Ο Τζόναθαν Μπαρνέτ, ο διάσημος μάνατζερ του Γκάρεθ Μπέιλ κατηγορείται για βιασμό και βασανισμό μιας γυναίκας που έπεσε θύμα σεξουαλικής εκμετάλλευσης.

Ο 75χρονος Μπαρνέτ σύμφωνα με την γυναίκα που προχώρησε στην καταγγελία, την κράτησε ως «σκλάβα του σεξ» για 6 χρόνια και τη βίασε περισσότερες από 39 φορές. Ο Μπαρνέτ αρνείται τους ισχυρισμούς, αλλά φέρεται να παραδέχτηκε ότι την πλήρωσε για να εξασφαλίσει τη σιωπή της μετά τον χωρισμό τους.

Σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα που κατέθεσαν οι δικηγόροι του, ισχυρίζεται ότι τον απείλησε να αποκαλύψει λεπτομέρειες εκτός αν πληρωνόταν. «Όταν η σχέση μου με την ενάγουσα έληξε, εκείνη απείλησε να αποκαλύψει δημόσια τη σχέση. Ως αποτέλεσμα αυτών των απειλών, πλήρωσα την ενάγουσα για αρκετά χρόνια, τελικά πληρώνοντάς της πολύ πάνω από 1.000.000 λίρες».

Η γυναίκα ισχυρίζεται ότι στερήθηκε την ελευθερία της για έξι χρόνια και υπέστη σωματικές επιθέσεις, απομόνωση και εξευτελιστικές συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης της στέρησης νερού, τροφής και υγιεινής.

Πηγή: The Sun