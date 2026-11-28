Υπόθεση μαστροπείας στο Αγρίνιο: «Δεν γνώριζε τίποτα» υποστηρίζει ο πατέρας της 15χρονης – Αιχμές για τη μητέρα και το ημερολόγιο

Υπόθεση μαστροπείας στο Αγρίνιο: Απολογούνται την Κυριακή οι οκτώ κατηγορούμενοι για τη σεξουαλική εκμετάλλευση 15χρονης

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Σοκ και βαθιά θλίψη έχει προκαλέσει στο Αγρίνιο η υπόθεση της 15χρονης, η οποία, σύμφωνα με τις καταγγελίες της, φέρεται να υπέστη σεξουαλική εκμετάλλευση από τους γονείς της για διάστημα τουλάχιστον επτά ετών. Η γιαγιά της ανήλικης από την πλευρά του πατέρα δηλώνει πως δεν είχε αντιληφθεί όσα φέρεται να βίωνε το παιδί, εκφράζοντας τη συντριβή της για τις αποκαλύψεις.

Την ίδια ώρα, ο πατέρας της 15χρονης, ο οποίος βρίσκεται κρατούμενος, αρνείται οποιαδήποτε συμμετοχή στην υπόθεση και υποστηρίζει πως δεν γνώριζε όσα καταγγέλλει η κόρη του. Οι δύο γονείς, καθώς και πέντε ακόμη άνδρες από το χωριό, έχουν συλληφθεί και πρόκειται να απολογηθούν την Κυριακή 29 Νοεμβρίου 2026.

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Με βάση όσα περιγράφει η ανήλικη, η φερόμενη εκμετάλλευσή της ξεκίνησε όταν ήταν μόλις οκτώ ετών. Οι γονείς της φέρονται να την παρέδιδαν σε άνδρες της περιοχής, ακόμη και έναντι ποσών που έφταναν τα 10 ή 15 ευρώ.

«Δεν γνώριζα τίποτα», λέει η γιαγιά της 15χρονης

Η γιαγιά του κοριτσιού δηλώνει πως τόσο η ίδια όσο και ο σύζυγός της είχαν ιδιαίτερη αγάπη για την εγγονή τους, την οποία επισκέπτονταν συχνά, προσφέροντάς της δώρα, φαγητό και ό,τι άλλο χρειαζόταν. Όπως υποστηρίζει, το παιδί δεν τους είχε αποκαλύψει ποτέ όσα φέρεται να περνούσε.

«Δεν ήξερα, έχω πέσει από τα σύννεφα. Είμαι πάρα πολύ στεναχωρημένη, είμαι ράκος. Δεν μπορώ ούτε να φάω ούτε νερό να καταπιώ από τη στεναχώρια. Δεν γνώριζα τίποτα. Δεν μας έλεγε και τίποτα το παιδί όσο μεγάλωνε, να μας πει κάτι», ανέφερε αρχικά.

Στη συνέχεια, περιέγραψε τη σχέση που είχαν με την ανήλικη, τονίζοντας πως προσπαθούσαν να βρίσκονται κοντά της και να τη φροντίζουν.

«Γιατί εμείς οι παππούδες εγώ και ο άντρας μου, το αγαπούσαμε το παιδάκι, πηγαίναμε και το βλέπαμε, τα δωράκια του, το φαγητό του, τα πάντα. Αλλά; Δεν μας είπε τίποτα το παιδάκι, να μας ανοιχτεί να μας πει κάτι. Δεν ξέρω, το είχανε φοβίσει; τι να σας πω!», πρόσθεσε.

Η ίδια αναφέρθηκε και στον γιο της, λέγοντας πως όταν επικοινώνησε με τον πατέρα του, εκείνος επέμεινε ότι δεν είχε γνώση των καταγγελλόμενων γεγονότων.

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Παράλληλα, αποκάλυψε ότι ο γιος της είχε απασχολήσει στο παρελθόν τις Αρχές για περιστατικό βίας, με αποτέλεσμα να οδηγηθεί στη φυλακή.

«Έχει κάνει φυλακή ο γιος μου. Πήγε στο σπίτι και φώναξε και επειδή φώναξε στις γυναίκες, πήγε σήκωσε χέρι στη Μ., τον έβαλε μέσα η αστυνομία για να μην το ξανακάνει αυτό το πράγμα», ανέφερε, σημειώνοντας ότι είχε μείνει στη φυλακή περίπου έναν χρόνο.

Ο πατέρας της 15χρονης αρνείται τις κατηγορίες

Σε δηλώσεις του στην εκπομπή «Εξελίξεις Τώρα» του MEGA, μέσα από το κρατητήριο, ο πατέρας της ανήλικης αρνήθηκε τις κατηγορίες που του αποδίδονται και δήλωσε πως δεν είχε καμία εμπλοκή στην υπόθεση.

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«Δεν έχω καμία εμπλοκή στην υπόθεση. Είμαι αθώος. Έχω πέσει από τα σύννεφα, αν ισχύουν όλα αυτά. Δεν γνώριζα απολύτως τίποτα», είπε χαρακτηριστικά.

Ο παππούς της 15χρονης, από την πλευρά του, ανέφερε ότι στήριζε οικονομικά την οικογένεια του γιου του, καθώς εκείνος ήταν ο μόνος που εργαζόταν, πραγματοποιώντας περιστασιακά μεροκάματα.

«Αν αληθεύουν αυτά, πέφτουμε που λέμε από τα σύννεφα και δεν ξέρουμε τι να πούμε», δήλωσε, προσθέτοντας: «Δεν περίμενα ότι ένα κοριτσάκι σε αυτή την ηλικία θα έφτανε στο σημείο αυτά που ακούγονται από τη μάνα. Είναι βαρύ. Αλλά δεν κατάλαβε κανένας τίποτα».

