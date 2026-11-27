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Στις 21 Νοεμβρίου, η 15χρονη προχώρησε σε καταγγελία μετά από ψυχολογική υποστήριξη που έλαβε από την Εθνική Γραμμή SOS 1056 και την επικοινωνία της με κοινωνικό λειτουργό.

Μετά την παρέμβαση των Αρχών και την εισαγγελική εντολή, το κορίτσι απομακρύνθηκε από το οικογενειακό του περιβάλλον και δέχεται συνεχή υποστήριξη από στελέχη του Οργανισμού.

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Δύο φορές, το 2020 και το 2024, είχαν ενημερωθεί οι αρμόδιες Αρχές για την υπόθεση της 15χρονης από το Αγρίνιο, η οποία φέρεται να είχε υποστεί σωματική κακοποίηση και σεξουαλική εκμετάλλευση από τους γονείς της. Τα στοιχεία αυτά γνωστοποίησε «Το Χαμόγελο του Παιδιού», με ανακοίνωσή του για την υπόθεση.

Όπως διευκρινίζει ο Οργανισμός, η πρώτη αναφορά στις Αρχές έγινε το 2020 και αφορούσε την κακοποίηση του κοριτσιού, όταν ήταν μόλις 9 ετών. Τέσσερα χρόνια αργότερα, το 2024, ακολούθησε δεύτερη ενημέρωση, αυτή τη φορά για τη φερόμενη σεξουαλική εκμετάλλευσή του, σε ηλικία 13 ετών.

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Η τελευταία κινητοποίηση ξεκίνησε στις 21 Νοεμβρίου, όταν η Εθνική Γραμμή για τα Παιδιά SOS 1056 δέχθηκε τηλεφώνημα με καταγγελίες για την κακοποίηση και την εκμετάλλευση της ανήλικης. Κοινωνικός λειτουργός επικοινώνησε μαζί της, προσφέροντάς της ψυχολογική υποστήριξη και εξηγώντας της τα βήματα που θα ακολουθούσαν οι αρμόδιες Αρχές. Έπειτα από αυτή την επικοινωνία, η 15χρονη αποφάσισε να προχωρήσει σε καταγγελία.

Στις 22 Νοεμβρίου, η ανήλικη επέστρεψε στο Αστυνομικό Τμήμα μαζί με το άτομο που είχε καλέσει στη γραμμή SOS 1056, ωστόσο δίσταζε να μιλήσει στις Αρχές, καθώς φοβόταν έντονα. Μετά από νέες επικοινωνίες με κοινωνικό λειτουργό, ο οποίος τη βοήθησε να αισθανθεί μεγαλύτερη ασφάλεια και να καταλάβει ότι δεν είχε καμία ευθύνη για όσα είχε υποστεί, αποφάσισε τελικά να προχωρήσει στη διαδικασία, συνοδευόμενη από ψυχολόγο του Οργανισμού.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι αρμόδιοι της γραμμής είχαν ήδη ενημερώσει τον Αστυνομικό Διευθυντή για την υπόθεση και τις δυσκολίες που αντιμετώπιζε η ανήλικη. Η ψυχολόγος του «Χαμόγελου του Παιδιού» παρέμεινε στο πλευρό της σε όλη τη διάρκεια της διαδικασίας, παρέχοντάς της ψυχολογική υποστήριξη.

Με εισαγγελική εντολή, η 15χρονη απομακρύνθηκε από το οικογενειακό της περιβάλλον. Στελέχη του Οργανισμού εξακολουθούν να βρίσκονται δίπλα της, αναλαμβάνοντας την υποστήριξή της.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Οργανισμού:

«Σε συνέχεια των δημοσιευμάτων αναφορικά με την υπόθεση της 15χρονης, «Το Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώνει για τις ενέργειες στις οποίες προχώρησε, μέσω της Εθνικής Γραμμής για τα Παιδιά SOS1056, με στόχο την υποστήριξη και την προστασία του παιδιού.

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Παράλληλα, επισημαίνει ότι το συγκεκριμένο παιδί και η οικογένειά του είχαν απασχολήσει και στο παρελθόν την Εθνική Γραμμή SOS1056, καθώς είχαν αποσταλεί δύο αναφορές στις αρμόδιες Αρχές, το 2020 και το 2024.

