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«Πάρτε με από αυτό το σπίτι» είπε το 15χρονο κορίτσι στις Αρχές όταν αποκαλύφθηκε ο εφιάλτης που ζούσε επί χρόνια στο σπίτι της.

Ασύλληπτα είναι τα στοιχεία που έρχονται στο φως για την σεξουαλική κακοποίηση ανήλικου κοριτσιού στο Παναιτώλιο Αγρινίου, με θύτη την ίδια της τη μητέρα η οποία φέρετε να είναι χρήστης ναρκωτικών όπως και ο σύντροφός της ενώ είχαν απασχολήσει επανειλημμένα τις αστυνομικές αρχές και για περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας στο παρελθόν.

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«Έπαιρναν και οι δύο ναρκωτικά. Πριν από λίγες ημέρες τους συνέλαβαν για ακόμα μία φορά. Στο παρελθόν, πριν από ενάμιση με δύο χρόνια, είχαν μαζέψει τον πατέρα γιατί είχε χτυπήσει άσχημα το κορίτσι. Είχαν και άλλο παιδί, μεγαλύτερο, που έχει κόψει τις πολλές σχέσεις με την οικογένεια», αναφέρει κάτοικος του Παναιτώλιου.

Για εμπλοκή στην υπόθεση έχουν συλληφθεί, κατόπιν σχετικών ενταλμάτων, δέκα άτομα, μεταξύ των οποίων οι γονείς της ανήλικης και οκτώ ακόμη άνδρες που φέρονται να είχαν σεξουαλικές επαφές με την ανήλικη έναντι 10 – 15 ευρώ.

Το κορίτσι κατέφυγε το ίδιο στην αστυνομία με τη βοήθεια άλλου προσώπου στο οποίο αποκάλυψε τον εφιάλτη που ζούσε από την ηλικία των 12 ετών.

Οι αστυνομικές αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο εμπλοκής και άλλων προσώπων, ενώ και οι δέκα συλληφθέντες αρνούνται τις κατηγορίες. Η ανήλικη βρίσκεται στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων, μέχρι οι αρμόδιες αρχές να αποφασίσουν για τη μετέπειτα φροντίδα και προστασία της.