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Οι μαρτυρίες των κατοίκων του χωριού για την 15χρονη

Η υπόθεση έχει προκαλέσει αναστάτωση και στους κατοίκους του χωριού όπου μεγάλωσε το κορίτσι. Πολλοί γνώριζαν την οικογένεια και, όπως αναφέρουν, είχαν προσφέρει βοήθεια εξαιτίας των οικονομικών προβλημάτων που αντιμετώπιζε.

Κάποιοι υποστηρίζουν πως δεν είχαν αντιληφθεί τι συνέβαινε, ενώ άλλοι κάνουν λόγο για περιστατικά που είχαν προκαλέσει προβληματισμό και ανησυχία.

Κάτοικος της περιοχής, μιλώντας στις «Εξελίξεις Τώρα», περιέγραψε την 15χρονη ως ένα παιδί που δεν ενοχλούσε κανέναν, ενώ αναφέρθηκε και σε περιστατικά βίας που, όπως ισχυρίζεται, είχε βιώσει από τη μητέρα της.

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«Αυτό το κοριτσάκι δεν πείραξε ποτέ κανέναν. Με ένα ποδήλατο ήτανε. Από 8 χρονών η μάνα του το βάραγε. Δεν είναι άξιοι να μεγαλώσουν ένα παιδί. Αυτό το παιδί (είναι) με ένα χαμόγελο στα χείλη, να ξέρετε», ανέφερε.

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Οικογενειακή φίλη δήλωσε πως δυσκολεύεται να πιστέψει τις καταγγελίες σε βάρος της μητέρας, την οποία περιέγραψε ως ευγενική και ιδιαίτερα φτωχή.

«Ήταν μια ευγενέστατη κοπέλα. Ξέρω ότι ήταν πάρα πολύ φτωχή. Το αγαπούσε τόσο πολύ το παιδί της, που συνέχεια της έλεγε “να προσέχεις, να προσέχεις, να προσέχεις”», είπε.

Μια άλλη γυναίκα από το χωριό ανέφερε πως η ανήλικη ήταν ήσυχη, δεν είχε πολλές κοινωνικές επαφές και συχνά κυκλοφορούσε μόνη της στην περιοχή μέχρι αργά το βράδυ.

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«Έχουμε σοκαριστεί όλοι, δεν το περίμενε κανείς», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Κάτοικος της περιοχής απέρριψε, επίσης, το ενδεχόμενο να υπήρχε συγκάλυψη από την τοπική κοινωνία, υποστηρίζοντας πως εάν κάποιος γνώριζε τι συνέβαινε, θα είχε ενημερώσει τις Αρχές.

«Δεν υπάρχει ομερτά στο χωριό, αν ξέραμε κάτι θα το είχαμε καταγγείλει», δήλωσε.

«Δεν θέλω να γυρίσω πίσω στο σπίτι» – Η αποκάλυψη της 15χρονης

Η αρχή για να αποκαλυφθεί η υπόθεση έγινε όταν η 15χρονη εξέφρασε σε πρόσωπο που εμπιστευόταν την επιθυμία της να μην επιστρέψει στο σπίτι της.

«Δεν θέλω να γυρίσω πίσω στο σπίτι». Με αυτή τη φράση φέρεται να ξεκίνησε να μιλά για όσα καταγγέλλει ότι βίωνε επί σειρά ετών.

Ο φόβος την κρατούσε αρχικά μακριά από την Αστυνομία, ωστόσο, με τη βοήθεια του ανθρώπου στον οποίο εκμυστηρεύτηκε όσα συνέβαιναν, κατάφερε να προχωρήσει στην καταγγελία σε βάρος των γονιών της.

Στην Εθνική Γραμμή για τα Παιδιά SOS 1056 περιέγραψε ότι η σεξουαλική εκμετάλλευση είχε ξεκινήσει από την ηλικία των οκτώ ετών.

Ακολούθως, παρουσία παιδοψυχολόγου, ανέφερε τα ονόματα των ανδρών που, σύμφωνα με την καταγγελία της, εμπλέκονται στην κακοποίησή της. Παράλληλα, υπέδειξε στις Αρχές τις κατοικίες στις οποίες φέρεται να την είχαν μεταφέρει.

Οι Αρχές είχαν ενημερωθεί δύο φορές για την υπόθεση

Ερωτήματα προκαλεί το γεγονός ότι, σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, οι αρμόδιες Αρχές είχαν λάβει ενημέρωση για την ανήλικη σε δύο διαφορετικές περιπτώσεις στο παρελθόν.

Όπως ανακοίνωσε το «Χαμόγελο του Παιδιού», η πρώτη αναφορά για την κακοποίηση της 15χρονης είχε γίνει το 2020 και είχε διαβιβαστεί στις αρμόδιες υπηρεσίες.

Το 2024 ακολούθησε νέα ενημέρωση προς τις Αρχές, η οποία αφορούσε και καταγγελίες για σεξουαλική εκμετάλλευση του κοριτσιού.

Οι γονείς της 15χρονης και οι πέντε ακόμη άνδρες που συνελήφθησαν οδηγήθηκαν την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου 2026 ενώπιον των δικαστικών Αρχών. Ζήτησαν προθεσμία και έλαβαν διορία προκειμένου να απολογηθούν την Κυριακή 29 Νοεμβρίου, αντιμετωπίζοντας κακουργηματικές κατηγορίες.

Η ανήλικη παραμένει στο νοσοκομείο του Αγρινίου, όπου βρίσκεται υπό τη φροντίδα γιατρών και παιδοψυχολόγων.

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