επιχειρεί να προσπεράσει διαδοχικά δύο οχήματα, σε δρόμο με μία λωρίδα κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση.

Η κίνηση γίνεται τη στιγμή που από το αντίθετο ρεύμα πλησιάζει λεωφορείο. Ο οδηγός καταφέρνει να ολοκληρώσει την προσπέραση και να επιστρέψει στη λωρίδα του κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή, αποφεύγοντας για ελάχιστα εκατοστά του δευτερολέπτου μια πιθανότατα σφοδρή μετωπική σύγκρουση.

Μάλιστα, κατά τη διάρκεια του επικίνδυνου ελιγμού δεν φαίνεται να χρησιμοποιεί φλας, ενώ η προσπέραση πραγματοποιείται σε σημείο όπου υπάρχει διπλή διαχωριστική γραμμή, η οποία απαγορεύει την πραγματοποίηση τέτοιου ελιγμού.

Σύμφωνα με τις προβλέψεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, η προσπέραση επιτρέπεται μόνο όταν μπορεί να πραγματοποιηθεί με απόλυτη ασφάλεια, χωρίς να παρεμποδίζεται ή να τίθεται σε κίνδυνο η κυκλοφορία. Παράλληλα, ο οδηγός οφείλει να προειδοποιεί έγκαιρα τους υπόλοιπους χρήστες του δρόμου για την πρόθεσή του να αλλάξει πορεία, χρησιμοποιώντας τους προβλεπόμενους δείκτες κατεύθυνσης.

Η παραβίαση της διαχωριστικής γραμμής που απαγορεύει την προσπέραση προβλέπει, σύμφωνα με τα αναφερόμενα για τη συγκεκριμένη παράβαση, πρόστιμο 700 ευρώ και αφαίρεση της άδειας οδήγησης για 30 ημέρες.

Το περιστατικό αποτελεί ακόμη μία υπενθύμιση ότι μια αντικανονική προσπέραση, ακόμη και αν διαρκεί μόλις λίγα δευτερόλεπτα, μπορεί να έχει τραγικές συνέπειες.