Κακοποίηση 15χρονης στο Αγρίνιο: Από τα 8 της χρόνια φέρονται να εξέδιδαν οι γονείς – Πώς αποκαλύφθηκε η υπόθεση

Αγρίνιο: Από το 2020 καταγγελίες για κακοποίηση της 15χρονης – Ήταν θύμα σεξουαλικής εκμετάλλευσης τα τελευταία χρόνια, η ανακοίνωση από το «Χαμόγελο του Παιδιού»

Μιχάλης Γιαννάκος στη HuffPost για 15χρονη στο Αγρίνιο: «Την εξέδιδαν τέρατα, είχε εκχυμώσεις στην πλάτη από ξυλοδαρμό» – Την Κυριακή οι απολογίες των συλληφθέντων

Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ο πατέρας της δεκαπεντάχρονης που κατηγορείται για μαστροπεία αρνείται τις κατηγορίες, ισχυριζόμενος ότι δεν γνώριζε τις πράξεις που φέρεται να τελούνταν εις βάρος της κόρης του.

Ο συνήγορός του αμφισβητεί την αξιοπιστία του ημερολογίου της ανήλικης και ζητά γραφολογική εξέταση, αφήνοντας παράλληλα αιχμές για τον ρόλο του προσώπου που βοήθησε το κορίτσι στις αποκαλύψεις του.

Η ανήλικη, η οποία νοσηλεύεται υποστηριζόμενη από ειδικούς, καταγγέλλει ότι οι γονείς της την εξέδιδαν από την ηλικία των οκτώ ετών.

Για την ίδια υπόθεση έχουν γίνει στο παρελθόν αναφορές στο «Χαμόγελο του Παιδιού» για περιστατικά κακοποίησης και σεξουαλικής εκμετάλλευσης.

Οι επτά συλληφθέντες αναμένεται να απολογηθούν την Κυριακή ενώπιον της ανακρίτριας για τις σοβαρές κατηγορίες που τους αποδίδονται.

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Νέα διάσταση στην υπόθεση μαστροπείας που έχει συγκλονίσει το Αγρίνιο επιχειρεί να δώσει η υπερασπιστική γραμμή του πατέρα της 15χρονης, ο οποίος συνελήφθη μαζί με τη μητέρα της ανήλικης και ακόμη πέντε άτομα. Ο δικηγόρος του υποστηρίζει ότι ο εντολέας του δεν γνώριζε τι συνέβαινε στην κόρη του, καθώς απουσίαζε για μεγάλα χρονικά διαστήματα από το οικογενειακό περιβάλλον.

Η 15χρονη, η οποία εξακολουθεί να νοσηλεύεται στο νοσοκομείο του Αγρινίου, έχοντας στο πλευρό της γιατρούς και παιδοψυχολόγους, έχει καταγγείλει ότι οι γονείς της την εξέδιδαν έναντι 10 έως 15 ευρώ από την ηλικία των οκτώ ετών. Οι επτά συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον της ανακρίτριας την Κυριακή, προκειμένου να απολογηθούν.

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Μιλώντας στην εκπομπή «Mega Non Stop», ο δικηγόρος του πατέρα υποστήριξε ότι ο πελάτης του δηλώνει αμέτοχος στην κατηγορία της μαστροπείας και αρνείται ότι είχε γνώση των όσων φέρεται να συνέβαιναν στην ανήλικη. Όπως ανέφερε, οι γονείς δεν ζούσαν πάντα μαζί, ενώ έθεσε ζήτημα σχετικά με το ποιος είχε την επιμέλεια και την καθημερινή φροντίδα του παιδιού.

Παράλληλα, άφησε αιχμές κατά της μητέρας, υποστηρίζοντας ότι εκείνη γνώριζε τι συνέβαινε. «Πρέπει να δούμε τι σχέση έχει ο πατέρας με την επιμέλεια του παιδιού», ανέφερε, ενώ υποστήριξε ότι οι αναφορές για τη μαστροπεία αφορούν συγκεκριμένο πρόσωπο.

Ο ίδιος δήλωσε ότι ο πατέρας ζητά την απομαγνητοφώνηση των τηλεφωνικών κλήσεων, προκειμένου, όπως υποστηρίζει, να αποδειχθεί η αλήθεια. «Υπεραγαπάει το παιδί του, είναι πάρα πολύ θυμωμένος», ανέφερε, προσθέτοντας ότι δεν αμφισβητεί πως υπήρχαν προβλήματα ενδοοικογενειακής βίας και έντονες συγκρούσεις στο σπίτι.

