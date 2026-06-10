Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν στη σύλληψη ενός 42χρονου στα Χανιά μετά από καταγγελία της 35χρονης συζύγου. Σύμφωνα με πληροφορίες του zarpanews.gr, η γυναίκα κατήγγειλε στις αρχές ότι βίωνε συστηματικά σωματική, λεκτική και ψυχολογική βία από τον σύζυγό της, μια κατάσταση που, όπως υποστήριξε, διαρκεί από το 2016.

Νέο περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας στα Χανιά

Το τελευταίο περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα της 7ης Ιουνίου, όταν ο 42χρονος την ανάγκασε σε γενετήσιες πράξεις παρά τη θέλησή της, τραυματίζοντάς την στα χέρια.

Advertisement

Advertisement

iStock

Μετά την καταγγελία, οι αστυνομικοί συνέλαβαν τον 42χρονο, ενώ σε έρευνα που πραγματοποίησαν στο σπίτι του, εντόπισαν έξι καραμπίνες, τις οποίες κατείχε νόμιμα, σύμφωνα με το zarpanews.gr.