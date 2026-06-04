Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Ο Τζέφρι Επστάιν είχε καταψύξει και αποθηκεύσει το σπέρμα του σε τράπεζα κρυοσυντήρησης για αρκετά χρόνια πριν από τον θάνατό του το 2019, σύμφωνα με έγγραφα που περιλαμβάνονται στον φάκελο της υπόθεσης που δημοσιοποίησε το αμερικανικό Υπουργείο Δικαιοσύνης.

Τα ίδια στοιχεία δείχνουν ότι είχε υπογράψει συμβόλαια ήδη από το 2012 και το 2016 με την California Cryobank, τα οποία προέβλεπαν ότι, σε περίπτωση θανάτου του, το γενετικό του υλικό θα παρέμενε υπό τον έλεγχο της περιουσίας ή νόμιμου εκπροσώπου του, σύμφωνα με τους NewYorkTimes.

Advertisement

Advertisement

Η ύπαρξη της συμφωνίας αυτής δεν ήταν δημόσια γνωστή έως την πρόσφατη αποδέσμευση των εγγράφων, ενώ παραμένει ασαφές αν το υλικό εξακολουθεί να διατηρείται και σε ποιο σημείο βρίσκεται σήμερα. Η εταιρεία που διαχειρίζεται πλέον την τράπεζα σπέρματος ανέφερε ότι δεν έχει στην κατοχή της δείγματα που να συνδέονται με τον Έπσταϊν, χωρίς όμως να δώσει περαιτέρω διευκρινίσεις.

Τζέφρι Έπσταϊν

Το θέμα έχει προκαλέσει συζητήσεις στον χώρο της βιοηθικής σχετικά με το κατά πόσο είναι αποδεκτή η αποθήκευση γενετικού υλικού από πρόσωπα με βεβαρημένο ποινικό παρελθόν, αλλά και ποιος μπορεί να αποφασίσει για την μεταθανάτια χρήση του. Νομικοί και ειδικοί επισημαίνουν ότι η διαχείριση τέτοιων περιπτώσεων εξαρτάται από το εκάστοτε συμβόλαιο και τις δικαιοδοσίες των trust που ελέγχουν την περιουσία.

Σύμφωνα με τα αρχεία, ο Έπσταϊν είχε εκφράσει ανησυχίες για τη γονιμότητά του και είχε αναζητήσει τρόπους αξιολόγησης του σπέρματός του, ενώ φέρεται να είχε στόχο τη διατήρηση ή και πιθανή μεταφορά του γενετικού του υλικού στο μέλλον.

(Με πληροφορίες από NewYorkTimes)