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Σκηνικό πανικού και κρυφών διαβουλεύσεων στήθηκε στο εσωτερικό της αμερικανικής κυβέρνησης, με επίκεντρο τη διαβόητη υπόθεση του Τζέφρι Επστάιν. Στις 17 Ιουλίου 2025, οι στενότεροι συνεργάτες του Ντόναλντ Τραμπ συγκλήθηκαν εκτάκτως στο Situation Room –απουσία του Προέδρου– για να συζητήσουν στρατηγικές περιορισμού των πολιτικών συνεπειών που απειλούσαν να κλονίσουν την εξουσία του.

Τα σκηνικά του πανικού

Αποκαλυπτικό ρεπορτάζ των New York Times, δια χειρός Μάγκι Χάμπερμαν και Τζόναθαν Σουόν, φέρνει στο φως μυστικές συνομιλίες και πιέσεις που ασκήθηκαν για να αποτραπεί η δημοσιοποίηση των “Φακέλων Επστάιν” και άλλων ερευνών, όπως εκείνης της Wall Street Journal.

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«Οι ανώτεροι σύμβουλοι του Τραμπ είχαν συγκεντρωθεί χωρίς αυτόν, για να βρουν πώς θ’ αποκτούσαν κάποιο μέτρο ελέγχου σε ένα πολύ διαφορετικό είδος κρίσης που απειλούσε την προεδρία του: τα αρχεία Επστάιν».

Wikimedia Commons – Τζέφρι Επστάιν

Ο ρόλος του Βανς

Στη σύσκεψη, ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς, σε κατάσταση πανικού, πίεζε για πλήρη διαφάνεια. «Αυτό είναι ένα τεράστιο πρόβλημα» είπε στους παρευρισκόμενους, προτείνοντας μάλιστα ένα ακραίο επικοινωνιακό κόλπο: να πάρει συνέντευξη ο Τάκερ Κάρλσον από τη φυλακισμένη Γκισλέιν Μάξγουελ, ελπίζοντας ότι εκείνη θα καθάριζε το όνομα του Τραμπ.

Ο Βανς υποστήριξε ότι έπρεπε να δημοσιευτούν ακόμα και οι ανεπιβεβαίωτες κατηγορίες εναντίον του προέδρου για να αφαιρεθεί το οξυγόνο από τις συνωμοσίες, προκαλώντας την αντίδραση της διευθύντριας του Λευκού Οίκου, Σούζι Γουάιλς, η οποία τον χαρακτήρισε «μεγάλο συνωμοσιολόγο».

Στη συνέχεια, ο αντιπρόεδρος εισηγήθηκε ακόμα και την κατάθεση της Μάξγουελ στο Κογκρέσο. Στο άκουσμα αυτής της πρότασης, το επιτελείο άρχισε να συζητά ανεπίσημα τι θα ζητούσε εκείνη ως αντάλλαγμα, με τις επιλογές να εντοπίζονται στη μείωση της ποινής της ή στην απονομή χάρης.

Αυτό το ενδεχόμενο, ωστόσο, προκάλεσε την έντονη αποδοκιμασία και τον φόβο των παρισταμένων, καθώς μια τέτοια κίνηση θα κατέστρεφε πολιτικά τον πρόεδρο.

Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης, και ενώ τα κινητά τηλέφωνα απαγορεύονταν στην αίθουσα, το επίμαχο άρθρο της Wall Street Journal ανέβηκε στο διαδίκτυο και τυπώθηκε εσπευσμένα για τους παρευρισκόμενους. Όπως αποκαλύφθηκε, ο ίδιος ο Ντόναλντ Τραμπ είχε τηλεφωνήσει νωρίτερα στον ιδιοκτήτη του μέσου, Ρούπερτ Μέρντοχ, και στην αρχισυντάκτρια Έμμα Τάκερ για να σταματήσει το δημοσίευμα.

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Σε έξαλλη κατάσταση, ο πρόεδρος άρχισε να φωνάζει στην Τάκερ ότι μισεί την Αμερική και απείλησε με δικαστικές αγωγές. Αν και η Σούζι Γουάιλς ετοίμασε μια άμεση διάψευση την οποία ο Τραμπ δημοσίευσε στο Truth Social, η ζημιά είχε ήδη γίνει.

Να επισημανεί ότι την ώρα της σύσκεψης, το άρθρο της Journal ανέβηκε στο διαδίκτυο. Επειδή τα κινητά απαγορεύονται στο δωμάτιο, τυπωμένα αντίγραφα μοιράστηκαν στους συμβούλους, οι οποίοι διάβασαν παγωμένοι για μια ευχετήρια κάρτα γενεθλίων του 2003 προς τον Έπστιν. Η κάρτα περιλάμβανε ένα χειροποίητο γυμνό σκίτσο μιας γυναίκας, με την χαρακτηριστική αιχμηρή υπογραφή του Τραμπ με μαρκαδόρο Sharpie να βρίσκεται στη θέση του εφηβαίου της γυναίκας.

Το σκάνδαλο είχε ήδη πάρει διαστάσεις λόγω των ερασιτεχνικών χειρισμών της Γενικής Εισαγγελέως, Παμ Μπόντι, η οποία λίγους μήνες νωρίτερα είχε μοιράσει σε δεξιούς influencers στο Roosevelt Room φακέλους με «τα αρχεία Επστάιν», χωρίς να τους έχει ελέγξει ο Λευκός Οίκος.

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US Department of Justice – Η φωτογραφία ντοκουμέντο με τους Τζέφρι Επστάιν, Άντριου και Πίτερ Μάντελσον

Ένας σύμβουλος που άνοιξε τότε τυχαία έναν φάκελο, είδε έντρομος το όνομα του Τραμπ φιγουράρει στις σελίδες, την ίδια ώρα που ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ βρισκόταν στο κτίριο, σύμφωνα με τους New York Times.

Η Μπόντι είχε υποσχεθεί εκατομμύρια σελίδες εγγράφων, αλλά η αλήθεια είναι ότι στα αρχεία του FBI το όνομα του Τραμπ αναφέρεται αμέτρητες φορές δίπλα σε θύματα του Επστάιν.

Μετά τη σύσκεψη, ο Τραμπ αναγκάστηκε να κάνει μια οργισμένη ανάρτηση στο Truth Social, γράφοντας: «Βασισμένος στο γελοίο ποσό δημοσιότητας που δόθηκε στον Τζέφρι Επστάιν, ζήτησα από την Γενική Εισαγγελέα Παμ Μπόντι να προσκομίσει όλες τις σχετικές καταθέσεις… Αυτή η ΑΠΑΤΗ, που διαιωνίζεται από τους Δημοκρατικούς, πρέπει να τελειώσει, τώρα αμέσως!».

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