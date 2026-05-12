Δεν είναι μια βιβλιοθήκη όπως οι άλλες. Στο Μανχάταν, χιλιάδες δεμένοι τόμοι γεμίζουν ράφια, όχι με λογοτεχνία ή ιστορία, αλλά με τους φακέλους Epstein: εκατομμύρια σελίδες εγγράφων που δόθηκαν στη δημοσιότητα από το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης και τώρα αποκτούν υλική υπόσταση μπροστά στα μάτια των επισκεπτών.

Στο Τραϊμπέκα της Νέας Υόρκης άνοιξε μια από τις πιο ασυνήθιστες και φορτισμένες πολιτικά εγκαταστάσεις των τελευταίων μηνών: το DonaldJ. Trump and Jeffrey Epstein Memorial Reading Room, μια προσωρινή «αίθουσα ανάγνωσης» αφιερωμένη στους φακέλους Epstein.

Η εγκατάσταση συγκεντρώνει σε φυσική μορφή περίπου 3,5 εκατομμύρια σελίδες εγγράφων που σχετίζονται με την υπόθεση του Jeffrey Epstein, του χρηματιστή και καταδικασμένου σεξουαλικού παραβάτη, ο οποίος πέθανε στη φυλακή το 2019 ενώ ανέμενε τη δίκη του για κατηγορίες sex trafficking. Τα έγγραφα έχουν δεθεί σε 3.437 τόμους, με συνολικό βάρος που, σύμφωνα με τα στοιχεία της έκθεσης, φτάνει περίπου τις 17.000 λίβρες, δηλαδή πάνω από 7,5 τόνους.

Η ιδέα πίσω από την εγκατάσταση είναι απλή αλλά ισχυρή: να γίνει ορατός ο όγκος μιας υπόθεσης που, επί χρόνια, παραμένει συνώνυμη με την εξουσία, τη συγκάλυψη, τις καθυστερήσεις και την αίσθηση ότι η πλήρης αλήθεια δεν έχει ειπωθεί ποτέ.

Οι επισκέπτες δεν αντικρίζουν απλώς ράφια γεμάτα χαρτί. Αντικρίζουν την κλίμακα ενός συστήματος αρχείων που, στην ψηφιακή του μορφή, μπορεί να μοιάζει αφηρημένο. Τυπωμένο και δεμένο, όμως, αποκτά βάρος — κυριολεκτικά και συμβολικά.

Η έκθεση διοργανώνεται από το Institute for Primary Facts, μια μη κερδοσκοπική οργάνωση που παρουσιάζει την αποστολή της ως προώθηση του «γραμματισμού του πολίτη» μέσα από δημόσιες, τεκμηριωμένες και προσβάσιμες εγκαταστάσεις. Η πρόσβαση γίνεται κατόπιν κράτησης, ενώ η πλήρης πρόσβαση στο υλικό περιορίζεται, καθώς ορισμένα έγγραφα περιλαμβάνουν ευαίσθητες πληροφορίες και ονόματα θυμάτων.

Το στοιχείο που καθιστά την εγκατάσταση ακόμα πιο πολιτικά φορτισμένη είναι το χρονοδιάγραμμα που παρουσιάζει τις γνωστές επαφές και τη δημόσια συζητημένη σχέση του Epstein με τον Donald Trump: από τη φερόμενη πρώτη γνωριμία τους στο Παλμ Μπιτς τη δεκαετία του 1980 έως την απομάκρυνση του Epstein από το Mar-a-Lago το 2007. Ο Trump δεν έχει κατηγορηθεί ποινικά σε σχέση με τα εγκλήματα του Epstein, όμως το όνομά του, όπως και ονόματα άλλων ισχυρών προσώπων, έχει επανέλθει πολλές φορές στη δημόσια συζήτηση γύρω από τα αρχεία.

Στον χώρο υπάρχει επίσης μνημείο αφιερωμένο στα θύματα. Σύμφωνα με τα στοιχεία που επικαλούνται οι διοργανωτές, η υπόθεση αφορά περισσότερα από 1.200 πιθανά θύματα. Κεριά στο δάπεδο λειτουργούν ως υπενθύμιση ότι πίσω από τους τόμους, τα αρχεία και τις πολιτικές αντιπαραθέσεις, υπάρχουν γυναίκες και κορίτσια που κατήγγειλαν κακοποίηση, εκμετάλλευση και θεσμική αδιαφορία.

Οι φάκελοι Epstein ήρθαν ξανά στο προσκήνιο μετά την εφαρμογή του Epstein Files Transparency Act, του νόμου που υποχρέωσε το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης να δημοσιοποιήσει μεγάλο όγκο υλικού σχετικού με την υπόθεση. Τον Ιανουάριο του 2026, το υπουργείο ανακοίνωσε τη δημοσίευση εκατομμυρίων σελίδων, καθώς και χιλιάδων βίντεο και εκατοντάδων χιλιάδων εικόνων. Η ίδια η διαδικασία, ωστόσο, προκάλεσε έντονη κριτική, καθώς υπήρξαν καθυστερήσεις, εκτεταμένες διαγραφές και ερωτήματα για το αν έχει πραγματικά δοθεί στη δημοσιότητα το σύνολο του διαθέσιμου υλικού.

Αυτό ακριβώς επιχειρεί να αναδείξει η εγκατάσταση στη Νέα Υόρκη: ότι η υπόθεση Epstein δεν είναι μόνο μια ποινική υπόθεση του παρελθόντος. Είναι ένα τεστ για το πώς λειτουργεί η λογοδοσία όταν εμπλέκονται πλούτος, πολιτική ισχύς, κοινωνικές διασυνδέσεις και θεσμική αδράνεια.

Η Ghislaine Maxwell, στενή συνεργάτιδα του Epstein, εκτίει ποινή 20 ετών για sex trafficking και συναφή αδικήματα. Όμως για πολλούς επιζώντες, ακτιβιστές και ερευνητές, η καταδίκη της Maxwell δεν απαντά στο μεγαλύτερο ερώτημα: ποιοι γνώριζαν, ποιοι διευκόλυναν, ποιοι ωφελήθηκαν και ποιοι προστατεύτηκαν.

Η «βιβλιοθήκη» των φακέλων Epstein δεν δίνει όλες τις απαντήσεις. Δίνει όμως κάτι άλλο: μια εικόνα του μεγέθους. Γιατί άλλο είναι να διαβάζει κανείς ότι υπάρχουν εκατομμύρια σελίδες και άλλο να στέκεται μπροστά σε ράφια που τις περιέχουν. Σε μια εποχή όπου τα μεγάλα σκάνδαλα συχνά θάβονται κάτω από τον όγκο της πληροφορίας, η εγκατάσταση κάνει το αντίθετο: μετατρέπει τον όγκο σε μήνυμα.

Και το μήνυμα είναι δύσκολο να αγνοηθεί: η διαφάνεια δεν είναι απλώς η δημοσίευση αρχείων. Είναι η δυνατότητα της κοινωνίας να τα δει, να τα καταλάβει και να απαιτήσει λογοδοσία.

