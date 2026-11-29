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Η Εισαγγελία Πρωτοδικών Αγρινίου άσκησε βαρύτατες διώξεις για μαστροπεία, βιασμό ανηλίκου κατά συρροή, γενετήσιες πράξεις έναντι αμοιβής και ενδοοικογενειακή βία κατά των συλληφθέντων.

Το ανήλικο θύμα κατήγγειλε ότι η μητέρα της την εξανάγκαζε συστηματικά σε γενετήσιες πράξεις με ενήλικους άνδρες από το 2022, με την ανοχή του πατέρα της.

Ο 44χρονος πατέρας αρνείται κάθε εμπλοκή στην υπόθεση, υποστηρίζοντας μέσω του συνηγόρου του ότι απουσίαζε συχνά από την οικογενειακή εστία κατά την περίοδο των καταγγελιών.

Ο οργανισμός Το Χαμόγελο του Παιδιού είχε υποβάλει σχετικές αναφορές στις αρμόδιες δομές για την οικογένεια τόσο το 2020 όσο και το 2024.

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Ενώπιον της Ανακρίτριας Αγρινίου αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα, Κυριακή 29 Νοεμβρίου, στις 12:00 το μεσημέρι, οι επτά συλληφθέντες για τη σοκαριστική υπόθεση σεξουαλικής κακοποίησης και εκμετάλλευσης της 15χρονης στο Παναιτώλιο Αγρινίου. Μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας των απολογιών τους, όλοι οι κατηγορούμενοι παραμένουν υπό κράτηση, ενώ για ένα ακόμη εμπλεκόμενο πρόσωπο έχει εκδοθεί ένταλμα σύλληψης και αναζητείται από τις Αρχές.

Η ποινική δίωξη που άσκησε η Εισαγγελία Πρωτοδικών Αγρινίου περιλαμβάνει βαρύτατες κατηγορίες, μεταξύ των οποίων μαστροπεία, βιασμός ανηλίκου κατά συρροή, γενετήσιες πράξεις έναντι αμοιβής, άμεση συνέργεια σε βιασμό και ενδοοικογενειακή σωματική βλάβη.

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Ιδιαίτερα επιβαρυμένη είναι η θέση της 38χρονης μητέρας, η οποία αντιμετωπίζει επιπλέον την κατηγορία της άμεσης συνέργειας σε βιασμό κατά συρροή και μέχρι χθες δεν διέθετε συνήγορο υπεράσπισης, με το ενδεχόμενο να της οριστεί αυτεπαγγέλτως από το δικαστήριο. Η εισαγγελική παραγγελία περιλαμβάνει αναφορά και σε άγνωστους δράστες, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο διεύρυνσης του κατηγορητηρίου.

Η εφιαλτική υπόθεση άρχισε να ξετυλίγεται την περασμένη Κυριακή, 22 Νοεμβρίου, όταν η ανήλικη –η οποία σε δύο μήνες συμπληρώνει το 16ο έτος της ηλικίας της– εκμυστηρεύτηκε όσα βίωνε σε συγχωριανό της, ο οποίος και την έπεισε να απευθυνθούν στην Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγρινίου. Την επόμενη ημέρα, Δευτέρα, ακολούθησε αστυνομική επιχείρηση στο σπίτι της οικογένειας, όπου οι γονείς συνελήφθησαν αρχικά για κατοχή ναρκωτικών. Κατά τη διάρκεια της προανάκρισης αποκαλύφθηκαν οι συνθήκες διαβίωσης της 15χρονης, η οποία στη συνέχεια φιλοξενήθηκε προσωρινά στο Νοσοκομείο Αγρινίου.

Αγρίνιο: Σεξουαλική κακοποίηση 15χρονης: Τι κατέθεσε η ανήλικη

Σύμφωνα με όσα κατέθεσε το κορίτσι παρουσία παιδοψυχιάτρου, η κακοποίηση και η εκμετάλλευσή της ξεκίνησαν το 2022, όταν ήταν μόλις 11 ετών. Η ανήλικη «έδειξε» ως κύρια υπεύθυνη τη 38χρονη μητέρα της, καταγγέλλοντας ότι –εν γνώσει του πατέρα της– την εξανάγκαζε να προβαίνει σε γενετήσιες πράξεις με ενήλικους άνδρες της ευρύτερης περιοχής έναντι 10 και 15 ευρώ, ενώ παράλληλα υπέμενε συστηματική σωματική βία.

Η 15χρονη αναγνώρισε ανεπιφύλακτα τους συλληφθέντες ως τους άνδρες που ασελγούσαν σε βάρος της, ενώ για έναν ακόμη υποστήριξε ότι την είχε θωπεύσει στην παιδική χαρά κατά την παιδική της ηλικία.

Αρνείται κάθε εμπλοκή ο πατέρας

Από την πλευρά του, ο 44χρονος πατέρας, διά του συνηγόρου του Νίκου Καζαντζή, αρνείται κάθε εμπλοκή και γνώση των καταγγελλομένων. Όπως υποστήριξε ο συνήγορός του, ο 44χρονος απουσίαζε επί μακρόν από την οικογενειακή εστία ακόμη και όταν βρισκόταν στο χωριό, δηλώνει εξοργισμένος με όσα αποκαλύπτονται και κατά τη σημερινή του απολογία αναμένεται να ζητήσει την απομαγνητοφώνηση όλων των τηλεφωνικών συνομιλιών της μητέρας, του παιδιού και των υπολοίπων εμπλεκομένων, προκειμένου να αποσαφηνιστεί ο ρόλος του καθενός.

Η οικογένεια είχε απασχολήσει και στο παρελθόν τις αρμόδιες δομές, καθώς, σύμφωνα με τον πρόεδρο του «Χαμόγελου του Παιδιού» Κώστα Γιαννόπουλο, ο οργανισμός είχε προχωρήσει σε σχετικές αναφορές το 2020 και το 2024, πριν από την πρόσφατη κινητοποίηση που οδήγησε στην αποκάλυψη της υπόθεσης.

Πηγή: dikastiko.gr