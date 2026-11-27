Υπόθεση μαστροπείας στο Αγρίνιο: Οι γονείς εξέδιδαν την 15χρονη σε ηλικιωμένους για 10 με 15 ευρώ – Δέκα συλλήψεις

Κακοποίηση 15χρονης στο Αγρίνιο: Από τα 8 της χρόνια φέρονται να εξέδιδαν οι γονείς – Πώς αποκαλύφθηκε η υπόθεση

Αγρίνιο: Από το 2020 καταγγελίες για κακοποίηση της 15χρονης – Ήταν θύμα σεξουαλικής εκμετάλλευσης τα τελευταία χρόνια, η ανακοίνωση από το «Χαμόγελο του Παιδιού»

Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Επτά άτομα, ανάμεσα στα οποία οι γονείς μιας 15χρονης στο Αγρίνιο, συνελήφθησαν για σεξουαλική κακοποίηση και εκμετάλλευση της ανήλικης.

Το θύμα βρίσκεται υπό προστατευτική φύλαξη στο νοσοκομείο, έχοντας λάβει υποστήριξη από τον οργανισμό Το Χαμόγελο του Παιδιού.

Προηγούμενες καταγγελίες του κοριτσιού για την παραβατική και χρήστη ναρκωτικών οικογένειά του δεν είχαν οδηγήσει σε αποτελεσματικές παρεμβάσεις από τις αρμόδιες κοινωνικές υπηρεσίες.

Οι επτά συλληφθέντες οδηγήθηκαν ενώπιον των δικαστικών αρχών και αναμένεται να απολογηθούν την προσεχή Κυριακή για τις πράξεις τους.

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Για «τέρατα» και όχι για ανθρώπους μίλησε ο Μιχάλης Γιαννάκος στη HuffPost με αφορμή το μαρτύριο που πέρασε η 15χρονη στο Αγρίνιο από την ίδια της την οικογένεια. Το ανήλικο κορίτσι ήταν θύμα σεξουαλικής κακοποίησης, σε μία υπόθεση κατά την οποία έχουν συλληφθεί ήδη επτά άτομα.

Ο Πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ υποστήριξε ότι η ανήλικη δεν θέλει να ξαναζήσει ποτέ τέτοιες καταστάσεις, ενώ όπως τόνισε, στην οικογένεια υπάρχει και ένα δεύτερο παιδί, ένας 28χρονος που έχει «ρίξει μαύρη πέτρα πίσω του και δεν θέλει ούτε να τους βλέπει».

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Η δήλωση του Μιχάλη Γιαννάκου:

«Στο νοσοκομείο του Αγρινίου από την Δευτέρα το απόγευμα βρίσκεται ένα κορίτσι 15 ετών με εισαγγελική εντολή, αφού οι γονείς του το εξέδιδαν σε διάφορα τέρατα και το κακοποιούσαν το παιδί σεξουαλικά.

Είναι καλά, συνεργάζεται απόλυτα με το προσωπικό, είναι φιλικό και το προσέχουμε πολύ. Αυτό που λέει είναι ότι δεν θέλει να ξαναζήσει τέτοιες καταστάσεις με την οικογένειά του.

Το παιδί αυτό ζούσε σε μία άκρως παραβατική οικογένεια που είχε εμπλοκή με το νόμο και ήταν χρήστες ναρκωτικών ουσιών. Έχουν άλλο ένα αγόρι 28 ετών που έριξε μαύρη πέτρα πίσω του και δεν θέλει ούτε να τους δει.

Δύο φορές έγινε καταγγελία στο «Χαμόγελο του Παιδιού» από το ίδιο το κορίτσι που βρήκε το κουράγιο και το έκανε. Όμως το κράτος κοινωνικής προστασίας για άλλη μία φορά ήταν απών.

«Δεν είναι άνθρωποι αλλά τέρατα»

Το 2020 το παιδί είπε ότι κακοποιείται από τους γονείς. Ειδοποιήθηκαν οι εισαγγελικές αρχές και οι κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου. Δεν έκαναν τίποτα. Το 2024 έγινε νέα καταγγελία. Πάλι δεν έγινε απολύτως τίποτα. Τώρα το κορίτσι βρήκε κουράγιο και κάλεσε την γραμμή 1560 και κατήγγειλε την σεξουαλική κακοποίηση.

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Έτσι ξετυλίχτηκε όλο το κουβάρι με ανθρώπους που δεν είναι άνθρωποι αλλά τέρατα που κακοποιούσαν σεξουαλικά το κορίτσι. Έγινε η ιατροδικαστική εξέταση. Δεν διαπιστώθηκε ολοκληρωμένη σεξουαλική πράξη, ο ιατροδικαστής αντιλήφθηκε ότι το παιδί κακοποιήθηκε σεξουαλικά. Μάλιστα, είχε εκχυμώσεις στην πλάτη από ξυλοδαρμό».

Αγρίνιο: Την Κυριακή οι απολογίες των συλληφθέντων

Όπως ανέφερε ο Μιχάλης Γιαννακός, με εισαγγελική εντολή, η ανήλικη απομακρύνθηκε από την οικογένειά της και μεταφέρθηκε στην παιδιατρική κλινική του Νοσοκομείου Αγρινίου, όπου παραμένει υπό καθεστώς προστατευτικής φύλαξης. Στο πλευρό της βρίσκονται στελέχη του οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού», παρέχοντάς της ψυχολογική και κοινωνική υποστήριξη.

Για την υπόθεση έχουν συλληφθεί συνολικά επτά άτομα, μεταξύ των οποίων οι δύο γονείς της 15χρονης και πέντε ακόμη άνδρες, οι οποίοι φέρονται να εμπλέκονται σε πράξεις σεξουαλικής κακοποίησης σε βάρος της. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν ενώπιον των δικαστικών Αρχών και έλαβαν προθεσμία προκειμένου να απολογηθούν την Κυριακή.

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