Οι αιχμές για τον άνθρωπο που βοήθησε την 15χρονη να μιλήσει

Ο δικηγόρος άφησε επίσης αιχμές για τον 47χρονο άνδρα που φέρεται να βοήθησε την ανήλικη να αποκαλύψει όσα υποστηρίζει ότι βίωνε και να προχωρήσει στην καταγγελία. Χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες, σημείωσε ότι θα πρέπει να εξεταστεί η σχέση που είχε αναπτύξει με το κορίτσι, καθώς, όπως είπε, «το παιδί λέει συγκεκριμένα πράγματα για αυτόν».

Από την πλευρά της, η 15χρονη φέρεται να βρήκε στο πρόσωπο του 47χρονου έναν άνθρωπο που εμπιστεύτηκε, στον οποίο και αποκάλυψε όσα καταγγέλλει ότι συνέβαιναν από την παιδική της ηλικία.

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Τι υποστηρίζει για το ημερολόγιο της ανήλικης

Στο επίκεντρο της υπερασπιστικής γραμμής βρίσκεται και το ημερολόγιο που φέρεται να κρατούσε η 15χρονη, στο οποίο περιέγραφε τις δύσκολες συνθήκες που βίωνε. Ο δικηγόρος του πατέρα υποστήριξε ότι οι σημειώσεις ενδέχεται να έχουν γραφτεί καθ’ υπόδειξη και προανήγγειλε ότι θα ζητήσει γραφολογική εξέταση.

«Είναι σημειώσεις των τελευταίων ημερών του Νοεμβρίου και απ’ ό,τι φαίνεται καθ’ υπόδειξη. Εμείς θα ζητήσουμε και γραφολογική στο ημερολόγιο», ανέφερε, εκφράζοντας την εκτίμηση ότι η εξέταση μπορεί να συμβάλει στη διερεύνηση των συνθηκών υπό τις οποίες γράφτηκαν οι συγκεκριμένες σημειώσεις.

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Την ίδια ώρα, σύμφωνα με πληροφορίες, ένας από τους υπόλοιπους κατηγορούμενους φέρεται να διατηρούσε ερωτική σχέση με τη μητέρα της ανήλικης.

Οι καταγγελίες που είχαν γίνει στο «Χαμόγελο του Παιδιού»

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί το γεγονός ότι, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν γίνει γνωστά, είχαν προηγηθεί δύο αναφορές στο «Χαμόγελο του Παιδιού» για την οικογένεια. Η πρώτη είχε γίνει το 2020 και αφορούσε περιστατικά κακοποίησης, ενώ η δεύτερη, το 2024, αφορούσε καταγγελία για σεξουαλική εκμετάλλευση.

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Παράλληλα, κάτοικοι της περιοχής περιγράφουν ένα κορίτσι που φαινόταν παραμελημένο και περνούσε μεγάλο μέρος του χρόνου του μακριά από το σπίτι.

Χαρακτηριστική είναι η μαρτυρία μητέρας φίλου της 15χρονης, η οποία ανέφερε ότι έβλεπε συχνά το παιδί να απομακρύνεται από το σπίτι και να κάθεται μόνο του, ακόμη και στο κρύο, προκειμένου να μην ακούει τους καβγάδες των γονιών του.

Η ίδια υποστήριξε ότι στο χωριό υπήρχαν άνθρωποι που γνώριζαν πως κάτι δεν πήγαινε καλά στην οικογένεια, χωρίς ωστόσο να υπάρξει ουσιαστική παρέμβαση.

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«Οι πιο κοντινοί του τα έβλεπαν, τα ζούσαν, τα γνώριζαν. Και αυτό που έχω να πω είναι ότι οι περισσότεροι εθελοτυφλούν», ανέφερε χαρακτηριστικά.

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Όπως είπε, γνώριζε ότι είχαν γίνει καταγγελίες, ενώ εξέφρασε τη λύπη της για το γεγονός ότι, παρά τις ενδείξεις και τις πληροφορίες που υπήρχαν στην τοπική κοινωνία, το κορίτσι δεν προστατεύτηκε εγκαίρως.

Η υπόθεση βρίσκεται πλέον στα χέρια της Δικαιοσύνης, με τις απολογίες των επτά κατηγορουμένων να αναμένονται την Κυριακή και τις καταγγελίες της ανήλικης να αποτελούν αντικείμενο διερεύνησης.

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