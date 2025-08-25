Το φθινόπωρο αναμένεται να κυκλοφορήσουν τα απομνημονεύματα της Βιρτζίνια Τζουφρέ, μίας από τις πιο γνωστές καταγγέλλουσες του Τζέφρι Επστάιν, όπως ανακοίνωσε ο εκδοτικός οίκος.

Η Τζουφρέ δούλευε πάνω στο βιβλίο της με τίτλο Nobody’s Girl: A Memoir of Surviving Abuse and Fighting for Justice, σε συνεργασία με τη βραβευμένη συγγραφέα και δημοσιογράφο Έιμι Ουόλασε, πριν φύγει από τη ζωή νωρίτερα μέσα στη χρονιά.

Το βιβλίο, το οποίο αριθμεί 400 σελίδες, αναμένεται να εκδοθεί στις 21 Οκτωβρίου, σύμφωνα με το Associated Press. Όπως αναφέρει ο εκδότης Alfred A. Knopf, η Τζουφρέ – που είχε κατηγορήσει τον πρίγκιπα Άντριου για σεξουαλική εκμετάλλευση – είχε ήδη ολοκληρώσει το χειρόγραφο πριν αυτοκτονήσει τον Απρίλιο.

Ο πρίγκιπας Άντριου αρνείται τις κατηγορίες. Το 2022, ο ίδιος και η Τζουφρέ ήρθαν σε εξωδικαστικό συμβιβασμό, μετά από μήνυση που είχε καταθέσει εναντίον του για σεξουαλική κακοποίηση. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του εκδότη, περιλαμβάνεται και ένα email που είχε αποστείλει η Τζουφρέ στην Ουόλασε 25 ημέρες πριν πεθάνει, στο οποίο εξέφραζε την «βαθιά της επιθυμία» το βιβλίο να κυκλοφορήσει, ανεξαρτήτως των προσωπικών της συνθηκών.

«Το περιεχόμενο αυτού του βιβλίου είναι ουσιώδες, καθώς επιχειρεί να αποκαλύψει τις συστημικές αποτυχίες που επιτρέπουν τη διακίνηση ευάλωτων ανθρώπων πέρα από σύνορα», αναφέρεται στο email. «Είναι κρίσιμο να αναδειχθεί η αλήθεια και να αντιμετωπιστούν οι πτυχές του ζητήματος, τόσο για λόγους δικαιοσύνης όσο και ενημέρωσης.»

Η Τζουφρέ είχε νοσηλευτεί στις 24 Μαρτίου έπειτα από σοβαρό ατύχημα, σύμφωνα με τον εκδοτικό οίκο. Το email της προς την Ουόλασε εστάλη την 1η Απριλίου. Πέθανε στις 25 Απριλίου στη φάρμα της στη Δυτική Αυστραλία, όπου διέμενε τα τελευταία χρόνια. «Σε περίπτωση που συμβεί κάτι, θέλω να είμαι σίγουρη πως το Nobody’s Girl θα δημοσιευτεί», είχε γράψει στην Ουόλασε. «Πιστεύω πως έχει τη δύναμη να αγγίξει ζωές και να ανοίξει σημαντικές συζητήσεις γύρω από αυτές τις τραγικές αδικίες.»

Στην επίσημη ανακοίνωση του εκδοτικού οίκου αναφέρεται ότι το βιβλίο περιλαμβάνει «οικεία, ανατριχιαστικά και συγκινητικά νέα στοιχεία για τον καιρό που πέρασε με τον Επστάιν, τη Γκισλέιν Μάξγουελ και άλλους γνωστούς συνεργάτες τους, μεταξύ των οποίων και ο πρίγκιπας Άντριου – για τον οποίο η Τζουφρέ μιλάει δημόσια για πρώτη φορά μετά τον εξωδικαστικό συμβιβασμό του 2022.»

Η Τζόρνταν Πάβλιν, εκδότρια της Knopf, χαρακτήρισε το Nobody’s Girl ως «μια ωμή και συγκλονιστική πορεία» και «την ιστορία ενός ασυμβίβαστου πνεύματος που αναζητά την απελευθέρωση».

🚨 EPSTEIN VICTIM BOOK RELEASE:



Virginia Giuffre’s posthumous memoir confirmed



Titled Nobody’s Girl, it drops Oct 21.

400 pages. Fact-checked. Legally vetted.



The book promises disturbing new details on Epstein, Maxwell, and Prince Andrew.



Giuffre’s final words: release it… pic.twitter.com/lxesiu2GLu — JJBOOM (@JordyHalo80) August 24, 2025

Το 2023, η New York Post είχε αποκαλύψει ότι η Τζουφρέ είχε υπογράψει συμφωνία για τα απομνημονεύματά της, αξίας εκατομμυρίων, με εκδοτικό οίκο του οποίου το όνομα δεν έγινε γνωστό. Όπως δήλωσε ο εκπρόσωπος της Knopf, Τοντ Ντάουτι, αρχικά υπήρχε συμφωνία επταψήφιου ποσού με την Penguin Press, αλλά η Τζουφρέ ακολούθησε την εκδότρια Έμιλι Κάνινγκχαμ όταν εκείνη μετακινήθηκε στην Knopf ως εκτελεστική διευθύντρια.

Ο Ντάουτι απέφυγε να αποκαλύψει περισσότερες λεπτομέρειες για άλλα πρόσωπα από τον κύκλο του Επστάιν που αναφέρονται στο Nobody’s Girl, αλλά επιβεβαίωσε πως δεν υπάρχουν καταγγελίες εναντίον του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος συνεχίζει να προκαλεί συζητήσεις σχετικά με τη σχέση του με τον καταδικασμένο χρηματοδότη.

Το Nobody’s Girl είναι ανεξάρτητο έργο από τα αδημοσίευτα απομνημονεύματα της Τζουφρέ με τίτλο The Billionaire’s Playboy Club, που είχαν αναφερθεί σε παλαιότερες δικαστικές υποθέσεις και έγιναν γνωστά το 2019. Σύμφωνα με την Ουόλασε, η συνεργασία τους για το νέο βιβλίο ξεκίνησε την άνοιξη του 2021.

Η Knopf ανέφερε ότι το Nobody’s Girl έχει υποβληθεί σε αυστηρό έλεγχο εγκυρότητας και νομική επαλήθευση.

Η συν-συγγραφέας Έιμι Ουόλασε είναι πολυβραβευμένη δημοσιογράφος, με συνεργασίες σε μέσα όπως οι New York Times και Los Angeles Times.

Εκπρόσωπος του πρίγκιπα Αντριου δεν απάντησε σε σχόλιο του ΑP ενώ και το Μπάκινγχαμ ερωτήθηκε για σχόλιο.

Με πληροφορίες από Guardian και Associated Press

