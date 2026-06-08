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Σοκ έχει προκαλέσει στη γαλλική καλλιτεχνική σκηνή η είδηση ότι ο διάσημος τραγουδιστής και ηθοποιός Πατρίκ Μπριέλ κατηγορείται για βιασμούς και σεξουαλικές επιθέσεις και έχει τεθεί υπό κράτηση, όπως ανακοίνωσε η Εισαγγελία της Ναντέρ.

Συνελήφθη ο Πατρίκ Μπριέλ μετά από σωρεία καταγγελιών για σεξουαλική κακοποίηση

Ειδικότερα, έχουν κατατεθεί πολλαπλές μηνύσεις από περίπου τριάντα γυναίκες για υποθέσεις, που φέρονται να εκτείνονται από το 1997 έως και το 2015. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται καταγγελίες από μασέζ, πρώην εργαζόμενες στον χώρο των ΜΜΕ, αλλά και γνωστά πρόσωπα της γαλλικής τηλεόρασης. Η εξέλιξη αυτή έφερε και την ακύρωση όλων των συναυλιών του.

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Πρόκειται για καταγγελίες που έχουν γίνει σε διάστημα πολλών χρόνων σε βάρος του 67χρονου τραγουδιστή, ο οποίος καλείται τώρα να δώσει εξηγήσεις στις αρχές της Γαλλίας.

🔴 Patrick Bruel placé en garde à vue:



🔹 Dans les locaux de la police judiciaire à Paris, depuis ce matin

🔹 Il est interrogé pour des faits de 1997, 2000, 2001 et 2010

🔹 Il est auditionné pour agressions sexuelles et viols, qui concernent 13 victimes en France et en Belgique pic.twitter.com/Hsly7f8dEB June 8, 2026

Παράλληλα, παρόμοια έρευνα έχει ξεκινήσει και στο Βέλγιο, έπειτα από καταγγελία εις βάρος του για σεξουαλική επίθεση. Μετά τις εξελίξεις αυτές, ο Μπριέλ υποχρεώθηκε να ακυρώσει όλες τις προγραμματισμένες του εμφανίσεις μέχρι το φθινόπωρο, οι οποίες περιλάμβαναν συναυλίες στη Γαλλία, την Ελβετία, το Βέλγιο και τον Καναδά.

Η περιοδεία του, που ήταν προγραμματισμένη να αρχίσει τον Ιούνιο, αναβλήθηκε, με τους διοργανωτές να αναφέρουν ότι δέχθηκαν έντονες πιέσεις και αντιμετώπισαν σοβαρά εμπόδια για τη διεξαγωγή των σόου.

Ο καλλιτέχνης αποσύρθηκε επίσης από τις φιλανθρωπικές παραστάσεις «Enfoirés», στις οποίες συμμετείχε ανελλιπώς από το 1993. Σε δημόσιες δηλώσεις του μέσω social media έχει αρνηθεί τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι «δεν έχει εξαναγκάσει καμία γυναίκα» σε σεξουαλικές περιπτύξεις μαζί του και εκφράζοντας εμπιστοσύνη στη γαλλική Δικαιοσύνη.