Οι ενέργειες του Οργανισμού στις 21 και 22 Νοεμβρίου 2026

21 Νοεμβρίου 2026

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Η Εθνική Γραμμή για τα Παιδιά SOS1056 δέχθηκε κλήση, κατά την οποία αναφέρθηκε ότι ανήλικη 15 ετών υφίσταται σωματική κακοποίηση από τους γονείς της, καθώς και ότι εξαναγκάζεται σε σεξουαλική εκμετάλλευση. Δίπλα στον καλούντα βρισκόταν και η ίδια η 15χρονη.

Κοινωνικός Λειτουργός της Γραμμής SOS1056 ζήτησε και μίλησε απευθείας με το κορίτσι. Αρχικά, του παρασχέθηκε ψυχολογική υποστήριξη και αποφόρτιση, ενώ ενημερώθηκε αναλυτικά για τη διαδικασία που ακολουθείται από τις αρμόδιες Αρχές. Η 15χρονη αποφάσισε να προχωρήσει στην καταγγελία.

22 Νοεμβρίου 2026

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Ο καλών και η 15χρονη επικοινώνησαν εκ νέου με την Εθνική Γραμμή SOS1056, ενημερώνοντας ότι βρίσκονταν στο Αστυνομικό Τμήμα. Ωστόσο, το κορίτσι δίσταζε να προχωρήσει, εκφράζοντας έντονο φόβο.

Έπειτα από επανειλημμένες επικοινωνίες με Κοινωνικό Λειτουργό της Γραμμής, κατά τις οποίες το παιδί υποστηρίχθηκε και αποφορτίστηκε, κατανόησε ότι δεν φέρει καμία ευθύνη για όσα του συνέβησαν και ότι η διαχείριση της υπόθεσης θα αναληφθεί από τις αρμόδιες Αρχές.

Τελικά, αποφάσισε να εισέλθει στο Αστυνομικό Τμήμα, συνοδευόμενη από Ψυχολόγο του Οργανισμού.

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Παράλληλα, στελέχη της Εθνικής Γραμμής SOS1056 είχαν ήδη επικοινωνήσει με τον Αστυνομικό Διευθυντή, ο οποίος ενημερώθηκε αναλυτικά για το περιστατικό, τις εξελίξεις και τη δυσκολία του παιδιού να μιλήσει στις Αρχές.

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Ο Αστυνομικός Διευθυντής όρισε ως αρμόδιο τον Διοικητή της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων, ο οποίος είχε ήδη ενημερωθεί για την υπόθεση και ανέμενε την άφιξή της.

Η Ψυχολόγος του Οργανισμού παρέμεινε δίπλα στο παιδί καθ’ όλη τη διάρκεια των διαδικασιών, διασφαλίζοντας την απαραίτητη ψυχολογική υποστήριξη, την κατάλληλη πλαισίωση και, κυρίως, την αίσθηση ασφάλειας που είχε ανάγκη.

Εξαιρετικά φροντιστική και υποστηρικτική ήταν η στάση τόσο του Διοικητή Ασφάλειας όσο και όλων των αστυνομικών που συμμετείχαν στη διαδικασία.

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Κατόπιν εισαγγελικής εντολής, η 15χρονη απομακρύνθηκε από το περιβάλλον της και στελέχη του Οργανισμού παραμένουν δίπλα της, παρέχοντας την απαραίτητη υποστήριξη.

Δύο προηγούμενες αναφορές για το ίδιο παιδί

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» επισημαίνει ότι η συγκεκριμένη υπόθεση δεν αποτελεί την πρώτη φορά που το παιδί και η οικογένειά του απασχολούν την Εθνική Γραμμή για τα Παιδιά SOS1056.

Συγκεκριμένα:

Το 2020 είχε αποσταλεί αναφορά στις αρμόδιες Αρχές για την κακοποίηση της τότε 9χρονης ανήλικης.

Το 2024 είχαν ενημερωθεί οι αρμόδιες Αρχές για τη σεξουαλική εκμετάλλευση της τότε 13χρονης ανήλικης.

Η προστασία κάθε παιδιού που βρίσκεται σε κίνδυνο αποτελεί ευθύνη όλων μας. Η έγκαιρη αναφορά, η συνεργασία των αρμόδιων Αρχών και η ουσιαστική υποστήριξη των παιδιών είναι καθοριστικής σημασίας, ώστε κανένα παιδί να μη μένει μόνο του απέναντι στην κακοποίηση και την εκμετάλλευση».